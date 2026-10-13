Colombia

Abelardo de la Espriella lanza alerta por riesgo de racionamiento energético y anuncia plan de contingencia: “No los traje a calentar un escritorio”

El presidente aseguró que 145 colombianos ya se posesionaron en entidades públicas a través del banco de talentos e informó nuevas vacantes y avances en la selección de funcionarios para fortalecer el control interno del Estado

El presidente cuestionó la gestión energética de la administración de Gustavo Petro y aseguró que recibió un sistema vulnerable ante la llegada de El Niño - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El presidente cuestionó la gestión energética de la administración de Gustavo Petro y aseguró que recibió un sistema vulnerable ante la llegada de El Niño - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizó una nueva alocución presidencial el 12 de octubre de 2026 para presentar el plan de contingencia del Gobierno nacional frente a la amenaza de racionamiento energético por el fenómeno de El Niño, detallar la ejecución de los recursos para la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto y los frutos del banco de talentos.

En su intervención, el jefe de Estado cuestionó la gestión de la administración anterior de Gustavo Petro, al señalar que heredó un aparato estatal desfinanciado y expuesto a emergencias de gran magnitud por falta de planeación presupuestal y de infraestructura.

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Abelardo de la Espriella advirtió que los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectan un incremento en la intensidad del fenómeno de El Niño para el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, lo que reducirá los niveles de agua en los embalses del país.

Para evitar un racionamiento de energía, el presidente anunció la creación de un equipo de respuesta rápida con fecha límite al 31 de diciembre para poner en marcha un plan de refuerzo en la generación térmica de electricidad.

“Empiezo por la energía, porque ahí la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo llevar al país a un apagón. El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie. Se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aun así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento”, sostuvo De la Espriella.

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