Abelardo de la Espriella descendió entre los presidentes con mayor aceptación en Latinoamérica: así quedó en encuesta internacional

Abelardo de la Espriella tuvo 49,7% de imagen positiva, según CB Global Data - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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Al cumplir dos meses de su mandato, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocupó el quinto lugar del ranking de mandatarios con mejor aceptación de la ciudadanía en Latinoamérica.

De acuerdo con el sondeo realizado por la firma CB Global Data para el mes de octubre de 2026, el mandatario colombiano registró una imagen positiva de 49,7% y una negativa de 47,0%. Así mismo, un 3,3% de los encuestados prefirieron no opinar su postura frente a la gestión del abogado.

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A diferencia del sondeo realizado en septiembre, el jefe de Estado descendió dos escalones; en su momento, De la Espriella tenía 53,6% de favorabilidad y 41,6% de rechazo, lo que corresponde a una diferencia de tres puntos porcentuales, respectivamente.

El mandatario registró un descenso de tres puntos porcentuales frente al sondeo de septiembre - crédito CB Global Data

En esta ocasión, el presidente de Colombia fue superado por Claudia Sheinbaum (México), Nayib Bukele (El Salvador), Luis Abinader (República Dominicana) y Laura Fernández (Costa Rica).

En el ranking, la mandataria mexicana lideró la clasificación con 69,3% de aprobación y 27,6% de desaprobación, seguido del líder salvadoreño que obtuvo 68,3% de imagen positiva y 27,9% de negativa.

Posteriormente, aparece el político dominicano con 51,9% a favor y 42,5% en contra; mientras que la presidenta costarricense tiene 51,0% de imagen positiva y 43,3% negativa.

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La mayor mejora frente a la medición anterior correspondió a José Raúl Mulino, presidente de Panamá, cuya imagen positiva aumentó 4,4 puntos porcentuales. Keiko Fujimori, de Perú, registró la mayor caída, con un descenso de 6,1 puntos porcentuales.

Claudia Sheinbaum lidera la clasificación de presidentes en octubre con un 69,3% de aprobación en México - crédito CB Global Data

En la parte baja de la clasificación, Bernardo Arévalo quedó último en Guatemala, con 31,0% de imagen positiva. Le siguieron Delcy Rodríguez en Venezuela, con 32,3%, y Yamandú Orsi en Uruguay, con 35,2% de aprobación.

En cuanto a la ficha técnica CB Global Data para el ranking de presidentes de Latinoamérica de octubre de 2026, señala que el trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 8 de junio de 2026. El universo estuvo compuesto por personas mayores de 18 años en 18 países de la región, incluida Colombia.

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La muestra total fue de 3.019 encuestados en el país sudamericano. El muestreo fue estratificado según género, nivel socioeconómico, grupo etario y ubicación geográfica, con el fin de asegurar representatividad.

El estudio presenta un margen de error promedio de 1,9% y un nivel de confianza del 95%. La recolección de información se realizó mediante encuestas online bajo el sistema Computer Assisted Web Interviewing (Cawi), y los resultados fueron ponderados según variables demográficas.

El mandatario colombiano solo fue superado por cuatro dirigentes de la región - crédito Joel González/Presidencia

Encuesta de AtlasIntel

Esta es la tercera medición que tiene el presidente Abelardo de la Espriella durante su mandato. La primera fue de la firma AtlasIntel, elaborada para el portal web Bloomberg.

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En esa encuesta, el 54% de los encuestados expresó una percepción positiva sobre De la Espriella, a diferencia de un 44% que manifestó su postura negativa. La evaluación del Gobierno nacional llegó a 52,8% entre aquellos que lo consideraron excelente o bueno.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo registró 53% de imagen positiva y 43% de opinión negativa. El sondeo se realizó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 mediante 1.904 entrevistas y tuvo un margen de error de 2%.

AtlasIntel empleó Random Digital Recruitment, un sistema de captación aleatoria de participantes por canales digitales, identificado por la firma como Atlas RDR. La aprobación de la administración fue mayor entre los hombres, con 58%, que entre las mujeres, con 47,9%, y se concentró principalmente en las personas mayores de 25 años.

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La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel

La región central, integrada por Antioquia y el Eje Cafetero, alcanzó 57,2% de respaldo a la gestión nacional. El Caribe llegó a 56,4%, Bogotá a 54% y el Pacífico a 42,7%, pese a que Iván Cepeda había obtenido allí una victoria mayoritaria en la segunda vuelta.

Entre quienes votaron por De la Espriella, 98,2% calificó su administración como excelente o buena. Esa valoración descendió a 69,2% entre los encuestados que no votaron.

Las respuestas también variaron según la religión: 55,2% entre los católicos, 88,5% entre los protestantes y 51,1% entre las personas de otras religiones. El estado del sistema de salud preocupó a 40,9% de los encuestados, mientras que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades reunieron 22,7%, y el extremismo político, 17,2%.

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