Colombia

Los vestuarios y retratos de Shakira que recorren de ‘Pies descalzos’ a ‘El Dorado’

La exposición de Madrid reúne recuerdos de varias etapas discográficas, incluido el atuendo de “Acróstico” y una imagen tomada en las minas de sal de Ibiza que la artista identificó durante el recorrido

La intérprete colombiana bromeó al reconocer una pieza del recorrido y recordó que aquel momento de su vida fue antes del nacimiento de Milan y Sasha - crédito @shakira/IG

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Shakira visitó Macondo Park en Madrid antes de actuar en la última noche de su residencia europea y reveló la reacción de su madre, Nidia del Carmen Ripoll, ante una de las imágenes expuestas: “Esta foto, a mi mamá no le gustó”.

El museo repasa su trayectoria con fotografías, vestuarios y referencias a sus distintas etapas discográficas, así como presentaciones memorables, como el vestido rojo que llevó arriba del escenario cuando se presentó en la edición 2020 del Super Bowl en Miami.

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Frente a varios retratos tomados a lo largo de los años, la artista destacó el trabajo de Jaume de Laiguana, a quien definió como uno de sus amigos y su fotógrafo y videógrafo.

“Cualquier cosa que se nos ocurría la hacíamos”, recordó sobre las sesiones en las que posaba sin maquillaje y dejaba visibles sus pecas.

La colombiana recordó que este tinte en su piel costó mucho trabajo ponerlo para la promoción de su gira mundial - crédito Prensa Shakira
La colombiana recordó que este tinte en su piel costó mucho trabajo ponerlo para la promoción de su gira mundial - crédito Prensa Shakira

Pero esto no fue lo único que recordó la artista, pues la nostalgia le trajo recuerdos de aquella época cuando sus postales no necesitaban demasiada edición o maquillaje, prefería verse mucho más natural.

Y agregó: “La exposición de Jaime de Laiguana y la instalación de ‘No’ y ‘Don’t Bother’, absolutamente fuera de este mundo... Gracias por toda una vida fotografiándome y entendiendo cada fibra de mi ser, captando los momentos más inolvidables de mi carrera. Eres el mejor, te quiero, amigo”, acompañado de un emoji de corazón.

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La muestra incluye imágenes de Pies descalzos, Fijación Oral y El Dorado, además del vestido utilizado para “Acróstico”. Shakira también identificó una fotografía como parte de una producción en las minas de sal de Ibiza.

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Shakira durante las fotografías en Ibiza para su disco 'Sale el sol' - crédito Colprensa

Al detenerse ante otra imagen, la colombiana aludió a la etapa anterior a su relación con Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha: “Eso es antes de los hijos, querida. Eso es antes de...”, haciendo una clara referencia al exfutbolista, pues la imagen se capturó de acuerdo con su comentario, antes de toda esta historia de amores y odios entre la expareja.

Al ver la fotografía, el personal que acompañaba a la barranquillera en su recorrido aprovechó la oportunidad para mencionar la belleza con la que contaba en ese entonces –sin mencionar que en la actualidad luce mucho más hermosas–, levantando su blusa y mostrando que aún tiene ese abdomen envidiable, así como una figura que enloquece a más de uno.

Sobre la foto que generó la reacción de su madre, Shakira recordó: “No hay que olvidar que estudié en colegio de monjas y que mi madre estudió en un colegio de monjas y además fue profesora de un colegio de monjas... Entonces no, ese tipo de fotos no le gustaban”.

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La fotografía que no le gustó a Nidia Ripoll, mamá de Shakira, porque era muy atrevida - crédito @shakira/IG

Antes de finalizar el recorrido, la colombiana mostró un carrete de fotografías y señaló que quizá, para ella, fueron una de las mejores que pudo haberse sacado, pues la mostraban en su mejor momento: “Acabo de ver un momento mío ensayando con la banda”, dijo al reconocer una de las fotografías.

Asimismo, Shakira bromeó sobre el hecho de que en esas fotografías se podía apreciar la cantidad de pecas que tenía en su cuerpo y que, quizá, en la actualidad no tiene debido a que no toma tanto el sol como en esos años.

“Cuantas pecas... Wow, cuántas pecas tenía, se ve que hace rato no tomo sol”; concluyó la barranquillera con su recorrido.

Los comentarios de los seguidores de la colombiana no tardaron en aparecer y algunos recordaron esa temporada de la artista: “Cuantos recuerdos, Fijación Oral, amamos esas fotos”; “Te cuento que amamos esa era de Fijación Oral”; “Grande doña Nidia, mejor que no la dejó enloquecerse”; “Jajajaja creo que todos hubiéramos sido igual de protectores que su mamá”, entre otros.

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