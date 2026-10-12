Colombia

Ofrecen $5 millones de recompensa por información de los 41 fugados en Santa Marta: “Ayúdanos a recapturar”

Las fuerzas de seguridad divulgaron fotografías de los evadidos y habilitaron canales de contacto para recibir información que facilite su ubicación

Buscan a 41 detenidos que escaparon tras un motín en Santa Marta - crédito Policía Nacional
Buscan a 41 detenidos que escaparon tras un motín en Santa Marta - crédito Policía Nacional
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La Alcaldía y la Policía Metropolitana de Santa Marta ofrecieron una recompensa de hasta $5 millones por información que permita recapturar a los 41 hombres que escaparon durante un motín ocurrido en la madrugada del lunes festivo 12 de octubre de 2026 en el Centro de Traslado por Protección, situado en el sector de Santa Ana.

La institución difundió un cartel con los nombres y fotografías de quienes salieron de las instalaciones. También habilitó líneas oficiales para recibir datos que contribuyan a determinar su ubicación.

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Las autoridades pidieron a la población que suministrara información por esos canales y que evitara intervenir de forma directa, con el fin de no poner en riesgo su integridad.

“Ayúdanos a recapturar. Actores criminales fugados del CTP de la ciudad de Santa Marta”, afirmó la Alcaldía de Santa Marta en su cuenta oficial de X.

La fuga ocurrió tras una protesta de los internos, quienes expresaron inconformidad por la alimentación, las demoras en sus procesos judiciales y asuntos relacionados con libertades pendientes. La situación derivó en daños dentro del centro y en la salida masiva de personas que permanecían bajo custodia.

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Pronunciamiento de la Alcaldía de Santa Marta - crédito @SantaMartaDTCH/X
Pronunciamiento de la Alcaldía de Santa Marta - crédito @SantaMartaDTCH/X

El motín comenzó por reclamos sobre alimentos y procesos judiciales

Según la información conocida, la protesta empezó durante la madrugada y escaló dentro del Centro de Traslado por Protección. En medio de los disturbios, algunos elementos fueron incendiados, por lo que fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios para recuperar el control de las instalaciones.

Tras contener el motín, las autoridades verificaron que 41 detenidos habían logrado escapar. La Policía inició labores de búsqueda en distintos puntos de Santa Marta y municipios cercanos, mientras avanza la revisión de las circunstancias que facilitaron la salida de los internos.

El cartel divulgado por la institución contiene los datos de las personas buscadas y los números telefónicos habilitados para recibir información. Las autoridades señalaron que cada reporte será evaluado dentro de las labores de inteligencia y recaptura.

La recompensa contempla pagos de hasta $ 5 millones para quienes aporten información efectiva que conduzca a la ubicación de los fugitivos.

Abelardo de la Espriella pidió priorizar la recaptura de dos fugados en Santa Marta - crédito Santiago Saldarriaga/AP
Abelardo de la Espriella pidió priorizar la recaptura de dos fugados en Santa Marta - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Alias Mongolo y Johan quedaron entre las prioridades de búsqueda

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que dos de los escapados requieren atención prioritaria por parte de las autoridades.

Uno de ellos es alias Mongolo, a quien las autoridades identifican como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acns).

Alias Mongolo había sido detenido en una operación desarrollada por tropas del Ejército y unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en una zona rural de Santa Marta. De acuerdo con la información oficial divulgada tras ese procedimiento, llevaba un arma de fuego al momento de su captura.

El otro caso mencionado por el mandatario corresponde a alias Johan, conocido también como Guajiro. El presidente lo señaló por el asesinato de un policía ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga. Según su versión, el hecho tendría relación con el robo de dinero.

De la Espriella sostuvo que las fuerzas de seguridad desplegaron sus capacidades para localizar a los fugados y solicitó tranquilidad a los habitantes de la capital del Magdalena. El jefe de Estado añadió que la información disponible para el Gobierno indica que los evadidos no son personas de alta peligrosidad.

El presidente De la Espriella afirmó que los detenidos que escaparon no son considerados criminales de alta peligrosidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente De la Espriella afirmó que los detenidos que escaparon no son considerados criminales de alta peligrosidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno anunció cambios en el mando de la Policía Metropolitana

La evasión también produjo modificaciones en la estructura de mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente anunció que el coronel Jeyson López será llamado a calificar servicios, al considerar que tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

El mandatario cuestionó que los hechos no hubieran sido comunicados con rapidez a las instancias nacionales. Además, vinculó su decisión con el manejo de un bloqueo en la vía que comunica a Santa Marta con Barranquilla, a la altura de Tasajera.

Mientras se define el relevo, el coronel Olmer Urriago asumirá de forma temporal la comandancia de la Policía Metropolitana. Para esta semana está prevista la llegada del coronel Jimmy Belalcázar, designado como nuevo comandante de esa unidad.

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