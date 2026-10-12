Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

Gabriela Rueda conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación - crédito @gabrielaruedarueda/Instagram

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Gabriela Rueda, patinadora colombiana, ganó su segundo oro mundial en los World Skate Games Asunción 2026 al imponerse el domingo 11 de octubre en los 10.000 metros eliminación del patinaje de velocidad. La bogotana se consagró en la categoría sénior femenina y sumó una nueva medalla dorada para su país en la competencia que se desarrolla en Paraguay entre el 2 y el 18 de octubre de 2026.

Fue el segundo título de Rueda en Asunción, pues ya había obtenido el oro en los 5.000 metros por puntos, prueba en la que terminó con 11 puntos, uno más que la chilena Camila Carreño y dos por encima de la estadounidense Corinne Stoddard.

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Con esas dos victorias, Gabriela Rueda se instaló entre las principales figuras del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, que forma parte de los World Skate Games. La deportista colombiana se destacó en dos pruebas de fondo con exigencias distintas: una basada en la acumulación de puntos y otra definida por eliminaciones sucesivas.

Los World Skate Games Asunción 2026 reúnen a representantes de 91 países en diferentes disciplinas de deportes sobre ruedas, entre ellas patinaje de velocidad, patinaje artístico, skateboarding, hockey sobre patines, hockey en línea, roller freestyle e inline slalom.

En los pasados Juegos Suramericanos, esta misma disciplina del patinaje le entregó tres oros a Colombia con Gabriela Rueda, Sara Muñoz y Santiago Vásquez, además del título de Brayan Carreño en danza masculina - crédito Comité Olímpico Colombiano

El segundo oro de Rueda en Asunción

La prueba de 10.000 metros eliminación se disputó en el Comité Olímpico Paraguayo, sede de las competencias de pista del Mundial de Patinaje de Velocidad. La jornada incluyó también los 500 metros más distancia, mientras que el programa de pista continúa el lunes 12 de octubre con los 1.000 metros sprint y las pruebas de relevos.

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En los 10.000 metros eliminación, las patinadoras deben recorrer una distancia extensa mientras enfrentan una dinámica particular: en vueltas establecidas por el reglamento, la corredora ubicada en la última posición queda fuera de competencia. El formato obliga a conservar energía, evitar los puestos de riesgo y reaccionar de inmediato ante cada cambio de ritmo.

La victoria de Rueda confirmó su capacidad para competir en pruebas que combinan resistencia, ubicación táctica y velocidad en los momentos decisivos. A diferencia de una carrera contrarreloj, en la que el objetivo es registrar el mejor tiempo, la eliminación exige mantenerse dentro del grupo y evitar quedar rezagada en cada instancia que determina una salida.

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El resultado también amplió la presencia de Colombia en las finales del Mundial de Patinaje de Velocidad. Durante la primera jornada, celebrada el sábado 10 de octubre, la delegación colombiana obtuvo cinco medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, según informó la Federación Colombiana de Patinaje.

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano

El calendario de las pruebas que siguen

Tras las competencias de pista programadas para el lunes 12 de octubre, el calendario contempla una jornada de descanso y entrenamiento antes del traslado de las pruebas a un circuito urbano en el centro de Asunción. Allí se disputarán las carreras de ruta, con distancias y formatos diferentes a los que se desarrollan en el patinódromo.

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Miércoles 14 de octubre: se disputarán los 10.000 metros por puntos y la vuelta juvenil.

Jueves 15 de octubre: están programadas la vuelta sénior y los 15.000 metros eliminación.

Sábado 17 de octubre: se correrán los 100 metros sprint.

Domingo 18 de octubre: el maratón cerrará las competencias de patinaje de velocidad y los World Skate Games Asunción 2026.

Gabriela Rueda consiguió la única medalla de oro que le faltaba en su carrera profesional como patinadora - crédito Comité Olímpico Colombiano

Los 5.000 metros por puntos, prueba que Rueda, tienen una lógica diferente a la eliminación. En esa modalidad, las competidoras suman unidades en vueltas determinadas y el resultado final depende de la cantidad total de puntos obtenidos. Rueda llegó a 11, mientras que Carreño acumuló 10 y Stoddard finalizó con nueve.

Los World Skate Games se celebran por primera vez en Paraguay y tienen a Asunción como uno de sus principales escenarios. La ceremonia inaugural se realizó el viernes 2 de octubre en el Comité Olímpico Paraguayo, con delegaciones de los 91 países participantes. La edición de 2026 concluirá el domingo 18 de octubre.

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