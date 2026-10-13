Violeta Bergonzi se sometió a nuevos procedimientos para tratar las secuelas de una lipectomía: sorprendió con el resultado

Violeta Bergonzi mostró los resultados de los tratamientos que usó para mejorar la fibrosis abdominal - crédito @violetabergonzi/Instagram

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Violeta Bergonzi compartió el resultado de los tratamientos estéticos que buscó para mejorar la fibrosis abdominal que enfrentó después de una lipectomía. La presentadora y locutora explicó que decidió someterse a la cirugía para retirar el exceso de piel que quedó tras sus dos embarazos, aunque la recuperación presentó dificultades.

La ganadora de MasterChef Celebrity publicó un carrusel de fotografías en sus redes sociales usando traje de baño, en el que mostró el estado actual de su abdomen. Junto a las imágenes, habló de los procedimientos que, según su experiencia, contribuyeron a mejorar la apariencia de la zona afectada.

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“Luego de muchos procesos para mejorar la fibrosis de mi abdomen, les cuento que he logrado mejorar muchísimo y la que me queda ya no me acompleja”, escribió Violeta Bergonzi en sus redes sociales.

Violeta Bergonzi mostró los resultados de los tratamientos que usó para mejorar la fibrosis abdominal - crédito @violetabergonzi/ Instagram

Bergonzi señaló que el proceso no fue inmediato y que probó varias alternativas antes de encontrar las opciones con las que percibió cambios. La presentadora sostuvo que aún tiene fibrosis, aunque aseguró que dejó de sentirse incómoda por esa condición.

Violeta Bergonzi se sometió a una lipectomía después de sus embarazos

La locutora de La Meja explicó que la decisión de realizarse una lipectomía estuvo relacionada con los cambios físicos que tuvo tras convertirse en madre. El procedimiento busca retirar el excedente de piel de una zona del cuerpo, aunque los resultados y la recuperación dependen de cada caso y requieren seguimiento médico.

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Bergonzi afirmó que su recuperación fue más compleja de lo que esperaba debido a la aparición de fibrosis en el abdomen. La fibrosis puede generar áreas endurecidas en los tejidos, por lo que la presentadora empezó a buscar tratamientos que ayudaran a mejorar el aspecto de esa parte de su cuerpo.

Violeta Bergonzi se sometió a una lipectomía después de sus embarazos - crédito @violetabergonzi/Instagram

“Luego de una cirugía de lipectomía que me hice para recortar la piel que me quedó colgando después de dos embarazos, la recuperación fue complicada”, comentó en su publicación. “Pero después de investigar y probar de todo, les prometo que las que están pasando por lo mismo que yo, hay dos procedimientos que les pueden salvar la vida”, añadió la presentadora.

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Bergonzi mostró el resultado del proceso en redes sociales

Las fotografías difundidas por la conductora generaron reacciones entre sus seguidores, que destacaron el hecho de que hablara de una recuperación que no ocurrió como esperaba. La presentadora ha mantenido una presencia activa en medios y redes sociales, donde comparte asuntos vinculados con su trabajo, su familia y experiencias personales.

Violeta Bergonzi explicó que la mejora fue resultado de un proceso y no de un cambio inmediato. Aunque recomendó los tratamientos desde su experiencia, no informó el número de sesiones, los intervalos entre procedimientos ni las indicaciones médicas que recibió.

La publicación de Violeta generó miles de reacciones con las que también recibió elogios por su figura renovada. “Toda esa vallecaucanidad. 🔥“, ”Bellísima. 🔥🔥“, ”Espectacular 😍😍😍 no se te ve absolutamente nada ❤️“, ”Que mujer tan divina y hermosa", (sic) escribieron algunos internautas.

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Violeta Bergonzi mostró en redes sociales el resultado de su proceso de recuperación - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La fibrosis a la que se refirió Violeta Bergonzi corresponde, en términos generales, a la formación de tejido cicatricial interno como parte de la respuesta del cuerpo a una lesión o una cirugía. Tras un procedimiento estético abdominal, ese proceso puede causar zonas más duras, nódulos, adherencias o irregularidades en la superficie de la piel, según la extensión de la intervención y la recuperación de cada paciente, detalla el portal Mayo Clinic.

En intervenciones de contorno corporal, como la liposucción combinada o no con procedimientos para retirar excedentes de piel, la fibrosis puede estar asociada con alteraciones en el relieve abdominal.

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La fibrosis puede aparecer como tejido cicatricial interno después de una cirugía o lesión - crédito Visuales IA Infobae

Los tratamientos posteriores deben ser indicados por un cirujano plástico certificado o un profesional de salud calificado. La evaluación permite diferenciar entre inflamación propia de la recuperación, fibrosis, acumulación de líquido u otras complicaciones, además de definir si se requieren medidas no invasivas, seguimiento clínico o intervenciones adicionales, detalla el portal médico.