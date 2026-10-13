Camila Osorio no pudo terminar su partido en el WTA de Wuhan, China: la tenista colombiana se quejó de problemas en su espalda

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El 13 de octubre de 2026, Camila Osorio se retiró de su partido de primera ronda del WTA 1000 de Wuhan ante Ann Li, cuando perdía 1-6 y 0-3 tras 44 minutos de juego. La colombiana había ingresado al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado) es un deportista o equipo que pierde en la fase de clasificación o en una ronda eliminatoria previa, pero que logra entrar al cuadro principal del torneo porque un competidor clasificado se retira (por lesión, enfermedad u otros motivos).

Osorio solicitó atención médica al inicio del segundo set y decidió abandonar después de ser evaluada. El torneo todavía no informó la causa del retiro, por lo que se espera su declaración o el reporte médico oficial.

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Osorio se retiró del WTA de Wuhan-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

La tenista llegó al cuadro principal tras la baja de la local Qinwen Zheng, reciente campeona del WTA 1000 de Beijing. Durante el partido, ganó 13 de 25 puntos con el primer servicio y uno de 10 con el segundo, con efectividades del 52% y el 10%, además de cometer tres dobles faltas.

La derrota también terminó con la posibilidad de que enfrentara en la segunda ronda a Aryna Sabalenka, primera preclasificada del torneo ante la ausencia de Elena Rybakina. Osorio figura inscrita en el cuadro principal del WTA 250 de Osaka, competencia que podría marcar el cierre de su temporada 2026.

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Así le había ido a Maria Camila Osorio ante su rival de turno

Maria Camila Osorio entró al WTA de Wuhan por la regla de Lucky Loser-crédito REUTERS/Maxim Shemetov

El cruce más reciente se disputó en agosto, durante el WTA de Monterrey, donde Ann Li se impuso por 6-1 y 6-2. La colombiana no logró desplegar su mejor nivel y cayó con amplitud en el marcador.

La última victoria de Osorio sobre Li ocurrió el 25 de septiembre de 2025, en la primera ronda del WTA de Pekín, torneo conocido actualmente como China Open. La tenista cucuteña ganó por 7-5, 6-7(5) y 7-5 en un partido definido por diferencias mínimas.

El tramo final de la temporada no había sido favorable para la colombiana desde su eliminación en la primera ronda del US Open. Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, la venció por 6-2 y 6-4 en el último torneo de Grand Slam que disputó.

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Osorio reapareció luego de varias semanas de ausencia por molestias físicas en el China Open. En su estreno derrotó a la indonesia Lanlana Tararudee con un doble 6-3, pero en la segunda ronda perdió ante la estadounidense Coco Gauff, una de las jugadoras de referencia del ranking de la WTA.

La participación en Wuhan representa una nueva ocasión para que la tenista colombiana recupere su nivel tras los problemas físicos y encare los dos torneos que le quedan en el calendario de 2026.

A continuación, así le fue a Osorio en sus últimos cinco juegos:

13 de octubre de 2026 - WTA de Wuhan: 6-1 y 3-0 en 46 minutos mientras que Osorio se retiró vs. la norteamericana Ann Li

10 de octubre de 2026 - Fase previa WTA Wuhan: 6-3, 3-6 y 4-6 en 2 horas y 19 minutos vs. la norteamericana Katie Volynets

10 de octubre de 2026 - Fase previa WTA Wuhan: 6-7 (tie break a favir de Grant 7-5), 6-2 y 6-4 en 2 horas y 3 minutos vs. la italiana Tyra Caterina Grant

2 de octubre de 2026 - WTA de Beijing: 7-6 (tie break a favor de Gauff por 7-4), 4-6 y 6-2 en 2 horas y 19 minutos vs. la norteamericana Coco Gauff

1 de octubre de 2026 - WTA de Bejing: 3-6 y 3-6 en 1 hora y 26 minutos vs. la tailandesa Lanlana Tararudee

La quinta eliminación seguida de Emiliana Arango

Emiliama Arango no ha tenido suerte en su gira asiática-crédito Aaron Doster-Imagn Images

La otra colombiana del circuito principal, Emiliana Arango, atraviesa una serie adversa tras sumar su quinta derrota consecutiva en primeras rondas. La checa Gabriela Knutson la eliminó por 6-4 y 6-2 en su más reciente presentación.

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La racha comenzó en el WTA 125 de Barranquilla, donde perdió ante la estadounidense Lee por 6-7 y 5-7. Luego, en el WTA 500 de Guadalajara, torneo en el que defendía puntos para la clasificación, cayó ante Stearns por 3-6 y 2-6.

En el doblete de torneos disputado en Turquía, Arango fue derrotada por la francesa Blinkova en Adana, con parciales de 6-7 y 2-6. En Samsun perdió ante la local Aksu por 3-6 y 2-6.

La tenista antioqueña ocupa actualmente el puesto 160 del ranking de la WTA y deberá buscar cambios de cara a 2027, año para el que espera mejorar su rendimiento en el circuito profesional.

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