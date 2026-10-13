Colombia

Exdirector del FMI aseguró que alianza entre Colombia y el organismo internacional mejoraría la reputación del país: “Ayudar a que crezca más”

El economista Alejandro Werner afirmó que un respaldo externo permitiría corregir los desequilibrios con mayor credibilidad y sostuvo que el país conserva instituciones que lo alejan de una crisis comparable a la argentina

La negociación técnica entre la comisión nacional y el equipo del organismo multilateral tomará entre dos y ocho semanas - crédito Johannes P. Christo/Reuters y Presidencia de Colombia
La negociación técnica entre la comisión nacional y el equipo del organismo multilateral tomará entre dos y ocho semanas - crédito Johannes P. Christo/Reuters y Presidencia de Colombia
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En medio de las tensiones que ha generado el anuncio del Gobierno nacional para ingresar nuevamente al Fondo Monetario Internacional para aliviar las cargas fiscales del país, en la mañana del martes 13 de octubre, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo internacional aplaudió la iniciativa.

En medio de una entrevista concedida a la revista Cambio, el experto aseguró que la nueva alianza, de darse, reduciría los riesgos de corregir los desequilibrios sin respaldo externo. El exdirector del sostuvo que el país está lejos de una crisis como la argentina, pero necesita una estrategia que recupere el orden financiero y refuerce su credibilidad ante los mercados.

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La negociación técnica podría durar entre dos y ocho semanas, según el grado de avance de las conversaciones sobre las políticas fiscales y financieras que adoptará el país. Si las partes alcanzan un acuerdo con el equipo técnico del Fondo, el programa y el monto del préstamo pasarán al directorio del organismo para su votación.

Werner, director fundador del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown e investigador senior del Peterson Institute, señaló que Colombia todavía conserva instituciones que la diferencian de los países con crisis prolongadas: un banco central independiente, tipo de cambio flexible, cuenta de capitales abierta y una economía de mercado en funcionamiento. También mantiene acceso a los mercados internacionales de capital.

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Alejandro Werner respaldó la propuesta del Gobierno colombiano para negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional - crédito Benoit Tessier/Reuters
Alejandro Werner respaldó la propuesta del Gobierno colombiano para negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional - crédito Benoit Tessier/Reuters

El país podría corregir su situación sin el Fondo Monetario Internacional, pero estaría tomando muchos más riesgos de los que necesita”, afirmó Werner a Cambio. A su juicio, un programa respaldado por el organismo haría que el ajuste financiero sea “más creíble y robusto”.

Hasta 18.000 millones de dólares bajo un acuerdo stand-by

Colombia tuvo una Línea de Crédito Flexible desde 2009, un mecanismo reservado para países con fundamentos macroeconómicos sólidos. La pérdida de esos fundamentos fiscales y financieros llevó al país a no solicitar su renovación, dado que ya no cumplía con las condiciones para acceder a ella.

La alternativa que Werner considera probable es un acuerdo stand-by, una modalidad de asistencia financiera condicionada a un programa económico. La cuota colombiana en el Fondo se ubica entre 2.300 millones y 2.400 millones de dólares, por lo que el respaldo podría alcanzar hasta 18.000 millones de dólares, equivalente a seis veces esa participación.

El programa debería partir de una propuesta de las autoridades colombianas sobre la reducción del déficit, que para el próximo año fue anunciado de manera inercial en más de 9%. Esa hoja de ruta definiría qué gastos e impuestos se modificarían, además de las medidas financieras que el Fondo considere necesarias para sostener el ajuste, según indicó el experto.

El Ministerio de Hacienda solicitó al FMI una evaluación bajo el artículo IV, mecanismo que permite revisar periódicamente el desempeño económico y las políticas de los países miembros -crédito Presidencia
El Ministerio de Hacienda solicitó al FMI una evaluación bajo el artículo IV, mecanismo que permite revisar periódicamente el desempeño económico y las políticas de los países miembros -crédito Presidencia

Las metas pueden ser cualitativas, como la aprobación de una reforma, o cuantitativas, como un objetivo de reducción del déficit. El organismo revisa su cumplimiento de manera trimestral o semestral y puede redefinirlas si las desviaciones responden a factores externos que el país no controla.

Si un gobierno se aparta voluntariamente del programa, el Fondo deja de aprobar los desembolsos. Werner sostuvo que los resultados favorables no dependen únicamente del organismo, sino del compromiso de los países con políticas públicas que corrijan los desequilibrios fiscales y financieros.

El objetivo de un programa exitoso sería que Colombia recupere la capacidad de endeudarse a 10 años a tasas similares a las de siete años atrás, reduzca el riesgo país y mejore su calificación crediticia.

El FMI destaca la resiliencia de la economía colombiana, pero advierte sobre riesgos internos y externos para la región - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa
Un acuerdo bajo la modalidad stand-by facilitaría un respaldo financiero de hasta 18.000 millones de dólares - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

Ese restablecimiento del orden financiero podría favorecer el crecimiento, aunque los problemas estructurales que lo condicionan requieren reformas más complejas y de mediano plazo, según indicó Werner.

Eso debería ayudar a que el país crezca más, pero ese ya es un paso mucho más ambicioso y un tema de mediano plazo. El objetivo de los programas del FMI es evitar que el país entre en un problema financiero importante y, si entró, sacarlo de él. Uno cree que, si eso se logra, las oportunidades de crecimiento serán mejores para el país. Pero los temas de crecimiento tienen que ver con problemas estructurales, que son aún más complejos de corregir”, comentó el exdirector.

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