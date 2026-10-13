Colombia

Al Consejo de Estado llegó demanda contra Agmeth Escaf tras las declaraciones de Eva Ferrer: piden pérdida de investidura

El presidente de VER-Control emprendió acciones legales contra el congresista del Pacto Histórico, luego de las revelaciones de la asesora catalana, que lanzó fuertes señalamientos contra Verónica Alcocer y terminó salpicando al legislador en medio de la controversia

- crédito Canal Institucional - @agmethescaf/Instagram - @Veronicalcocerg/X
Demandan a Agmeth Escaf luego de las polémicas revelaciones de Eva Ferrer - crédito Canal Institucional - @agmethescaf/Instagram - @Veronicalcocerg/X
Guardar

Una demanda de pérdida de investidura fue radicada ante el Consejo de Estado contra el congresista Agmeth Escaf, el 12 de octubre de 2026, tras las declaraciones entregadas por la española Eva Ferrer contra el gobierno de Gustavo Petro y en especial contra la ex primera dama Verónica Alcocer, en una entrevista concedida a la revista Semana.

La petición jurídica fue presentada por el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), Juan Carlos Calderón España, bajo el radicado procesal 11001032800020260035100, en el que solicitó despojar al legislador del Pacto Histórico de su investidura e inhabilitarlo de forma permanente de sus funciones parlamentarias.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento presentado ante el alto tribunal y al que tuvo acceso la revista en mención, la acción se fundamenta en la presunta incursión en la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia.

- crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook
La demanda recoge afirmaciones sobre la supuesta intervención de Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer en nombramientos y remociones de directivos públicos - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

La demanda sostiene que, según lo expuesto por Ferrer en la publicación periodística, Escaf habría ejercido presiones e injerencias indebidas sobre entidades del orden nacional mientras se desempeñaba como congresista de la bancada del Pacto Histórico.

“La señora Ferrer afirmó que el entonces representante Escaf Tijerino y el señor Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, formaban parte del círculo cercano de esta y ejercían control sobre entidades públicas del orden nacional durante el gobierno Petro”, señala el texto del recurso radicado ante los magistrados, que fue expuesto por la fuente citada.

PUBLICIDAD

El presunto apoderamiento de entidades y movimientos de dinero por parte del congresista

En la entrevista citada dentro del expediente judicial, la exconsejera presidencial afirmó que el congresista y Fernández Alcocer mantuvieron injerencia en la remoción y nombramiento de altos directivos en instituciones clave de la rama ejecutiva.

“Se apoderan del Icbf. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime, que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario. Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel (Grau)”, reveló Eva Ferrer.

Agmeth Escaf, Gustavo Petro y Verónica Alcocer
La cercanía de Agmeth Escaf a Gustavo Petro y Verónica Alcocer lo terminó poniendo bajo la lupa de los altos tribunales - crédito @agmethescaf/Instagram

Ferrer agregó que el entorno cercano a Alcocer estaría involucrado en la presunta movilización de USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2023 —cuando Nicolás Petro aún mantenía un régimen sobre el país vecino—, al señalar disputas económicas entre el congresista y la ex primera dama.

El recurso ante el Consejo de Estado expone que el grupo de colaboradores de la ex primera dama buscó intervenir en otras seis instituciones públicas, entre las que figuran Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación y el Icetex, junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La respuesta del congresista Agmeth Escaf

Ante las acusaciones expuestas por la exasesora catalana y el inicio de las acciones legales en su contra, el representante Agmeth Escaf emitió un pronunciamiento público negando cualquier participación en actos ilícitos y anunciando acciones judiciales por injuria y calumnia contra la denunciante.

Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, dijo el congresista del Pacto en su cuenta de X.

El legislador del Pacto Histórico señaló que interpondirá una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia - crédito @agmethescaf/X
El legislador del Pacto Histórico señaló que interpondirá una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia - crédito @agmethescaf/X

Asimismo, el legislador solicitó formalmente el derecho a réplica ante el medio de comunicación que difundió las declaraciones para controvertir los señalamientos sobre la gestión de fondos e influencias en el Estado.

“A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie”, escribió en su extensa publicación.

Escaf añadió en su post: No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades”.

- crédito @ReconciliaCol/X
Eva Ferrer señaló a Agmeth Escaf de presuntas injerencias en entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito @ReconciliaCol/X

La solicitud de pruebas presentadas al alto tribunal

Dentro de las pretensiones de la demanda, el veedor Juan Carlos Calderón España solicitó al Consejo de Estado que llame a rendir testimonio a Eva Ferrer para que ratifique y amplíe sus declaraciones ante el despacho judicial.

De igual forma, la acción pide incorporar como material probatorio la entrevista periodística, citar a declarar a exdirectivas de las entidades públicas señaladas y solicitar informes oficiales a la Presidencia de la República, la Fuerza Aérea Colombiana y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Temas Relacionados

Agmeth EscafEva FerrerVerónica AlcocerGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Declaración de renta sugerida de la Dian podría hacer que un contribuyente pague más impuestos debido a error que desconocen muchos colombianos

El formulario precargado no incorpora de manera automática costos, rentas exentas ni beneficios tributarios que el contribuyente pueda acreditar con soportes

Declaración de renta sugerida de la Dian podría hacer que un contribuyente pague más impuestos debido a error que desconocen muchos colombianos

Confirman la masacre número 98 en Colombia en 2026: tres personas fueron víctimas de un ataque armado en Caquetá

Las autoridades entregaron detalles del brutal acto que ocurrió en pleno puente festivo del 12 de octubre y recordaron que el lugar ya tenía alertas previas por la presencia de grupos al margen de la ley

Confirman la masacre número 98 en Colombia en 2026: tres personas fueron víctimas de un ataque armado en Caquetá

Tres militares habrían resultado heridos tras bombardeo contra disidencias de las Farc en el Catatumbo

Un capitán y dos soldados profesionales fueron evacuados en helicóptero hacia una clínica de Cúcuta después de que su unidad ingresara al área rural intervenida

Tres militares habrían resultado heridos tras bombardeo contra disidencias de las Farc en el Catatumbo

Ejército abrió investigación contra un suboficial tras la muerte de un civil en Palmira, Valle del Cauca

La versión inicial señala que el militar recurrió al uso de su arma de dotación asignada, luego de que, presuntamente, el joven intentara agredirlo cuando hacía labores de patrullaje en inmediaciones del batallón

Ejército abrió investigación contra un suboficial tras la muerte de un civil en Palmira, Valle del Cauca

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

La frase difundida por la familiar del artista de música popular coincidió con la conmemoración del siniestro aéreo que causó la muerte del famoso y otros cinco trabajadores de su equipo mientras se dirigían a cumplir con sus labores

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

Deportes

Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

María Camila Osorio enfrentará a Ann Li en el WTA 1000 de Wuhan: programación y por dónde ver a la tenista colombiana

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores