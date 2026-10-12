Este es el “número mágico”para que los equipos de la Liga BetPlay II-2026 clasifiquen a las finales: Desde América hasta Pereira están con vida

La inteligencia artificial determinó que 31 puntos garantizan la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay sin depender de otros resultados - crédito Colprensa

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Jugada la gran mayoría de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026 y con más del 50% de los partidos del campeonato disputados, el “número mágico” que garantizaría la clasificación de un equipo a los cuadrangulares semifinales desde el octavo puesto en una liga de 20 clubes y 19 fechas, sin depender de los resultados de sus rivales, es 31 puntos, según los cálculos realizados por la inteligencia artificial.

Con 30 unidades, la diferencia de gol pasaría a ser determinante para asegurar el lugar entre los ocho primeros. El umbral surge de un escenario límite en el que los ocho equipos de la parte alta ganan casi todos sus encuentros frente a los 12 restantes. En ese cálculo, el corte máximo para ocupar la octava posición se ubica entre 30 y 31 puntos.

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La competencia contempla un total de 190 partidos y 570 puntos en disputa si no hubiera empates. Alcanzar 31 unidades equivale a un rendimiento de 54,3%, una campaña aproximada de nueve victorias, cuatro igualdades y seis derrotas.

Esa cifra aseguró la clasificación en más del 99% de los torneos cortos colombianos. La proyección también establece que 30 puntos dejan una probabilidad del 95%, aunque bajo esa condición puede intervenir el primer criterio de desempate previsto en el artículo 20: la diferencia de gol.

El corte actual y los equipos que aún pelean por el octavo lugar: 28 puntos sería la menor cantidad con la que se clasificarían

Deportes Tolima ocupa la octava casilla con 20 puntos en 14 encuentros y debe disputar cinco partidos pendientes - crédito Colprensa

Deportes Tolima ocupa actualmente el octavo puesto con 20 puntos en 14 partidos, a un promedio de 1,42 unidades por encuentro. Si mantuviera ese ritmo durante las 19 fechas, terminaría con cerca de 27 puntos.

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La cifra podría aumentar porque Cúcuta Deportivo, con 18 puntos en 13 presentaciones, y Once Caldas, con 16 en 13, todavía deben afrontar cruces directos. Esos partidos pueden modificar la puntuación necesaria para entrar entre los ocho clasificados.

Los equipos que terminen con 28 o 29 unidades quedarían sujetos a una combinación favorable de resultados en esos enfrentamientos. En cambio, el objetivo práctico para los clubes que persiguen la clasificación se sitúa en 30 puntos.

América de Cali, actual líder del campeonato, suma 27 unidades en 12 partidos y necesita entre tres y cuatro puntos de los 21 que aún puede disputar, una victoria como mínimo. Deportivo Cali, con 25 en 13 encuentros, requiere entre cinco y seis de los 18 restantes, el equivalente a dos triunfos.

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Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga tienen 23 puntos en 11 partidos. Ambos necesitan entre siete y ocho unidades de las 24 posibles para aproximarse a la meta de 30.

Las exigencias para Millonarios, Santa Fe y los perseguidores

Millonarios e Independiente Santa Fe acumulan 22 puntos y están obligados a sumar entre ocho y nueve unidades en el tramo final del torneo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Medellín reúne 23 puntos en 13 fechas y debe conseguir entre siete y ocho de los 18 que le quedan. Millonarios, con 22 unidades en 14 encuentros, necesita entre ocho y nueve puntos de 15 posibles, una campaña de al menos tres victorias en cinco partidos.

Independiente Santa Fe también acumula 22 puntos, aunque disputó 12 encuentros y conserva 21 unidades disponibles. Para llegar al objetivo necesitaría entre ocho y nueve puntos.

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Deportes Tolima, que tiene cinco partidos pendientes, debe sumar entre 10 y 11 puntos de los 15 restantes. Esa exigencia equivale a obtener cuatro victorias en el tramo final. Cúcuta Deportivo enfrenta una necesidad mayor: con 18 puntos en 13 presentaciones, debe conseguir entre 12 y 13 puntos de los 18 que aún tiene en juego.

Hasta Deportivo Pereira, último en la tabla, tiene opciones de clasificar

Deportivo Pasto y Deportivo Pereira registran una diferencia de gol negativa y necesitan ganar sus últimos siete partidos para llegar a 30 puntos - crédito Colprensa

Once Caldas, Águilas Doradas y Llaneros FC conservan opciones reales de pelear la octava casilla si alcanzan los 30 puntos, el umbral estimado de clasificación. Con 31 unidades evitarían depender de la diferencia de gol para asegurar su lugar.

Alianza FC también tiene 12 puntos, aunque disputó 13 partidos y solo le quedan seis fechas. Debe ganar los seis encuentros para alcanzar los 30 puntos; una derrota o un empate lo dejaría fuera de la pelea por ese registro.

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Internacional de Bogotá acumuló 14 puntos en 14 presentaciones y cuenta con cinco partidos pendientes. Su techo es de 29 puntos, por lo que no puede llegar a la meta estimada y necesitaría ganar todo, además de una combinación atípica de resultados de otros clubes.

Fortaleza FC tiene 11 puntos en 13 partidos y seis encuentros por jugar. Aunque aún hay 18 unidades disponibles, su máximo también es de 29 puntos, insuficiente para alcanzar el umbral proyectado.

Junior FC y Jaguares FC, ambos con 10 puntos tras 12 partidos, todavía podrían llegar a 31 unidades, pero necesitarían ganar los siete encuentros restantes. El cálculo de Gemini Pro los ubica entre los equipos con posibilidades solo teóricas por la exigencia de una campaña perfecta en el cierre.

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Deportivo Pasto y Deportivo Pereira suman nueve puntos en 12 presentaciones y tienen un máximo posible de 30. Los dos necesitan siete victorias consecutivas y, además, arrastran diferencias de gol negativas: -9 para Pasto y -10 para Pereira.