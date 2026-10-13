Declaración de renta sugerida de la Dian podría hacer que un contribuyente pague más impuestos debido a error que desconocen muchos colombianos

El calendario tributario para la declaración de renta en Colombia va desde agosto hasta octubre de 2026 - crédito Dian

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Aceptar sin revisar la declaración sugerida de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puede llevar a que un contribuyente pague más impuesto de renta del que le corresponde por el año gravable 2025. La herramienta precarga información reportada por terceros, pero no incorpora automáticamente costos, deducciones, rentas exentas ni beneficios tributarios a los que cada persona puede tener derecho. La responsabilidad de completar y verificar el formulario sigue en manos del declarante.

La información precargada puede servir como punto de partida, pero no como versión definitiva de la situación financiera de cada persona. Así las cosas, revisar solo los ingresos incluidos en el sistema resulta insuficiente si no se contrastan también el patrimonio, los movimientos financieros, los costos, las rentas exentas y los beneficios aplicables.

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Como regla general, la entidad tributaria no incorpora en la propuesta los costos y deducciones procedentes ni las compensaciones por pérdidas fiscales de años anteriores. Esos datos deben ser incluidos por cada declarante cuando cumpla las condiciones legales y pueda acreditarlos con los respectivos soportes.

Son siete millones de colombianos los que deben declarar renta en 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Deducciones que pueden quedar fuera de la declaración sugerida

Dentro de los conceptos que podrían no aparecer en el formulario están:

Intereses de vivienda.

Determinados pagos por salud

Dependientes económicos

Gravamen a los movimientos financieros o 4x1.000.

Préstamos educativos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Costos, deducciones y compensaciones por pérdidas fiscales de períodos anteriores, según la condición particular de cada contribuyente.

Un crédito de vivienda ilustra el riesgo de presentar la declaración sin una revisión previa. Si los intereses con tratamiento tributario no figuran en la información sugerida, la persona podría liquidar un impuesto mayor al que correspondería después de aplicar las deducciones permitidas.

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Haber efectuado un pago durante 2025 no autoriza, por sí mismo, a descontarlo de los ingresos. Las facturas, certificados bancarios, documentos de crédito y comprobantes de pago permiten establecer si cada concepto reúne los requisitos sustanciales y formales exigidos para su reconocimiento fiscal.

En la última temporada de declaración de renta de personas naturales (correspondiente a 2024), la Dian logró un recaudo total de $23,6 billones - crédito Dian

Ante esto, decano de la Facultad de Ciencias Empresarialesla Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), Mauricio Sabogal, recomienda comparar la información reportada con los registros personales antes de enviar el formulario.

“Sin duda la tecnología hace que declarar renta sea más sencillo, y aún así no exime al ciudadano en su responsabilidad de revisar. La información que aparece en los sistemas de la Dian debe contrastarse con los certificados y movimientos de cada persona. Un dato duplicado, una clasificación incorrecta o una deducción que no aparece puede modificar el resultado final de la declaración”, anotó el experto.

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Topes y datos que también se deben contrastar

Para el año gravable 2025, deben declarar las personas naturales residentes con:

Patrimonio bruto superior a $224.096.000.

Haber tenido ingresos brutos iguales o superiores a $ 69.719.000, equivalentes a $ 69,7 millones.

Haber tenido $69.719.000 en consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos, así como para consignaciones, depósitos o inversiones financieras.

Ser responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre de 2025.

Superar alguno de esos montos obliga a declarar, pero no determina por sí solo un impuesto a cargo. El resultado depende de los ingresos gravables, las rentas exentas y las deducciones que puedan aplicarse en cada caso.

La Dian establece sanciones o multas a contribuyentes que declaran renta después dela fecha asignada - crédito Dian

Sabogal diferenció ambos conceptos. Anotó que “declarar y pagar no son lo mismo. Una persona puede estar obligada a presentar su información ante la Dian sin que eso signifique necesariamente que tendrá un impuesto a cargo. Según él, ”entender esta diferencia ayuda a enfrentar el proceso con mayor claridad y planeación”.

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Cerca de siete millones de personas naturales están llamadas a declarar renta por 2025. La temporada coincide con una proyección oficial de recaudo tributario neto de entre $290 y $291 billones, cerca del 14,6% del Producto Interno Bruto (PIB), después de que la Dian recaudara $165,54 billones en el primer semestre de 2026, un 11% más que en el mismo período de 2025.

Sanciones e intereses si hay un saldo pendiente

Presentar la declaración después del vencimiento puede acarrear una sanción equivalente al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de retraso. Para 2026, la sanción mínima asciende a $523.740. Entregar el formulario dentro del plazo evita el cobro por extemporaneidad, aunque no elimina los intereses sobre un saldo que permanezca sin pagar. Por ello, la falta de liquidez no justifica dejar vencer la fecha de presentación.

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​Entre el 1 y el 26 de octubre, las personas naturales cuyos números de identificación tributaria terminen en los números del 67 al 00, deben presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 - crédito Dian

“Cuando no existe suficiente liquidez, la peor decisión es simplemente dejar pasar el vencimiento. Presentar la declaración a tiempo permite evitar un costo adicional por extemporaneidad. A partir de ahí, el contribuyente debe evaluar con calma cómo asumir el saldo pendiente y cuánto le cuesta cada alternativa”, señaló Sabogal.

Para agosto de 2026, la tasa de interés moratorio tributario se ubica en 27,66% efectivo anual. Un crédito de consumo puede tener un costo similar o superior, por lo que conviene comparar las alternativas antes de acudir a tarjetas o préstamos.

La Dian puede conceder facilidades de pago de hasta cinco años para cubrir impuestos, intereses y sanciones, generalmente con determinadas garantías. La preparación de la declaración exige prever la evolución de los ingresos y separar recursos con anticipación, para que la obligación tributaria no altere de forma imprevista el presupuesto personal o familiar.

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