Un bus de la ruta La Plata-Bogotá fue incendiado por hombres armados en una vía rural del Huila

Los agresores obligaron a descender a los pasajeros y al conductor antes de prender fuego al vehículo - crédito @diariodelhuila/X

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Un bus de Coomotor fue incendiado después de que hombres armados interceptaran el vehículo en una zona rural de La Plata, Huila, y obligaran a bajar a todos sus ocupantes. Las autoridades investigan quiénes ejecutaron el ataque y cuáles fueron los motivos.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 11 de octubre, en el sector Los Tronquitos, vereda Lucitania, sobre la ruta que une a La Plata con Bogotá. El automotor quedó completamente incinerado tras la acción de los responsables.

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De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicletas en la vereda Lucitania, detuvieron el transporte público, ordenaron al conductor y a los pasajeros que descendieran antes de prender fuego al vehículo.

El mayor Héctor Silva, comandante del Distrito 6 de Policía de La Plata, confirmó a Caracol Radio que los ocupantes fueron obligados a salir del bus antes de que este fuera incendiado.

Un bus de transporte público que cubría la ruta La Plata-Bogotá fue incinerado por hombres armados en el sector Los Tronquitos - crédito Captura de video

Tras la alerta, la Policía activó una coordinación con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Los organismos acudieron al lugar para controlar la situación y realizar los procedimientos iniciales que permitan reunir elementos sobre el ataque.

La institución policial también desplegó recursos para identificar y ubicar a quienes participaron en la incineración. La investigación busca determinar la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades.

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El episodio incrementó la preocupación por la seguridad en las carreteras huilenses. De acuerdo con los reportes conocidos, este sería el segundo bus incendiado en menos de 15 días. Hasta el momento, la Alcaldía de La Plata y la Gobernación del Huila no habían emitido un pronunciamiento público sobre lo ocurrido.

Los responsables del ataque se movilizaban en motocicletas y detuvieron una unidad de la empresa Coomotor - crédito Captura de video

Segundo episodio

Un bus de servicio público fue incinerado en una vía rural del municipio de La Argentina, en el occidente del Huila, durante la noche del martes 29 de septiembre. El vehículo cubría la ruta entre Neiva y ese municipio.

El ataque ocurrió en el sector de la vereda Bajo Pescador, sobre el corredor vial que conecta a La Plata con La Argentina. El automotor terminó reducido a cenizas.

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Varios hombres armados interceptaron el bus, obligaron al conductor y a los pasajeros a bajar y después le prendieron fuego, según las primeras informaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas heridas.

Las versiones iniciales atribuyeron la acción a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. Esa hipótesis aún está bajo verificación y no existe una confirmación oficial sobre la estructura armada responsable.

Incineran bus de servicio público en vía de La Plata a La Argentina, Huila - crédito Captura video

El Departamento de Policía Huila informó que coordina acciones operativas y de investigación con el Ejército Nacional para identificar y localizar a quienes participaron en la incineración.

Los equipos desplegados en la zona buscan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho. También recopilan elementos materiales probatorios que permitan aclarar lo ocurrido.

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La investigación deberá determinar si el ataque estuvo relacionado con la presencia de alguna organización armada en esta zona del occidente del Huila.

Refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

El Gobierno colombiano anunció que reforzará la protección de más de 300 instalaciones policiales frente a ataques con drones y que enviará nuevamente al Huila un Batallón de Despliegue Rápido con más de 400 soldados.

La decisión surgió de un consejo de seguridad realizado en Neiva. El plan combina refuerzo militar, intervenciones en estaciones de Policía y medidas para detectar, neutralizar y responder al uso de drones con explosivos.

El anuncio se produjo después del Consejo de Seguridad realizado con autoridades nacionales ni locales en Neiva, Huila - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Las autoridades prevén que entre ocho y 11 estaciones policiales del Huila reciban mejoras. La selección de esos puntos se definirá con el gobernador y los alcaldes, según anunció el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López.

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El Ministerio de Defensa informó en su cuenta oficial en X que el batallón volverá al departamento en noviembre. La unidad se sumará al dispositivo del Ejército Nacional desplegado en la región.

El ministro Mora López sostuvo que la presencia militar en el Huila ya había aumentado durante el año con la llegada de más de 400 hombres. El nuevo anuncio busca ampliar las capacidades de la fuerza pública en el departamento.

Durante su intervención, el funcionario afirmó que las operaciones recientes afectaron a grupos armados que operaban en la zona. “Ya hemos neutralizado a dos cabecillas que tenían azotado al Huila y a esta región”, señaló.

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El ministro se refirió a alias Robinson, neutralizado en Huila, y a alias La Morocha. También mencionó a alias Uriel Perdomo, a quien vinculó con casos de extorsión en el departamento.

Sobre este último, Mora López indicó que las autoridades continúan las acciones para lograr su captura. La información difundida por la cartera no precisó otros detalles sobre los hechos atribuidos a ese hombre.