Colombia

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

La edición de los 30 años comenzó con una asistencia sorprendente y dejó escenas virales entre el público a la salida del Parque Simón Bolívar

La asistencia masiva del festival de música rock celebrado al aire libre fue celebrada por el alcalde de la ciudad ante la cantidad de personas que la visitan - crédito @CarlosFGalan / X
Guardar

Rock al Parque abrió la celebración de sus 30 años con 191.000 asistentes en su primera jornada, una cifra récord para el día inaugural del festival gratuito de Bogotá que se llevó a cabo el sábado 10 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El evento reunió a seguidores del metal, artistas nacionales e invitados internacionales en una programación que se extendió durante nueve horas.

La asistencia de la jornada inicial se acerca a la convocatoria total de ediciones recientes. En 2025, el encuentro recibió más de 252.000 personas durante sus tres días. Para esta edición, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) proyectó la llegada de más de 315.000 asistentes y un impacto económico estimado en $148.800 millones.

PUBLICIDAD

El 11 de octubre, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró el resultado con un mensaje difundido en sus redes sociales: “¡Rock al Parque hizo historia! Ayer, en el primer día de Rock al Parque, más de 190.000 personas disfrutaron del festival. Es la cifra más alta de asistentes en una primera jornada en sus 30 años de historia”, afirmó.

Rock al Parque, Rock al Parque 2026
Los asistentes se encontraron con escenas que los cautivaron y no solo en la música, sino por aquellos que se caracterizaron como algún personaje - Catalina Olaya / Colprensa

El metal marcó la apertura de los 30 años del festival

La agenda del sábado contó con 28 propuestas musicales en cuatro escenarios. La convocatoria convirtió las zonas de ingreso y las áreas frente a las tarimas en puntos de alta afluencia. Ante la cantidad de personas que asistirían, el Distrito dispuso nueve puestos de atención en salud y seis ambulancias dentro del parque que continuarán durante el domingo y el lunes festivo.

PUBLICIDAD

El distrito recordó que el evento no permite el ingreso de menores de 14 años, así como de bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas, armas, sustancias psicoactivas ni camisetas o elementos de equipos de fútbol.

En su mensaje, el alcalde Carlos Fernando Galán invitó a mantener la asistencia durante las dos fechas restantes: “Esperamos que hoy y mañana los bogotanos sigan disfrutando uno de los festivales más importantes de nuestra ciudad. Bogotá demuestra, una vez más, que la música nos une”.

Rock al parque
Los amantes del género vibraron al ritmo de la música e hicieron de la edición una de las más memorables - (@CarlosFGalan / X)

Un baile de tiburón a la salida sorprendió a los amantes del rock

Más allá de los conciertos, las redes sociales difundieron videos de asistentes que prolongaron la jornada a la salida del recinto. Uno de los clips que muestra a un hombre vestido de tiburón mientras baila con una joven al ritmo de Mujer amante, canción de la banda argentina Rata Blanca. Las imágenes fueron captadas por Infobae Colombia y se sumaron a los registros de miles de personas que acudieron al encuentro por canciones ligadas a su infancia y adolescencia.

Cabe mencionar que el video fue captado a las afueras del Simón Bolívar y no corresponde a una presentación de Rata Blanca durante la primera fecha, teniendo en cuenta que la agrupación argentina está anunciada para el lunes festivo 12 de octubre en la Plaza de Eventos, donde tiene previsto cerrar la programación junto con Ministry, Ratones Paranoicos y División Minúscula.

Tiburón a las afueras del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá se disfrutó el evento de principio a fin - crédito Infobae Colombia

Para el domingo 11 de octubre, la programación cambió de los ritmos pesados a una jornada de propuestas latinoamericanas. Entre los nombres que se presentaron en la jornada figuran Mon Laferte, Esteman y el proyecto Serú Girán por Lebón y Aznar.

El lunes festivo 12 de octubre cerrará la edición aniversario, que conserva la entrada gratuita y los accesos por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, junto al parqueadero.

Se espera que en el balance oficial de la asistencia se rompa el récord de ediciones anteriores, pese al clima frío que se siente en la capital del país durante los primeros días de octubre.

Temas Relacionados

BogotáRock al ParqueFestivalesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 48.000 personas recibieron ayudas tras el terremoto del 10 de agosto, según balance de la primera dama

La campaña ‘Colombia, un Solo Corazón’, encabezada por Ana Lucía Pineda, completó dos meses de trabajo con la entrega de asistencia humanitaria y el anuncio de proyectos para recuperar viviendas, colegios y centros de salud en las zonas afectadas

Más de 48.000 personas recibieron ayudas tras el terremoto del 10 de agosto, según balance de la primera dama

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Ejército sostiene combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Cajibío, Cauca: crece la preocupación en la comunidad

La Tercera División reportó operaciones contra la Estructura Jaime Martínez en el corregimiento de Dinde. Líderes sociales alertaron que varias familias permanecen dentro de sus viviendas por los enfrentamientos cerca del puente que comunica la zona con El Carmelo

Ejército sostiene combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Cajibío, Cauca: crece la preocupación en la comunidad

Colombia se quedaría sin energía en una parte de 2027: dicen en qué meses podría haber apagones y piden soluciones para evitarlo

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, condicionó la cobertura total del consumo a que las centrales térmicas sostengan más de 85 GWh/día y a que no se repita una sequía como la de 2015-2017

Colombia se quedaría sin energía en una parte de 2027: dicen en qué meses podría haber apagones y piden soluciones para evitarlo

Salario mínimo de 2027 tendría un aumento menor al que esperan los trabajadores, pero así mejoraría el ingreso a los que reciben auxilio de transporte

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo a Infobae Colombia que los trabajadores podrían pedir un incremento cercano al 15%

Salario mínimo de 2027 tendría un aumento menor al que esperan los trabajadores, pero así mejoraría el ingreso a los que reciben auxilio de transporte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

Desde Winnie Pooh hasta Jesús: los protagonistas de los pogos de Rock al Parque 2026 que causaron revuelo en las redes

Melissa Gate habría arremetido contra Yina Calderón por su éxito en Estados Unidos y la empresaria le respondió: “Algunas cucarachas queden tiesas”

Fallas en el sonido y disgustos por la presentación musical en Miss Universe Colombia 2026 desató una oleada de memes: “Parece quinceañero”

Deportes

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

América vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Atlético Nacional dio a conocer los precios de la boletería para el clásico ante Independiente Medellín: permitirá el ingreso de hinchada visitante

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Katherine Tapia se queda afuera de la Copa Libertadores Femenina por un viaje de emergencia familiar a Colombia: Palmeiras la excluyó sin hablar con ella

Jefferson Lerma llegó a 400 partidos en el fútbol europeo y lo celebró con gol: el colombiano le dio la ventaja al Crystal Palace vs. Nottingham Forest