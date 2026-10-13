Colombia

Gerente del Banco de la República confirmó que en 2026 tampoco se cumplirá la meta de inflación: responsabilizó al salario mínimo de Gustavo Petro

Leonardo Villar advirtió ante el Senado de la República que el país podría completar hasta siete años fuera del objetivo, tras el repunte de los precios desde mediados de 2025 y comienzos de 2026 en distintos sectores, además del aumento del salario mínimo

El Banco de la República proyecta que Colombia podría completar siete años consecutivos sin alcanzar la meta de inflación del 3% - crédito Luisa González/Reuters
El Banco de la República proyecta que Colombia podría completar siete años consecutivos sin alcanzar la meta de inflación del 3% - crédito Luisa González/Reuters
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Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, advirtió ante el Senado que Colombia podría completar siete años consecutivos sin alcanzar la meta de inflación, fijada en 3%, porque las presiones sobre los precios se intensificaron desde mediados de 2025 y podrían postergar el retorno al objetivo hasta 2028.

Desafortunadamente no hemos podido cumplir en los últimos cinco años y muy probablemente va a ser el sexto año en que tampoco lo vamos a poder cumplir”, afirmó Villar en la mañana del martes 13 de octubre.

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La inflación anual llegó a 6,2% en septiembre, frente al 5,1% registrado al cierre de 2025. La inflación básica, que excluye los alimentos y los precios regulados, también subió hasta 6%, una señal de que las presiones se extendieron a otros componentes de la economía.

El gerente del banco central presentó el diagnóstico durante un debate de control político de la Comisión Tercera del Senado. Allí sostuvo que el país cerrará 2026 con seis años consecutivos por fuera del objetivo y que tampoco lograría cumplirlo en 2027.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, afirmó que el indicador básico de inflación, sin alimentos ni precios regulados, llegó a 6%, mientras la autoridad monetaria atribuyó el repunte a costos laborales, consumo privado, gasto público y choques de oferta internos - crédito Canal del Congreso

El aumento de los precios comenzó a hacerse visible a mediados de 2025 y se aceleró al inicio de 2026, según el Emisor. “La segunda mitad de 2025 y, con mayor fuerza, desde comienzos de 2026, la inflación se aceleró”, dijo Villar.

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El gerente vinculó esa evolución con el cambio en el balance fiscal, los mayores costos laborales, el dinamismo del consumo privado y los choques de oferta que afectaron la producción de alimentos y algunos bienes regulados.

El funcionario señaló que el incremento del salario mínimo superó ampliamente la inflación y añadió presión a la economía. “Con una inflación que en ese momento estaba en 5%, el salario mínimo aumentó el 23% y, si se toma por hora, realmente aumentó 28%”, afirmó. Según Villar, esa alza se sumó al incremento del gasto público y se tradujo en presiones inflacionarias, expectativas de mayores precios y un fuerte aumento de la demanda, tanto pública como privada.

Durante el primer semestre de 2026, la demanda interna creció a tasas superiores a 3,5%, mientras que el producto interno bruto avanzó 2,9% en el mismo período. Para el Banco de la República, esa diferencia refleja una brecha positiva del producto que está alimentando las presiones inflacionarias.

El incremento en el precio de los alimentos impacta en el presupuesto de los hogares colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El incremento del salario mínimo y la expansión del gasto público impulsaron la presión sobre los precios finales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Junta Directiva elevó la tasa de interés de política monetaria en 275 puntos básicos entre enero y junio. En septiembre aplicó otro aumento de 25 puntos básicos y la llevó a 12,25%, con el objetivo de contribuir a que la inflación vuelva gradualmente al nivel establecido por la autoridad monetaria.

Riesgo país elevado frente a economías comparables

El comportamiento del riesgo país fue otro de los asuntos expuestos ante el Congreso. Villar indicó que el indicador cambió desde 2021 por distintos factores y que Colombia pasó de registrar niveles cercanos a los de México a ubicarse por encima de Brasil.

La prima de riesgo colombiana se encuentra por debajo de los niveles observados a comienzos de 2026 y en años anteriores, pero sigue elevada frente a otros países de la región y economías emergentes con características similares, de acuerdo con el Banco de la República.

La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

El endurecimiento de las condiciones externas de financiamiento y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos podrían generar nuevas presiones sobre esa prima. Esos factores también podrían revertir parte de la apreciación del peso colombiano observada entre mayo y septiembre.

La autoridad monetaria prevé que la inflación siga aumentando en el corto plazo por los efectos de El Niño sobre los alimentos y los bienes regulados. También incluyó entre los riesgos el encarecimiento de la energía, el petróleo y los insumos agrícolas, asociado al conflicto en Medio Oriente.

Aunque el banco central espera que los precios retomen una trayectoria descendente en 2027, considera que el regreso a la meta del 3% podría demorarse hasta 2028. Villar sostuvo que el alcance del programa de ajuste de las finanzas públicas que emprenda el nuevo Gobierno será determinante para el entorno macroeconómico.

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