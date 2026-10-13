Petro arremetió contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la fuga de 41 presos en Santa Marta: “¿Samarios y samarias, quien va perdiendo?”

El exmandatario cuestionó las acciones por parte del presidente De la Espriella en la capital del Magdalena - créditos Catalina Olaya/Colprensa

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La fuga de 41 personas privadas de la libertad de un Centro de Traslado por Protección (CTP) en Santa Marta provocó cambios en la comandancia de la Policía y activó una búsqueda prioritaria de dos de los evadidos: Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, y Yojan Amauris Cujia Orozco, alias El Guajiro o Johan.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó llamar a calificar servicios al coronel Yeison López, quien estaba al frente de la Policía Metropolitana de Santa Marta cuando ocurrió la evasión. Mientras se formaliza la llegada del coronel Jimmy Belalcázar, el coronel Olmer Urriago asumió de manera transitoria la dirección de la institución en la ciudad.

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Sin embargo, el caso no pasó por alto para el exmandatario Gustavo Petro, que cuestionó la gestión de De la Espriella luego de lo que fue el paro armado que mantuvo en vilo a Santa Marta y la troncal del Caribe, luego de lo que fueron las represalias que tomaron Los Pachenca (también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Acsn), tras el bombardeo en el que fue abatido alias Cholo, uno de sus principales cabecillas.

Por medio de un mensaje de X la noche del 12 de octubre, Petro recordó el caso de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, uno de los siete abatidos en el operativo que dio de baja a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, y señalado por el Gobierno nacional de ser integrante de Los Pachenca, versión a la que se opone la mamá del joven de 18 años.

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Petro compartió el mensaje vía X la noche del lunes 12 de octubre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

“El gobierno mató un joven civil campesino, le quitó la posibilidad del agua potable a Santa Marta y ahora deja escapar 41 presos de la cárcel en Santa Marta”, destacó Petro en su publicación, que recordó otro de los anuncios hechos por De la Espriella a finales de septiembre: la finalización del proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, que calificó como “no viable”.

Por todo lo anterior, al final de su mensaje Petro dejó una reflexión final para los habitantes de Santa Marta: “¿Samarios y samarias, quién va perdiendo?"

El expresidente compartió sus palabras acompañado de un video por parte del senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz, que criticó lo hecho por De la Espriella en la capital del Magdalena.

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"¡Déle la cara al país y asuma el fracaso!" le dijo el senador Kevin Gómez Paz (del Pacto Histórico) al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ckevingomez/X

“Abelardo de la Espriella tiene que darle la cara a la seguridad en Santa Marta. Hace dos semanas fue a Santa Marta con pistola en el cinto y mucho show, y lo único que logró fue afectar el turismo en la ciudad. Hoy él mismo anunció la fuga de 41 personas detenidas por los delitos de hurto y microtráfico del centro de detención en Santa Marta”, destacó el congresista.

Al final, el senador dijo que “la inseguridad recrudece. Necesitamos acciones concretas que le den tranquilidad a los samarios y no acciones irresponsables que desafíen a los delincuentes”.

Por lo anterior, Gómez le pidió a De la Espriella “más acción, menos show” con el fin de enfrentar a la delincuencia en Santa Marta, y recalcó: “Abelardo de la Espriella, póngase serio. Deje de culpar a otros por lo que es su falta de seriedad en el manejo de la seguridad de Santa Marta, del Magdalena y de todo el país”.

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El congresista criticó al jefe de Estado y destacó que "Colombia no necesita un presidente posando con armas para redes; necesita inteligencia y resultados" - crédito @ckevingomez/X

Qué dijo De la Espriella luego de la fuga de 41 presos en Santa Marta

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el mandatario en X al anunciar la medida luego de la salida del coronel López.

Las autoridades identificaron a los 41 fugados y ofrecieron una recompensa de hasta $5 millones por información que permita ubicarlos y recapturarlos. El caso ocurrió el domingo 11 de octubre.

Alias Mongolo es señalado como cabecilla de Los Pachenca

Uno de los hombres buscados con mayor prioridad es Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de Los Pachenca.

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De acuerdo con información del Ejército, había sido capturado el 6 de octubre en un puesto de control. Las autoridades lo ubican como presunto informante de alias Pinocho sobre los movimientos de la fuerza pública en la región.

El presidente De la Espriella afirmó que los detenidos que escaparon no son considerados criminales de alta peligrosidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Méndez Aguilar, según el reporte oficial, tendría una trayectoria de más de 21 años dentro de esa estructura y registra más de seis anotaciones judiciales por distintos delitos. También es señalado de ordenar la quema de vehículos y de promover intimidaciones contra residentes, comerciantes y empresas de transporte que circulan por la Troncal del Caribe.

Alias El Guajiro es investigado por el asesinato de un patrullero

La segunda prioridad en el operativo de recaptura es Yojan Amauris Cujia Orozco, conocido como alias El Guajiro o Johan.

El hombre es investigado por su presunta participación en el asesinato del patrullero Milton Salas Rodríguez, quien trabajaba como escolta del alcalde de Puebloviejo, Magdalena.

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Cujia Orozco había sido capturado el 7 de octubre. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Desde la Alcaldía de Santa Marta se ofrecieron recompensas de hasta $5 millones para dar con los reos que se escaparon - crédito @SantaMartaDTCH/X

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario antes de su inclusión entre los detenidos que escaparon del CTP.

La evasión del 11 de octubre es la tercera fuga colectiva registrada en Santa Marta durante 2026. En conjunto, los tres episodios suman 100 personas privadas de la libertad que escaparon de centros de reclusión.