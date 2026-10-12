Espectadores en el estadio La Independencia de Tunja hicieron que se suspendiera otro partido de la Liga BetPlay 2026-II: tenían cuchillos

El partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo que ser aplazado al minuto 50 por disturbios en las tribunas - crédito @cucutaoficial/Nicolás Samper

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El partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, disputado el domingo 11 de octubre del 2026 en el estadio departamental La Independencia de Tunja, tuvo que ser suspendido durante el segundo tiempo por enfrentamientos entre hinchas en las tribunas del estadio La Independencia. Algunos de los involucrados portaban cuchillos.

El juego correspondía a la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga BetPlay 2026-II y estaba igualado 0-0 cuando el árbitro Jhon Ospina detuvo las acciones. La suspensión se produjo al minuto 50, luego de que aficionados de los dos equipos se enfrentaran en el sector oriental del escenario deportivo.

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Videos difundidos desde las graderías mostraron a personas que se desplazaban de un sector a otro para participar en los disturbios, mientras varias familias ingresaban al campo de juego para alejarse de la confrontación.

Uno de los registros audiovisuales que circularon en redes sociales fue el de Nicolás Samper, periodista de ESPN, que publicó en su cuenta de X un video con el mensaje: “Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy, muy grave.”

Finalmente y después de alrededor 15 minutos desde la suspención, el partido se pudo reanudar y terminar de jugar. El resultado fue a favor del Cúcuta Deportivo por 1-0 con gol de Dayan Pérez.

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Los disturbios en el estadio La Independencia

La situación se agravó en cuestión de minutos. Según las imágenes recogidas por asistentes al estadio, algunos de los involucrados utilizaron botellas, palos y objetos cortopunzantes durante la pelea. Los registros también mostraron enfrentamientos con integrantes de la fuerza pública que acudieron al lugar.

Ante el riesgo para futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores del estadio y espectadores, Ospina ordenó interrumpir el compromiso y enviar a los jugadores a los camerinos. La decisión se tomó mientras las autoridades buscaban despejar la tribuna y controlar a los grupos que protagonizaban los desmanes.

La presencia de familias en el terreno de juego reflejó la urgencia de la situación. Mientras el partido permanecía detenido, algunos asistentes optaron por abandonar las graderías o buscar refugio lejos del sector donde se concentró la confrontación. La intervención policial apuntó a recuperar el control del escenario y garantizar la seguridad de quienes permanecían en el estadio.

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La actualidad del Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo a nivel deportivo

El encuentro tenía un peso deportivo relevante para ambos clubes. Boyacá Chicó llegaba a la jornada con la necesidad de sumar en condición de local para acercarse a los puestos de clasificación y, al mismo tiempo, fortalecer su situación en la lucha por la permanencia.

La zona de clasificación son los primeros ocho puestos de la tabla de posiciones de la fase del Todos Contra Todos, y Boyacá Chicó en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II ocupó la casilla 14, a ocho unidades del octavo que fue Deportes Tolima con 20 puntos. Mientras que en la tabla del descenso ocupó la primera casilla, es decir, es uno de los descendidos de forma parcial con un promedio de 0.899, según Win Sports,

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En el fútbol colombiano, el descenso se define por una tabla de promedios que toma los resultados acumulados de los equipos durante varias temporadas, no solo los del torneo actual.

Ese puntaje se obtiene al dividir los puntos conseguidos por la cantidad de partidos disputados: los clubes con peor promedio al final del año pierden la categoría y descienden a la Primera B, mientras que los equipos recién ascendidos comienzan su cálculo únicamente con los partidos jugados desde su llegada a la Primera A.

Cúcuta Deportivo, por su parte, buscaba un resultado que le permitiera mantenerse fuera de la zona de descenso. Con la victoria obtenido logró el objetivo, es tercero en esa clasificación con un promedio de 1.062, fuera de perder su cupo en la primera categoría.

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