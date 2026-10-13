Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Yaser Asprilla celebrando su anotación con el Girona, en la segunda división del fútbol español - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

Guardar

Yaser Asprilla, el mediocampista de la selección Colombia, volvió ser figura con su club, Girona, esta vez en el enfrentamiento ante Tenerfie por la fecha nueve de la segunda división del fútbol profesional en España. El nacido en Bajo Baudó anotó al minuto cuatro en el partido que terminó igualado a un gol, y que evidenció cómo salió lesionado al minuto 59 por una falta que recibió de un jugador rival.

El marcado con el número 22 en Girona, Asprilla, fue titular en el partido que su equipo ofició como visitante. Regresó a su club el 8 de octubre del 2026 de su participación con la selección Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre en la que jugó los tres partidos de la gira: ante México ingresando al minuto 71, y frente a Paraguay y Perú siendo titular.

PUBLICIDAD

Aún no ha existido algún comunicado oficial del Girona, o del propio Asprilla, exponiendo la gravedad de su lesión. Por lo que su salida habría sido más un tema de prevención, que de alerta.

Yaser Asprilla usó el dorsal número 10 durante su primera etapa con el Girona de España - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

Estadísticas de Yaser Asprilla con Girona

En todos esos partidos con la Tricolor, Asprilla recibió menor calificación que la que obtuvo en su primer partido con Girona después de ese periodo de selecciones internacionales: 7,1 ante México, 7,2 ante Paraguay y 7, 1 ante Perú, según Sofasocre, plataforma de análisis de rendimiento.

Para el juego ante Tenerife, ese análisis lo calificó con 7,4, convirtiéndolo en la figura del partido junto a Fran Beltrán, su compañero de equipo, y Nacho Gil del rival. Según el registro de Sofascore, estas son cinco de sus estadísticas más relevantes que descencadenaron en esa calificación:

PUBLICIDAD

Pases precisos: 13/18 (72%)

Toques: 34

Veces que perdió el balón:1

4 contribuciones defensivas

Con este resultado de empate, Girona quedó ubicado en la séptima posición de LaLiga2 en España con 15 puntos, solo uno menos que Sporting que es el equipo que ocupó la sexta casilla, zona máxima hasta donde llega la posibilidad de pelear por los cupos de ascenso denomonada Playoff Ascenso, es una fase de eliminación directa que se juega al terminar la temporada regular para decidir cuál de los equipos con mejor rendimiento consigue el último cupo para subir a una categoría superior.

Kevin Viveros celebrando su anotación número 20 en el Brasileirao que amplía su diferencia como goleador del torneo - crédito Thiago Bernardes/Reuters

Kevin Viveros también celebró gol

Kevin Viveros volvió a marcar y confirmó su peso ofensivo en Athletico Paranaense durante la victoria 3-0 frente a Chapecoense, el lunes 12 de octubre de 2026, por la fecha 30 del Brasileirão.

PUBLICIDAD

El delantero colombiano anotó el tercer tanto de su equipo en la Arena Condá, en Chapecó, y llegó a 20 goles en el campeonato. Su aparición fue propia de un goleador de área. Athletico dispuso de un tiro de esquina, Gilberto peinó el balón de cabeza en el primer palo y Viveros atacó el segundo poste para definir con precisión.

La jugada selló una victoria contundente como visitante y le permitió al atacante ampliar su ventaja al frente de la tabla de artilleros. El gol tuvo un valor especial por el contexto del partido.

Kevin Viveros recibió su primera convocatoria a la selección Colombia de mayores durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito Ángel Colmenares/EFE

Athletico Paranaense llegó a la jornada en el cuarto puesto, con 50 puntos, y necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Chapecoense, en cambio, afrontaba el encuentro como colista, con 18 unidades y después de una derrota 4-0 ante Vitória. El equipo de Curitiba resolvió el compromiso antes del descanso, con tantos de Leozinho, Luiz Gustavo y Viveros.

PUBLICIDAD

Para el colombiano, la anotación prolongó una racha decisiva. Venía de convertir en el empate 2-2 frente a Atlético Mineiro, cuando marcó a los 90+3 minutos, aunque el conjunto visitante igualó poco después. Esta vez, su festejo no quedó condicionado por un desenlace adverso: fue el cierre de una actuación sólida de Athletico Paranaense.

Con 20 goles, Viveros se consolidó como la principal referencia ofensiva de su club y como el máximo anotador del Brasileirão. Su tanto ante Chapecoense resumió esa condición: lectura del espacio, llegada oportuna y eficacia dentro del área.