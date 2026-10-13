El cruce entre David González, entrenador de América, y Jorge Bustamante, periodista en Cali: “No puedes hablar más”

David González, director técnico de América de Cali, tuvo un cruce con el periodista en esa ciudad, Jorge Bustamante, en torno a la relación con la hinchada - crédito América

Guardar

David González director técnico de América de Cali, y Jorge Bustamante, periodista de esa ciudad, protagonizaron un cruce de conceptos durante la rueda de prensa posterior a la derrota del equipo ante Deportivo Independiente Medellín, el domingo 11 de octubre del 2026, en un juego válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II.

Todo comenzó con la pregunta del comunicador que trabaja en el medio de comunicación F12 Radio TV: “Desaprovecharon una oportunidad grandísima de reconciliarse con la hinchada hoy. Lastimosamente no se consigue la victoria y esto es un runrun de redes sociales, que acabo de meter hace cinco minutos, y es que a este equipo le pesa la presión después de veinticinco mil personas, le pesa mucho la presión. ¿Qué me puedes decir sobre eso, profe?“, fue toda la pregunta de Bustamante hacía González, quien la respondió desde diversos puntos.

PUBLICIDAD

América de Cali enfrentó al Deportivo Independiente Medellín con el regreso de la apertura total del estadio Pascual Guerrero - crédito Leonel Cerrudo

David González pidió que el periodista cambiara su estilo al preguntar

Lo primero que mencionó el entrenador de América de Cali fue una sugerencia hacia Bustamante para que preguntara de otra forma: “Yo creo que el estilo debería cambiar, porque arrancas tu pregunta con que permitimos una oportunidad de reconciliarnos con la hinchada. Está bien, ese es tu pensamiento. El problema es que tienes la capacidad de influir en mucha gente”, aseguró González aludiendo a la posibilidad que tienen los periodistas como líderes de opinión de influir en el pensamiento de las personas, en este caso, los hinchas Escarlatas.

Luego, González dio a entender que el objetivo del equipo era brindar un espectáculo para que los más de 31.000 espectadores, según el reporte oficial de asistencia al estadio Pascual Guerrero de Cali, disfrutaran.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial determinó que 31 puntos garantizan la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay sin depender de otros resultados - crédito Colprensa

Y ese disfrute era en el ámbito más amplio de la palabra, no en vano, por ejemplo, y en un hecho poco habitual en los partidos del fútbol profesional colombiano, en el medio tiempo hubo una presentación musical de Pirlo, un cantante caleño que interpreta Paradixe, la canción más escuchada en Colombia para octubre de 2026, según Spotify, la plataforma musical internacional.

“El hecho de que el estadio se llene o no no quiere decir que hay o no reconciliación, o pelea o no. No veníamos con ese mensaje en nuestra cabeza, como está en la tuya. Nosotros hemos hecho todo para reconciliarnos con la hinchada”, dijo González, dejando entrever, además, que es consciente de que la relación entre el equipo, que es líder de la Liga BetPlay 2026-II en la fecha 14 del campeonato, no es la mejor.

PUBLICIDAD

Pirlo es el de la derecha de esta imagen, antes de cantar en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito @pirloconpowerr/Instagram

David González: las ruedas de prensa no son un conversatorio

Después de ese punto que mencionó González, Bustamante intentó contrargumentar su pregunta, pero el director técnico de América de Cali no se lo permitió. La razón, según él, es que las ruedas de prensa no son un conversatorio.

“Ojalá lo fueran algún día, podrías hablar, en este momento ya terminaste tu pregunta y lastimosamente no puedes hablar”, le dijo González al periodista. Luego, insistió en que bajo su concepto el equipo ha hecho bien las cosas a lo largo del segundo semestre de 2026.

“Se pierde el partido porque se jugamos mal el primer tiempo, lastimosamente con diez hombres no alcanzamos a mantener, aunque lo hicimos mucho mejor en el segundo tiempo”, fueron las razones deportivas que expuso González sobre la derrota 2-1 ante el DIM.

PUBLICIDAD

El director técnico de América de Cali cerró su intervención volviendo al tema de la reconciliación entre la hinchada y el equipo, haciendo énfasis en el problema que generan entre ellos si los periodistas lo manejan mal: “La gente se va, entonces, diciendo listo no me voy a reconciliar con el equipo. Por ahí deberían ayudar ustedes un poquito. Estoy convencido de que la gente va a volver al estadio y, por lo menos la energía que yo he sentido hoy hasta el minuto noventa, eso habla de gente que cree en el equipo, después lo de las redes sociales no, no vale la pena hablar”, concluyó González.