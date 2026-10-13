Centro Democrático pidió a la Fiscalía investigar presuntas acciones del Gobierno Petro para desprestigiar a Álvaro Uribe

El Centro Democrático solicitó a la Fiscalía investigar un presunto plan del Gobierno de Gustavo Petro para desprestigiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Centro Democrático pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control investigar presuntas acciones del gobierno de Gustavo Petro para desprestigiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La colectividad solicitó determinar si se usaron entidades o recursos públicos para impulsar una persecución política y afectar el buen nombre del exmandatario con eventuales fines judiciales.

La petición quedó consignada en un comunicado divulgado el 13 de octubre de 2026, luego de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según su relato en Vértice Noticias, una reunión celebrada en Valledupar con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habría tenido entre sus propósitos conseguir pronunciamientos contra Álvaro Uribe, el presidente Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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El partido afirmó que las denuncias requieren una verificación institucional. En el documento, sostuvo que corresponde a la Fiscalía y a las autoridades de control establecer si existieron irregularidades y definir las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

El partido pidió esclarecer el uso de recursos públicos

La colectividad instó a las autoridades a esclarecer si existió el uso de recursos estatales y entidades públicas en la estrategia contra la oposición - crédito prensa Centro Democrático

El comunicado del Centro Democrático plantea que la investigación debe establecer si hubo participación de organismos estatales en una estrategia dirigida contra el expresidente. La colectividad expresó que busca determinar si “se utilizaron entidades y recursos públicos para perseguir políticamente al expresidente Uribe, afectar su buen nombre con fines judiciales”.

Con esa afirmación, el partido puso el foco en el posible uso de la estructura estatal y no solo en las declaraciones atribuidas a Rodríguez. El texto no presentó pruebas documentales sobre la eventual utilización de recursos públicos, pero exigió que las autoridades competentes revisen las circunstancias del encuentro y las actuaciones que pudieron derivarse de este.

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“El Centro Democrático insiste en que corresponde a los organismos de control y a la Fiscalía investigar los hechos, determinar si hubo irregularidades y establecer las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la organización política.

La colectividad también difundió un mensaje en su cuenta de X en el que calificó las denuncias de Rodríguez como graves y sostuvo que estas podrían confirmar una persecución contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. Esa postura forma parte de la denuncia política del partido, mientras que la verificación de los hechos quedó en manos de las autoridades a las que acudió.

El Centro Democrático relacionó la reunión celebrada en Valledupar con la absolución de Uribe dictada por el Tribunal Superior de Bogotá - crédito @CeDemocratico / X

La denuncia se relaciona con un encuentro de exjefes paramilitares

El texto difundido por la colectividad ubica el encuentro en octubre de 2025. No obstante, en declaraciones atribuidas a Rodríguez sobre el mismo episodio, la exfuncionaria habló de una reunión en noviembre de ese año. Esa diferencia de fechas deberá ser aclarada en caso de que la Fiscalía o los organismos de control abran una indagación.

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Según el partido, el encuentro ocurrió durante los mismos días en que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez. La organización consideró relevante esa coincidencia temporal al pedir que se investigue el posible propósito de las conversaciones que habrían tenido lugar en Valledupar.

Rodríguez describió el evento como una jornada denominada Diálogo Social Paz Total. En una de las declaraciones conocidas, aseguró que recibió instrucciones para que los asistentes se refirieran a tres figuras políticas: “Ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras”.

La exdirectora del Dapre señaló la presencia de antiguos comandantes como "Salvatore Mancuso", "Jorge 40" y "Macaco" en la jornada de Valledupar - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La exdirectora del Dapre también afirmó que le pidieron coordinar el cierre del Comité Ralito -mecanismo creado en octubre de 2025 entre el gobierno y ex jefes paramilitares gestores de paz- con el propósito de que los exintegrantes de las autodefensas hicieran declaraciones durante el periodo electoral. En otra versión, señaló que la reunión concentró a varios de los antiguos comandantes de ese grupo armado.

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En la entrevista con Vértice Noticias, Rodríguez señaló que el encuentro de Valledupar reunió a figuras como “Mancuso”, “Jorge 40″ y “Macaco”, entre otros exjefes paramilitares. ”¿Cuál era la misión? Que ellos hablaran en contra de Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras”, afirmó Rodríguez.

Hasta el momento, en la información aportada no se conocen respuestas oficiales de las personas mencionadas ni un anuncio de apertura formal de investigación por parte de la Fiscalía.