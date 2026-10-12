Jimmy Belalcázar asumirá como comandante de la Policía de Santa Marta

El coronel Jimmy Belalcázar llega desde la Policía Metropolitana de Cúcuta tras decisión del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de Colombia - www.policia.gov.co

Guardar

La salida del coronel Yeison López de la comandancia de la Policía de Santa Marta se produjo tras la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección y el bloqueo de la vía que conecta a la capital del Magdalena con Barranquilla, a la altura de Tasajera. En su lugar, el Gobierno designó al coronel Jimmy Belalcázar.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la decisión este lunes 12 de octubre de 2026 y cuestionó la actuación de López frente a los dos hechos.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que el oficial será llamado a calificar servicios por la evasión de personas detenidas por hurto, microtráfico y otros delitos, así como por la falta de información oportuna y de medidas ante la protesta vial.

“No hay cabida para la cobardía”, expresó el jefe de Estado en un mensaje publicado en X. También pidió tranquilidad a la ciudadanía y sostuvo que los fugados no corresponden a delincuentes de alta peligrosidad.

Abelardo de la Espriella llamó a calificar servicios al comandante de Policía de Santa Marta - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El segundo al mando asumió de manera temporal

Mientras Belalcázar llega a Santa Marta, el coronel Urriago, segundo al mando de la institución en la ciudad, quedó al frente de la comandancia de manera transitoria. Las autoridades anunciaron el despliegue de capacidades para localizar y recapturar a los 41 evadidos.

PUBLICIDAD

“El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante”, dijo De la Espriella.

De la Espriella señaló que la ciudad requiere “liderazgo, carácter y criterio”, al confirmar la llegada del nuevo comandante durante esta semana.

La designación se da en medio de preocupaciones por delitos como la extorsión y el sicariato, además de la actividad de grupos armados y estructuras criminales en el departamento.

Belalcázar llega desde la Policía Metropolitana de Cúcuta

El coronel Jimmy Belalcázar se desempeñaba como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En esa región enfrentó un panorama de seguridad marcado por la presencia de organizaciones como la Familia P, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias del frente 33 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

PUBLICIDAD

Antes de ese cargo, el oficial estuvo al frente, de forma encargada, de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional en Bogotá.

Jimmy Belalcázar asumirá la Policía de Santa Marta - crédito METRO TV/Facebook

En Santa Marta tendrá como uno de sus retos enfrentar a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, estructura que anunció recientemente un paro armado. También deberá coordinar acciones contra redes dedicadas a extorsiones y homicidios por encargo.

La nueva comandancia deberá asumir esa búsqueda y responder a los desafíos de seguridad que enfrenta Santa Marta.

Alias Mongolo y alias Guajiro son prioridad tras fuga de 41 detenidos en Santa Marta

La búsqueda de los 41 detenidos que escaparon del Centro Transitorio de Detención de Santa Marta tendrá como prioridad la recaptura de alias Mongolo y alias Guajiro, también conocido como Johan, según indicó el presidente Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

El mandatario se pronunció tras la verificación de las identidades de los fugados y pidió concentrar las labores sobre ambos hombres por los antecedentes que les atribuyen las autoridades.

Las autoridades ya se encuentran tras la búsqueda de los prófugos - crédito Colprensa

Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, sería integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). El presidente recordó que fue detenido la semana anterior en Guachaca, zona rural de Santa Marta, durante un procedimiento del Ejército Nacional y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula).

Según el reporte oficial, el señalado llevaba un arma de fuego cuando fue capturado. Las autoridades lo relacionan con presuntas extorsiones, homicidios selectivos en la Troncal del Caribe y la quema de dos buses de servicio público.

PUBLICIDAD

Alias Guajiro o Johan es investigado por el asesinato de un policía, ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, Magdalena, en medio de un hecho vinculado al robo de dinero.

La fuga ocurrió en el centro ubicado en el barrio Santa Ana. Las autoridades continúan los operativos para establecer cómo se produjo la evasión y ubicar a los prófugos.