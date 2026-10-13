Cayó alias Lucía, presunta implicada en el atentado contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla

La Policía Nacional capturó en el barrio Caribe Verde de Barranquilla a Juliánis Paola Altamar Medina por el delito de fuga de presos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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La Policía Nacional capturó en Barranquilla a Juliánis Paola Altamar Medina, alias Lucía, señalada por las autoridades de su posible participación en la coordinación del atentado contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La mujer fue detenida en flagrancia por el delito de fuga de presos.

El operativo se realizó el 12 de octubre en el barrio Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Servicio de Inteligencia Policial (Sipol) participaron en el procedimiento, junto con la Fiscalía Seccional del Atlántico.

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De acuerdo con la información oficial, Altamar Medina habría incumplido una medida de prisión domiciliaria. Además de responder por fuga de presos, su nombre figura dentro de una línea prioritaria de investigación por el atentado armado del 10 de octubre contra dos dragoneantes que acababan de salir de turno de la Penitenciaría El Bosque.

El atentado dejó lesionados a los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, que fueron atacados por hombres armados cuando se movilizaban en motocicleta por el barrio San Martín, en Barranquilla.

Dos dragoneantes de la Penitenciaría El Bosque resultaron heridos tras un ataque armado en el barrio San Martín - crédito Colprensa

Las autoridades investigan si alias Lucía coordinó el ataque contra los dragoneantes

La posible vinculación de “Lucía” con el atentado contra los funcionarios del Inpec está bajo verificación judicial. Según lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades indagan si la mujer intervino en tareas de coordinación previas a la acción criminal.

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“Su posible participación en la coordinación del atentado del 10 de octubre contra funcionarios del INPEC, que dejó dos guardianes de la Penitenciaría El Bosque lesionados, es una línea de investigación prioritaria (sci)”, afirmó el mandatario en una publicación en X.

Las pesquisas apuntan a determinar si la capturada realizó labores de vigilancia para identificar a los funcionarios y facilitar el ataque. Esa hipótesis hace parte de la investigación y deberá ser sustentada con los elementos materiales que recopilen la Fiscalía y la Policía.

El atentado ocurrió en medio de alertas sobre amenazas contra integrantes del sistema penitenciario. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, los mensajes intimidatorios estarían relacionados con recientes traslados de personas privadas de la libertad y posibles represalias contra funcionarios del sector carcelario.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias “Lucía” y afirmó que su posible participación en el atentado contra dos guardianes del INPEC es una línea prioritaria de investigación - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

La Policía reforzó las medidas de seguridad para funcionarios del Inpec y uniformados, mientras avanza la verificación sobre el origen, la autenticidad y el alcance de las amenazas que circularon antes del ataque.

En el procedimiento incautaron un celular con panfletos bajo revisión

Durante la captura, las autoridades incautaron un teléfono iPhone que será analizado dentro de la investigación. En una revisión preliminar, los investigadores encontraron panfletos con características similares a las de documentos utilizados para intimidar a los guardianes antes del atentado.

El presidente indicó que ese hallazgo requiere un examen técnico para establecer si existe una relación directa entre los archivos encontrados en el dispositivo y las amenazas contra los funcionarios penitenciarios.

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“Durante el procedimiento se incautó un iPhone. En una revisión preliminar se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes. Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades”, señaló De la Espriella.

La capturada sería coordinadora y financiera de Los Pepes

Según las autoridades, “Lucía” es señalada como presunta coordinadora, financiera y distribuidora de estupefacientes del Grupo Delincuencial Organizado Los Pepes, una estructura con presencia en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y otros sectores del Caribe colombiano.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó la seguridad del personal del Inpec tras la acción criminal - crédito Inpec

La mujer tendría más de ocho años de trayectoria criminal, de acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades. También sería pareja sentimental de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias Gomelo, señalado como uno de los hombres de confianza de Digno Palomino, al que las autoridades ubican como cabecilla principal de esa estructura criminal.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que las operaciones apuntan a afectar a las estructuras que buscan atentar contra la seguridad de la ciudad y sus instituciones.

“Estas son acciones debidamente planeadas y ejecutadas con contundencia para atacar directamente las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de nuestros ciudadanos y atentar contra nuestras instituciones”, dijo la oficial.