Mon Laferte se disculpó porque no se transmitió su ‘show’ en Rock al Parque 2026: “Me estoy enterando por ustedes”

Imagen oficial de la portada del álbum “Femme Fatale” de Mon Laferte. - crédito @monlaferte/Instagram

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Mon Laferte se disculpó públicamente después de que su presentación en Rock al Parque 2026 no llegara a quienes la seguían por televisión.

Y es que el concierto de la chilena, que cerró la segunda jornada del festival ante más de 200.000 personas en Bogotá, no fue transmitido por Canal Capital debido a unos temas relacionados con los derechos de autor.

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La cantante se enteró del problema por los propios comentarios de sus seguidores en redes sociales y fue a través de su cuenta de X que les respondió, sin rodeos y con sorpresa genuina.

“Me estoy enterando por ustedes de que no transmitieron mi concierto en Rock al Parque. No tenía idea de que esto iba a pasar, ni sé por qué no se transmitió”, escribió Laferte.

Mon Laferte se disculpó con sus seguidores que la veían por televisión ya que su concierto no fue transmitido - crédito @monlaferte/X

Qué pasó con la transmisión del concierto de Mon Laferte

El segundo día de Rock al Parque 2026 se transmitió por la señal de Canal Capital, como es habitual en el festival gratuito más grande de América Latina.

Sin embargo, el set de Mon Laferte quedó fuera de esa cobertura por un conflicto de derechos de autor, algo que ni la propia artista conocía de antemano.

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El dato no es menor. Miles de personas que no pudieron asistir al Parque Simón Bolívar y que esperaban ver el cierre de la noche por televisión o streaming se quedaron sin esa opción, justo en uno de los shows más esperados del fin de semana.

La cantante chileno-mexicana cierra la Plaza de Eventos con un repertorio que combina rock alternativo, bolero y canción popular, en el horario de mayor convocatoria del domingo - crédito @rockalparque/Instagram

Un escenario que sí vivió su presentación en vivo

Mientras la transmisión fallaba, en el lugar la experiencia fue otra completamente distinta. La cantante abrió su set con “Si tú me quisieras” y siguió con “Amor completo”, que el público coreó de principio a fin.

“Ustedes no saben lo que se siente estar aquí y ver esta cantidad de gente. Qué chimba”, le dijo Laferte a la multitud que la ovacionaba desde el escenario principal.

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La artista repitió varias veces su asombro ante la cantidad de gente. Incluso los árboles y los postes de señalización del parque se llenaron de asistentes que se subieron para tener mejor vista del show.

El cierre de una noche con variedad de géneros

'Femme Fatale' combina jazz, bolero, soul, pop tradicional y cabaret, e incluye colaboraciones de Nathy Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada - crédito cortesía Mon Laferte

El segundo día del festival se distinguió del primero, dedicado a metal, punk y hardcore, con una propuesta más diversa que incluyó indie, ska y pop. Antes de Laferte tocaron las argentinas Serú Girán y Bandalos Chinos, además de los chilenos Los Prisioneros.

Durante su presentación, la cantante interpretó también Amárrame, el tema que comparte con el colombiano Juanes, y lo dedicó directamente al festival: “Amárrame, Rock al Parque”, cantó ante el público.

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Pese al inconveniente técnico con la transmisión, la noche quedó marcada por la numerosa convocatoria y la cercanía que Laferte mostró con el público bogotano, a quien agradeció de forma reiterada durante el concierto.

Un hecho curioso que no pasó desapercibido entre los asistentes

El video muestra a la artista cuando recibe de sus seguidores un cigarrillo con marihuana y sin temor lo prende - crédito @Juanjo_guerrero/X

Mientras la chilena continuaba sorprendiendo a los más de 200.000 asistentes que acudieron a la cita para ver su presentación, Mon Laferte vivió un hecho curioso en el escenario cuando desde el público le lanzaron un porroy, sin pensarlo dos veces, lo prendió.

“Allá están fumando marihuana... Convídenme...”, justo en ese momento la grabación muestra cuando llega el cigarrillo hasta el sitio donde se presentaba, y agregó: “No porque me puede llevar la policía... (gritos de que lo prenda) ¿Que lo prenda?... ¿No me va a llevar la policía? Y si me llevan entre todos me pagan la fianza".

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Recordó que cuando escribió la canción que interpretaría en el escenario, era muy joven y fumaba marihuana, pero desde que se convirtió en mamá, el vicio pasó a un segundo plano; sin embargo, cumplió la petición de sus fans y terminó por prenderlo.