Al Consejo de Estado llegó demanda contra Agmeth Escaf tras las declaraciones de Eva Ferrer: piden pérdida de investidura

Demandan a Agmeth Escaf luego de las polémicas revelaciones de Eva Ferrer - crédito Canal Institucional - @agmethescaf/Instagram - @Veronicalcocerg/X

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Una demanda de pérdida de investidura fue radicada ante el Consejo de Estado contra el congresista Agmeth Escaf, el 12 de octubre de 2026, tras las declaraciones entregadas por la española Eva Ferrer contra el gobierno de Gustavo Petro y en especial contra la ex primera dama Verónica Alcocer, en una entrevista concedida a la revista Semana.

La petición jurídica fue presentada por el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), Juan Carlos Calderón España, bajo el radicado procesal 11001032800020260035100, en el que solicitó despojar al legislador del Pacto Histórico de su investidura e inhabilitarlo de forma permanente de sus funciones parlamentarias.

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De acuerdo con el documento presentado ante el alto tribunal y al que tuvo acceso la revista en mención, la acción se fundamenta en la presunta incursión en la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia.

La demanda recoge afirmaciones sobre la supuesta intervención de Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer en nombramientos y remociones de directivos públicos - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

La demanda sostiene que, según lo expuesto por Ferrer en la publicación periodística, Escaf habría ejercido presiones e injerencias indebidas sobre entidades del orden nacional mientras se desempeñaba como congresista de la bancada del Pacto Histórico.

“La señora Ferrer afirmó que el entonces representante Escaf Tijerino y el señor Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, formaban parte del círculo cercano de esta y ejercían control sobre entidades públicas del orden nacional durante el gobierno Petro”, señala el texto del recurso radicado ante los magistrados, que fue expuesto por la fuente citada.

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El presunto apoderamiento de entidades y movimientos de dinero por parte del congresista

En la entrevista citada dentro del expediente judicial, la exconsejera presidencial afirmó que el congresista y Fernández Alcocer mantuvieron injerencia en la remoción y nombramiento de altos directivos en instituciones clave de la rama ejecutiva.

“Se apoderan del Icbf. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime, que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario. Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel (Grau)”, reveló Eva Ferrer.

La cercanía de Agmeth Escaf a Gustavo Petro y Verónica Alcocer lo terminó poniendo bajo la lupa de los altos tribunales - crédito @agmethescaf/Instagram

Ferrer agregó que el entorno cercano a Alcocer estaría involucrado en la presunta movilización de USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2023 —cuando Nicolás Petro aún mantenía un régimen sobre el país vecino—, al señalar disputas económicas entre el congresista y la ex primera dama.

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El recurso ante el Consejo de Estado expone que el grupo de colaboradores de la ex primera dama buscó intervenir en otras seis instituciones públicas, entre las que figuran Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación y el Icetex, junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La respuesta del congresista Agmeth Escaf

Ante las acusaciones expuestas por la exasesora catalana y el inicio de las acciones legales en su contra, el representante Agmeth Escaf emitió un pronunciamiento público negando cualquier participación en actos ilícitos y anunciando acciones judiciales por injuria y calumnia contra la denunciante.

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“Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, dijo el congresista del Pacto en su cuenta de X.

El legislador del Pacto Histórico señaló que interpondirá una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia - crédito @agmethescaf/X

Asimismo, el legislador solicitó formalmente el derecho a réplica ante el medio de comunicación que difundió las declaraciones para controvertir los señalamientos sobre la gestión de fondos e influencias en el Estado.

“A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie”, escribió en su extensa publicación.

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Escaf añadió en su post: No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades”.

Eva Ferrer señaló a Agmeth Escaf de presuntas injerencias en entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito @ReconciliaCol/X

La solicitud de pruebas presentadas al alto tribunal

Dentro de las pretensiones de la demanda, el veedor Juan Carlos Calderón España solicitó al Consejo de Estado que llame a rendir testimonio a Eva Ferrer para que ratifique y amplíe sus declaraciones ante el despacho judicial.

De igual forma, la acción pide incorporar como material probatorio la entrevista periodística, citar a declarar a exdirectivas de las entidades públicas señaladas y solicitar informes oficiales a la Presidencia de la República, la Fuerza Aérea Colombiana y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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