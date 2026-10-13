Colombia

Confirman la masacre número 98 en Colombia en 2026: tres personas fueron víctimas de un ataque armado en Caquetá

Las autoridades entregaron detalles del brutal acto que ocurrió en pleno puente festivo del 12 de octubre y recordaron que el lugar ya tenía alertas previas por la presencia de grupos al margen de la ley

Homicidio - Colombia
Un hombre disparó contra asistentes de un establecimiento público y causó la muerte de Víctor Osorio, Didier Romero y Franklin Collazos - crédito Colprensa
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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró una masacre que dejó tres personas asesinadas en el municipio de El Paujil (Caquetá), durante un ataque armado ocurrido el lunes 12 de octubre de 2026 en un establecimiento público del municipio. Con este hecho, la organización contabiliza 98 masacres en Colombia en lo que va de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Según el comunicado de Indepaz, las tres personas se encontraban departiendo con algunos allegados en el lugar cuando un hombre armado se acercó y disparó de forma indiscriminada.

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El ataque ocurrió en El Paujil, una población del norte de Caquetá donde persisten alertas sobre la actuación y expansión de estructuras armadas. Pese a la presencia de grupos delincuenciales en la zona, el comunicado no atribuyó la acción a un grupo específico.

Numerosos casquillos de bala de color dorado esparcidos sobre una superficie oscura y rugosa; al fondo, una cinta amarilla con el texto "NO PASE".
Las autoridades investigan lo sucedido en un establecimiento del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Defensoría había advertido sobre la disputa territorial en El Paujil

La Defensoría del Pueblo había incluido al municipio en la Alerta Temprana 011 de 2022, en la que señaló riesgos derivados de la disputa por el control territorial entre grupos armados presentes en la zona.

De acuerdo con la advertencia, ese escenario de incursión y expansión armada puede traducirse en presiones contra las comunidades rurales, imposición de normas de conducta e intervención sobre las dinámicas organizativas y comunitarias, lo que evita que muchas de las actividades cotidianas se desarrollen con normalidad.

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Indepaz señaló que en el área tienen presencia el Frente 62 Comandante Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y bandas locales. Del mismo modo, explicó que el municipio está bajo jurisdicción de la Sexta División del Ejército Nacional.

El registro de la masacre eleva a 98 el número de estos casos documentados por Indepaz durante 2026.

Detalles de la masacre que afectó a la comunidad de El Paujil - crédito Indepaz / X
Detalles de la masacre que afectó a la comunidad de El Paujil - crédito Indepaz / X

Asesinan líder comunitario en Puerto Berrío

El mismo 12 de octubre, el Instituto confirmó que fue asesinado Luis Albeiro Serna, líder comunitario e integrante de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio, conocida como Corsomostierra, en Puerto Berrío (Antioquia).

De acuerdo con la información revelada, Serna era reconocido por su participación en proyectos sociales y comunitarios en el municipio.

El homicidio ocurrió en el barrio El Gaitán y, según la información difundida por Indepaz, las circunstancias permanecen bajo investigación. Una de las hipótesis iniciales plantea que el hecho habría ocurrido durante un hurto, aunque no se descarta que fuera atacado por sus labores comunitarias, por lo que el hecho continúa en manos de las autoridades.

La muerte de Serna llevó a 124 la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, según el registro de la organización. El caso se suma a una serie de ataques contra referentes comunitarios en distintas regiones del país.

La organización confirmó la muerte del dirigente comunitario Luis Albeiro Serna en Puerto Berrío - crédito Indepaz / X
La organización confirmó la muerte del dirigente comunitario Luis Albeiro Serna en Puerto Berrío - crédito Indepaz / X

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 051 de 2019 y dos informes de seguimiento para Puerto Berrío y los municipios antioqueños de Caracolí, Maceo y Puerto Nare. En esos documentos describió un escenario de riesgo vinculado con la presencia de grupos armados organizados y estructuras originadas tras la reorganización de antiguos integrantes del paramilitarismo.

Según esa alerta, esas organizaciones buscan ampliar economías ilegales, entre ellas el tráfico local de drogas, mediante prácticas como homicidios por encargo, robos, extorsiones y préstamos informales bajo la modalidad de “gota a gota”. La Defensoría advirtió que esas dinámicas afectan a la población y fortalecen mecanismos de control territorial.

Indepaz indicó que en el área de Puerto Berrío actúan el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también denominado Clan del Golfo, y otras bandas locales que estarían arremetiendo en contra de la población.

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