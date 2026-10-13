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Casi 900 policías, así será el operativo de seguridad para el clásico Paisa entre Nacional y Medellín en Copa Colombia

Los seguidores del Independiente Medellín ocuparán la tribuna norte, mientras los de Atlético Nacional se ubicarán en las demás localidades; occidental será el único sector compartido durante el encuentro nocturno

Medellín vs. Nacional
El clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín definirá a un semifinalista de la Copa BetPlay en el estadio Atanasio Girardot - crédito DIM
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El clásico entre Nacional e Independiente Medellín se jugará este miércoles a las 20:30 en el estadio Atanasio Girardot, con cerca de 900 uniformados desplegados para custodiar un partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa BetPlay y reunirá a ambas hinchadas. El operativo busca prevenir incidentes dentro y fuera del escenario deportivo.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana distribuirán el dispositivo en tres anillos de control: el primero estará en la avenida Colombia, la carrera 70 y el sector del Obelisco; el segundo abarcará los alrededores del estadio; y el tercero funcionará dentro del Atanasio Girardot.

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La vigilancia incluirá carabineros, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). El helicóptero Halcón de la Policía también sobrevolará el sector antes, durante y después del encuentro para reforzar la supervisión y responder ante posibles alteraciones del orden público.

- crédito David Jaramillo / Colprensa
La hinchada de Independiente Medellín ocupará la tribuna norte, mientras que los fanáticos de Atlético Nacional se ubicarán en las demás localidades - crédito David Jaramillo / Colprensa

Los controles en las entradas estarán a cargo del personal de logística contratado por el club local, en coordinación con la Policía. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para facilitar el ingreso y reducir las aglomeraciones previas al partido.

La tribuna norte será destinada a los seguidores de Independiente Medellín, mientras que los aficionados de Atlético Nacional ocuparán las demás localidades. Occidental será la única zona compartida por ambas parcialidades.

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Las condiciones de ingreso para menores variarán según la tribuna. En oriental podrán entrar niños mayores de 10 años; en las populares norte y sur, únicamente podrán ingresar personas mayores de 14 años; y en occidental se permitirá el acceso de menores que puedan caminar sin ayuda.

Atlético Nacional
Atlético Nacional sacaría una nueva figura de sus divisiones inferiores al fútbol internacional, pese a contar con pocos partidos de profesional - crédito Atlético Nacional

Cualquier agresión física o verbal podrá derivar en la expulsión del estadio y en medidas disciplinarias adicionales, incluidas restricciones para asistir a futuros eventos deportivos.

El despliegue fue reforzado tras lo ocurrido en la final de la Copa BetPlay de 2025, cuando el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció el ingreso masivo y clandestino de pólvora al estadio. El funcionario atribuyó el hecho a fallas en los controles y advirtió sobre una posible participación de personal de logística.

Villa Mejía también mencionó presuntos vínculos entre integrantes de barras, trabajadores de logística y actores relacionados con los equipos. Por esos hechos anunció acciones legales y procesos de individualización para identificar a los responsables.

Atlético Nacional pidió a sus hinchas mantener un comportamiento respetuoso dentro del Atanasio Girardot y en sus alrededores. El club sostuvo que la rivalidad deportiva no debe trasladarse a hechos de violencia ni depender del resultado que se produzca en la cancha.

“La grandeza la demostramos cada día, en cada acto y en todos los lugares donde llega un hincha ‘verdolaga’, por eso el Atanasio no puede ser la excepción. Cuidémonos entre todos”, expresó la institución. Las autoridades y los directivos de ambos equipos insistieron en el respeto, la tolerancia y el rechazo a cualquier manifestación violenta durante la jornada.

Primeras imágenes del estadio Atanasio Girardot tras el EDC Colombia

Las manchas en la cancha del estadio Atanasio Girardot corresponden a los puntos donde estaban ubicadas carpas de staff de producción o torres de sonido - crédito En la grama quedaron marcadas las estibas que protegen la gramilla - crédito Juan Camilo Estrada/X
Las manchas en la cancha del estadio Atanasio Girardot corresponden a los puntos donde estaban ubicadas carpas de staff de producción o torres de sonido - crédito En la grama quedaron marcadas las estibas que protegen la gramilla - crédito Juan Camilo Estrada/X

El Inder de Medellín entregará el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional a más tardar el 14 de octubre al mediodía, para que el equipo reciba a Independiente Medellín esa noche, a las 20:30, en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026. El clásico Paisa se disputará a partido único y definirá a uno de los semifinalistas del certamen, que reúne a clubes de primera y segunda división y entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

El recinto fue uno de los escenarios del festival EDC Colombia, realizado el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El encuentro superó los 94.000 asistentes y produjo un impacto económico superior a $ 110.000 millones para la ciudad, de acuerdo con el balance de la empresa Páramo.

Las primeras fotografías de la cancha circularon en redes sociales después del retiro de las estibas que protegían el pasto y del desmontaje parcial de la tarima instalada en la tribuna norte. Las imágenes, difundidas por Juan Camilo Estrada en X, muestran una línea extensa que cruza el campo de norte a sur.

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