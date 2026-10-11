Colombia

Aglomeración en Rock al Parque estuvo a punto de causar una tragedia: cuatro personas se sofocaron y fueron retiradas

El concierto siguió después de que el personal atendiera a los ciudadanos que presentaron problemas para respirar

El personal de logística y seguridad tuvo que sostener una de las vallas de contención metálica ubicada frente al escenario principal, pues la estructura cedió ante la aglomeración de asistentes congregados en la zona delantera del evento - crédito Infobae Colombia

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El escenario Plaza de Eventos de Rock al Parque 2026, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, registró una aglomeración que obligó a atender a varias de las personas que se encontraban en el lugar durante el domingo 11 de octubre de 2026.

Del mismo modo, una de las barreras ubicadas en la parte delantera se rompió ante la cantidad de personas que asistieron en la jornada, mientras que cuatro personas tuvieron que ser retiradas por presentar dificultades respiratorias asociadas a la presión de la multitud.

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Por el momento, no hay mayor información sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de los cuadros que presentaron.

Infobae Colombia, presente en el evento, constató que, antes de que se normalizara la situación, se emitieron al menos cuatro llamados por los parlantes para que los asistentes se desplazaran unos pasos en sentido contrario al escenario para descongestionar la zona más cercana a la tarima por la afectación causada a algunos de los fanáticos del evento.

El flujo de asistentes en la zona frontal fue regulado tras los llamados de la organización y el evento se mantiene en desarrollo. Incluso, la presentación de Claudio Narea, de Los Prisioneros, se realizó con normalidad sobre las 5:00 p. m.

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El concierto siguió después de que el personal atendiera a personas con problemas para respirar y regulara la concentración frente a la tarima - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El concierto siguió después de que el personal atendiera a personas con problemas para respirar y regulara la concentración frente a la tarima - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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