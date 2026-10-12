David Alonso se pronunció tras al accidente sufrido en el GP de Indonesia: “Solamente una contusión pulmonar”

David Alonso no pudo seguir en carrera por el golpe y por el estado en el que terminó su moto tras el accidente en el GP de Indonesia - crédito MotoGP y Espn

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El piloto de Moto2 colombiano, David Alonso, publicó en sus redes sociales un parte de tranquilidad tras el violento accidente que sufrió durante la carrera del Gran Premio de Indonesia, luego de que su compañero de equipo, Dani Holgado, accidentalmente tocara su llanta trasera y el campeón de Moto3 en 2025 saliera disparado por el aire.

Alonso cayó al piso y recibió la atención médica oportuna, mientras su moto quedó con el tanque de gasolina desarmado, lo que impidió que volviera a la carrera, cuando recién arrancaba y después de cruzar la primera curva del circuito. El piloto de Aspar Team regresó por sus propios medios al box de su equipo, en medio de lágrimas, y después fue trasladado a la clínica para evaluar los traumatismos.

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En un comunicado de prensa, Aspar Team dio un parte de tranquilidad anunciando que David Alonso solo sufrió una contusión pulmonar y algunos otros golpes que no requieren preocupación. Esta información fue confirmada por el piloto en sus redes sociales, que anunció su regreso a casa tras recibir el alta médica.

Post de David Alonso dando un parte de tranquilidad y confirmando su próxima carrera - crédito Instagram

“Lo primero agradecer a toda la gente que se preocupó por mí. Gracias a Dios puedo deciros que puedo volver a casa en una pieza. Simplemente una contusión pulmonar y algún que otro golpe sin consecuencias, nada que el tiempo no cure. Un abrazo a todos y pronto estamos dando Gas en Australia”.

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Alonso se perdió así su segunda carrera de la temporada, después del Gran Premio de Tailandia, primera cita del calendario. El próximo desafío de Alonso en Moto2 está previsto entre el 23 y el 25 de octubre, durante el Gran Premio de Australia en el Circuito de Phillip Island.

Así fue el accidente que terminó con la carrera de David Alonso en Indonesia, apenas en la primera vuelta

Holgado había arrancado cuarto y ambos pilotos del CFMOTO Power Electronics Aspar quedaron involucrados en el incidente apenas ingresaron a la curva inicial. El español impactó contra la rueda trasera de Alonso, lo que provocó la caída de ambos corredores y de otros dos competidores.

Alonso salió despedido de su motocicleta. Joe Roberts chocó contra la moto de Holgado, que había quedado sobre el asfalto, mientras Collin Veijer tampoco logró evitar la Kalex-Triumph del colombiano, que giraba sin control.

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Holgado sí pudo volver a la parrilla tras la reparación de su moto. Roberts regresó a boxes antes de la nueva salida por un problema que luego fue atribuido al freno trasero.

El español terminó tercero pese a las molestias en una mano y a un inconveniente técnico durante la carrera. Tras la competencia, asumió la responsabilidad por el contacto con su compañero: “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error”.

La prueba debió detenerse con bandera roja por el accidente en donde estuvo involucrado David Alonso y se reinició a 14 vueltas. Izan Guevara obtuvo su tercera victoria consecutiva en Indonesia después del abandono de Alex Escrig, quien lideraba la carrera hasta sufrir un problema técnico en la vuelta 12. González terminó segundo tras avanzar desde posiciones más retrasadas y Holgado heredó el tercer lugar.

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Escrig se mantuvo al frente desde la salida reanudada, con Guevara detrás y Holgado tercero. González alcanzó al grupo de punta después de superar a Iván Ortolá y, a cinco vueltas del final, adelantó al piloto de Aspar para ubicarse en la tercera posición.

El fallo mecánico de Escrig dejó el primer puesto en manos de Guevara, corredor del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. Con ese resultado, el ganador quedó a 5,5 puntos del líder del campeonato.