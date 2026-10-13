Colombia

El Chevrolet Spark azul volvió a las suyas: quedó grabado manejando en la berma en un fuerte trancón

El automóvil, que fue inmovilizado en Cajicá pese a acumular comparendos por más de $4.500.000, volvió a circular tras salir de los patios. Su regreso reavivó las críticas por sus antecedentes viales

El Chevrolet Spark azul fue grabado mientras avanzaba por un espacio estrecho junto a un bus, en medio de un trancón en una vía nacional -crédito @ColombiaOscura/X
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Una nueva grabación del Chevrolet Spark azul muestra al vehículo avanzando por un espacio reducido al lado de un bus, mientras los automotores permanecen detenidos en medio de un trancón en una vía nacional. La maniobra, que ocurre a muy poca distancia del vehículo de transporte público, vuelve a poner bajo la lupa la conducta del conductor, relacionado anteriormente con otros episodios de riesgo en Bogotá.

En las imágenes, el automóvil aprovecha la berma, el espacio disponible junto al bus y la pared de la montaña para continuar su recorrido, pese a lo estrecho del paso. La escena recuerda el caso que se hizo viral el 20 de julio de 2026, cuando el mismo vehículo fue grabado mientras intentaba subir por la rampa de un puente peatonal en Bogotá.

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Las imágenes de la nueva maniobra volvieron a generar cuestionamientos sobre la conducta vial del conductor del Spark azul -crédito @ColombiaOscura/X
Las imágenes de la nueva maniobra volvieron a generar cuestionamientos sobre la conducta vial del conductor del Spark azul -crédito @ColombiaOscura/X

Aquel episodio generó cuestionamientos en redes sociales por el riesgo de la maniobra. En las imágenes también se observó el paso de una motocicleta de la Policía con dos uniformados, quienes continuaron su recorrido sin intervenir en ese momento.

Del puente peatonal a la inmovilización en Cajicá

Después de ese primer incidente, Brayan Bernal Muñoz, que figuraba como propietario del automóvil, aseguró que lo había vendido meses atrás, aunque el traspaso todavía no se había formalizado porque el comprador no había pagado la totalidad del dinero acordado. “Se lo vendí a un señor que se llama Edwar Figueredo, quien me pagó el 80% y no hicimos el traspaso porque me quedó debiendo el 20% restante”, explicó Bernal.

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El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado el jueves 30 de julio de 2026 en Cajicá, Cundinamarca, durante un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y las autoridades de tránsito del municipio. Para ese momento, el vehículo acumulaba comparendos por más de $4.500.000 y no tenía vigente la revisión técnico-mecánica. Entre las infracciones reportadas estaban el desacato a señales de tránsito, la circulación por zonas restringidas y la prestación de un servicio no autorizado.

En julio de 2026, el vehículo se hizo viral tras quedar registrado cuando intentaba subir por la rampa de un puente peatonal en Bogotá - crédito Carlos Fernando Galán

La situación también derivó en actuaciones administrativas y judiciales. La Secretaría Distrital de Movilidad remitió el caso a la Fiscalía para que se investigaran posibles conductas relacionadas con la obstrucción de vías públicas y la falsedad marcaria, ante la presunta utilización de elementos para cubrir las placas y dificultar la identificación del automóvil.

Los videos del conductor y las críticas a las autoridades

En publicaciones pasadas difundidas en redes sociales, Edwar Figueredo se refirió a las dificultades que, según él, tendrían las autoridades para identificarlo como conductor. También lanzó críticas contra los organismos de tránsito y aseguró que tenía varias fotomultas pendientes de pago.

“Por cielo y tierra. O sea, les va a quedar muy difícil. Me mantengo andando como en dos o tres carros. Y son unos ineptos, al igual que con sus fotomultas de mierda, pretendiendo multar a la gente”, afirmó en uno de los videos.

En sus redes sociales, el polémico dueño del carro que intentó subir por un puente peatonal en Bogotá, muestra una actitud desafiante hacia las autoridades locales - crédito Captura de Video Instagram

En otra publicación cuestionó el procedimiento para atribuirle las infracciones y sostuvo que las autoridades debían identificar plenamente a quien conducía el automóvil. También se burló de los intentos por establecer su responsabilidad.

El Spark azul volvió a las calles pese a las multas pendientes

El Chevrolet Spark azul volvió a circular después de salir de los patios de Cajicá, donde permanecía inmovilizado desde el 30 de julio de 2026. El concejal Juan David Quintero cuestionó en su momento la situación y pidió medidas para evitar que el automóvil y su propietario, Edward Figueredo, continúen protagonizando situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

De acuerdo con la explicación entregada por las autoridades de Cajicá al cabildante, el vehículo fue liberado porque no había una orden judicial o administrativa que permitiera mantenerlo retenido por más tiempo. La inmovilización estaba relacionada con infracciones de tránsito cometidas en esa jurisdicción.

El Spark azul de placas ZIX013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito en Cajicá y será trasladado a patios mientras avanzan las investigaciones por las maniobras de alto riesgo registradas en Bogotá - crédito @JD_Quintero
El concejal Juan David Quintero cuestionó que el automóvil volviera a circular y pidió medidas ante los riesgos que podría representar para la seguridad vial - crédito @JD_Quintero

El municipio también señaló que, según la Ley 769 de 2002, el pago de los comparendos pendientes no es un requisito obligatorio para retirar un vehículo de los patios. Figueredo presentó los documentos exigidos y recuperó el automóvil, pese a que este registra multas superiores a $4.500.000, no cuenta con la revisión técnico-mecánica vigente y acumula infracciones por desobedecer señales de tránsito y circular por zonas restringidas.

Ahora, una nueva grabación vuelve a poner al vehículo en el centro de la polémica. En las imágenes, el Spark avanza por un espacio estrecho junto a un bus, en medio de una congestión vehicular en una vía nacional. La maniobra, realizada a muy poca distancia del otro automotor, ha generado nuevos cuestionamientos por el riesgo que puede representar para los demás actores viales.

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Chevrolet Spark azulVía nacionalBogotáConcejal Juan David QuinteroEdward FigueredoMulta de transitoColombia-Noticias

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