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Cristiano Ronaldo habría querido que Atlético Nacional enfrentara al Real Madrid en el Mundial de Clubes 2016, según Orlando Berrío

El extremo colombiano aseguró que si se hubiera dado ese enfrentamiento, no les habrían marcado ocho goles, como le pasó a Millonarios en el año 2012, pero en otro torneo

En entrevista con La Jotadera, Orlando Berrio, exfutbolista colombiano, reveló que Cristiano Ronaldo habría querido que Atlético Nacional fuera el rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes 2016 - crédito La Jotadera
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Cristiano Ronaldo, futbolista profesional catalogado por el Real Madrid como una leyenda de ese club, habría querido que Atlético Nacional, el equipo colombiano, enfrentara al equipo en la final del Mundial de Clubes 2016, según Orlando Berrío, exjugador profesional que afirmó haber hablado con el portugués después de conseguir el tercer puesto en ese torneo.

Se me acercó Casemiro, y me dice: ‘Felicitaciones por el tercer lugar, lo que hicieron y lo bien que juegan’. Porque el más brasileño, pues mencionó lo de Chapecoense, el gesto y todo. Cuando viene aquí Cristiano, llegó donde nosotros y nos dijo: ‘No, que felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes”, reveló Berrio, en diálogo con el podcast La Jotadera, publicado el 8 de octubre del 2026.

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Cristiano Ronaldo habría querido jugar la final del Mundial de Clubes 2026 enfrentando a Atlético Nacional - crédito Conmebol/EFE
Cristiano Ronaldo habría querido jugar la final del Mundial de Clubes 2026 enfrentando a Atlético Nacional - crédito Conmebol/EFE

La mención de Casemiro, que relató Berrío, al gesto que tuvo Atlético Nacional con Chapecoense, se remite al accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016, en el que murieron 71 personas —entre ellas, gran parte del plantel de Chapecoense— cuando el equipo brasileño viajaba a Medellín para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana de ese año.

Dos días después, el 30 de noviembre, el club colombiano pidió formalmente a la Conmebol que declarara campeón a Chapecoense como homenaje a las víctimas.

Eso no fue todo lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre el deseo de que la final de ese torneo internacional fuera ante Atlético Nacional: “Uy, cuando ese man dijo así: ‘Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiese sido más emocionante; me tocó, me dio una impotencia”, aseguró Berrio.

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Atlético Nacional no enfrentó al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes 2026 porque perdió el partido previo ante Kashima Antlers - crédito Reuters
Atlético Nacional no enfrentó al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes 2026 porque perdió el partido previo ante Kashima Antlers - crédito Reuters

¿Por qué Atlético Nacional no jugó la final del Mundial de Clubes 2016 ante Real Madrid?

La razón es que el equipo colombiano perdió 3-0 con Kashima Antlers, equipo del fútbol profesional japonés, en la semifinal disputada el 14 de diciembre de 2016 en Osaka.

Kashima avanzó al partido decisivo y enfrentó al conjunto español el 18 de diciembre en Yokohama, donde Real Madrid se impuso por 4-2 en tiempo suplementario. El club colombiano, en cambio, disputó el encuentro por el tercer puesto ante América de México: igualó 2-2 y ganó 4-3 en la definición por penales.

Y es que la impotencia que relató Berrío no se atañe únicamente a la experiencia de enfrentar al Real Madrid; por el contrario, relató que había personas alrededor que les transmitían esperanzas de obtener una victoria en caso de que se hubiera concretado el enfrentamiento con Atlético Nacional.

Uno no sabe, pues el fútbol, yo siempre lo he dicho, hay 50% de posibilidad de ganarlo y 50% de perderlo. Nosotros íbamos a jugar de igual a igual, o sea, yo no sé”, dijo Berrio, en ese mismo diálogo con La Jotadera.

Real Madrid 8-0 Millonarios. En la imagen, Gonzalo Higuaín y Román Torres. Foto: EFE.
Real Madrid goleó 8-0 a Millonarios el 26 de septiembre de 2012 en el estadio Santiago Bernabéu - crédito EFE

Millonarios: el equipo colombiano que sí enfrentó al Real Madrid

Orlando Berrío quiso hacer énfasis en que si Atlético Nacional hubiera enfrentado al Real Madrid, no hubiera recibido ocho goles en contra como le pasó a Millonarios en el 2012: “Hubo otros clubes aquí en Colombia a los que les metieron ocho. O sea, nosotros no le íbamos a meter ocho, eso sí se lo aseguro, olvídate. Cuando el man hubiese metido dos, ahí alguna pelea hubiésemos formado, lo que sea, pero a mí ocho goles no me iban a hacer, Real Madrid no me iba a hacer ocho goles”.

Real Madrid goleó 8-0 a Millonarios el 26 de septiembre de 2012 en el estadio Santiago Bernabéu, durante la 34.ª edición del Trofeo Santiago Bernabéu.

El amistoso fue organizado como homenaje a Alfredo Di Stéfano, figura de ambos clubes: jugó en Millonarios entre 1949 y 1953 antes de incorporarse al equipo español.

Kaká marcó tres goles, José Callejón y Álvaro Morata anotaron dos cada uno, y Karim Benzema completó la goleada. El resultado fue el primer triunfo de Real Madrid ante Millonarios y la derrota más amplia del club colombiano en ese certamen.

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