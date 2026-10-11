Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

La asistencia masiva del festival de música rock celebrado al aire libre fue celebrada por el alcalde de la ciudad ante la cantidad de personas que la visitan - crédito @CarlosFGalan / X

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Rock al Parque abrió la celebración de sus 30 años con 191.000 asistentes en su primera jornada, una cifra récord para el día inaugural del festival gratuito de Bogotá que se llevó a cabo el sábado 10 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El evento reunió a seguidores del metal, artistas nacionales e invitados internacionales en una programación que se extendió durante nueve horas.

La asistencia de la jornada inicial se acerca a la convocatoria total de ediciones recientes. En 2025, el encuentro recibió más de 252.000 personas durante sus tres días. Para esta edición, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) proyectó la llegada de más de 315.000 asistentes y un impacto económico estimado en $148.800 millones.

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El 11 de octubre, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró el resultado con un mensaje difundido en sus redes sociales: “¡Rock al Parque hizo historia! Ayer, en el primer día de Rock al Parque, más de 190.000 personas disfrutaron del festival. Es la cifra más alta de asistentes en una primera jornada en sus 30 años de historia”, afirmó.

Los asistentes se encontraron con escenas que los cautivaron y no solo en la música, sino por aquellos que se caracterizaron como algún personaje - Catalina Olaya / Colprensa

El metal marcó la apertura de los 30 años del festival

La agenda del sábado contó con 28 propuestas musicales en cuatro escenarios. La convocatoria convirtió las zonas de ingreso y las áreas frente a las tarimas en puntos de alta afluencia. Ante la cantidad de personas que asistirían, el Distrito dispuso nueve puestos de atención en salud y seis ambulancias dentro del parque que continuarán durante el domingo y el lunes festivo.

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El distrito recordó que el evento no permite el ingreso de menores de 14 años, así como de bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas, armas, sustancias psicoactivas ni camisetas o elementos de equipos de fútbol.

En su mensaje, el alcalde Carlos Fernando Galán invitó a mantener la asistencia durante las dos fechas restantes: “Esperamos que hoy y mañana los bogotanos sigan disfrutando uno de los festivales más importantes de nuestra ciudad. Bogotá demuestra, una vez más, que la música nos une”.

Los amantes del género vibraron al ritmo de la música e hicieron de la edición una de las más memorables - (@CarlosFGalan / X)

Un baile de tiburón a la salida sorprendió a los amantes del rock

Más allá de los conciertos, las redes sociales difundieron videos de asistentes que prolongaron la jornada a la salida del recinto. Uno de los clips que muestra a un hombre vestido de tiburón mientras baila con una joven al ritmo de Mujer amante, canción de la banda argentina Rata Blanca. Las imágenes fueron captadas por Infobae Colombia y se sumaron a los registros de miles de personas que acudieron al encuentro por canciones ligadas a su infancia y adolescencia.

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Cabe mencionar que el video fue captado a las afueras del Simón Bolívar y no corresponde a una presentación de Rata Blanca durante la primera fecha, teniendo en cuenta que la agrupación argentina está anunciada para el lunes festivo 12 de octubre en la Plaza de Eventos, donde tiene previsto cerrar la programación junto con Ministry, Ratones Paranoicos y División Minúscula.

Tiburón a las afueras del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá se disfrutó el evento de principio a fin - crédito Infobae Colombia

Para el domingo 11 de octubre, la programación cambió de los ritmos pesados a una jornada de propuestas latinoamericanas. Entre los nombres que se presentaron en la jornada figuran Mon Laferte, Esteman y el proyecto Serú Girán por Lebón y Aznar.

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El lunes festivo 12 de octubre cerrará la edición aniversario, que conserva la entrada gratuita y los accesos por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, junto al parqueadero.

Se espera que en el balance oficial de la asistencia se rompa el récord de ediciones anteriores, pese al clima frío que se siente en la capital del país durante los primeros días de octubre.