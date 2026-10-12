Ministro de Agricultura pidió que se aplace el control político citado por Iván Cepeda: el senador solicitó reagendar el debate

El debate estaba citado para el martes 13 de octubre ante la Plenaria del Senado - crédito Colprensa/Ministerio de Agricultura

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El Congreso de la República vuelve a las actividades tras la semana de receso otorgada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes, que coincidió con los siete días de descanso que tuvieron las instituciones educativas del país.

En la agenda establecida para la semana del 12 al 16 de octubre de 2026, estaba previsto un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, por decisiones de su cartera sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y el uso del agua.

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Sin embargo, un día antes de que se produjera la discusión, se conoció que el jefe de cartera había comunicado al Senado que, por cumplimiento de su agenda, no podría asistir al encuentro con los congresistas, por lo que solicitó reprogramar el debate.

En una carta fechada el 6 de octubre, dirigida al presidente del Senado, Honorio Henríquez, el funcionario explicó que su inasistencia obedece a una misión oficial en Israel vinculada con la cooperación técnica agropecuaria.

La solicitud formal fue enviada el 6 de octubre de 2026 al presidente del Congreso, Miguel Henríquez Pinedo - crédito @IvanCepedaCast/X

“Por medio de la presente me permito remitir excusa por la imposibilidad de asistir al debate de control político citado para el 13 de octubre de 2026, debido a que me encuentro en misión oficial en el exterior, del 6 al 15 de octubre de 2026, en representación del Gobierno nacional”, expresó Dangond en la misiva.

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El ministro participa en Israel de reuniones de trabajo y actividades relacionadas con la presencia de Colombia en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 y en el Foro de Inversión Mano de la Mano de la FAO.

La agenda internacional contempla intercambios de experiencias y encuentros de cooperación ligados al sector agropecuario, la alimentación y la inversión para el desarrollo rural. Dangond señaló que esos compromisos forman parte de las actividades institucionales de su despacho.

El viaje oficial de Dangond a Israel por cooperación técnica agropecuaria coincidió con la fecha fijada para la sesión parlamentaria - crédito Ministerio de Agricultura/X

“La comisión fue autorizada mediante el Decreto 1487 del 5 de octubre de 2026, que también encargó las funciones del Despacho del Ministro al Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Adolfo Dajud Durán (...) en consecuencia, solicito respetuosamente aceptar mi excusa y reprogramar mi intervención para una fecha posterior a mi regreso, sin perjuicio de la remisión oportuna de las respuestas a los cuestionarios formulados”, expuso.

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El debate había sido citado por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), que había expresado su preocupación ante varias decisiones emitidas por la cartera.

Respuesta de Iván Cepeda

Tras conocerse la excusa de Indalecio Dangond, el congresista de oposición reaccionó en sus redes sociales e hizo una petición a la Mesa directiva del Senado para que se agilice en la reprogramación del debate de control político.

El senador Iván Cepeda confirmó que buscará coordinar una nueva fecha para asegurar la comparecencia del ministro - crédito @IvanCepedaCast/X

“En la mañana de hoy (12 de octubre), recibí la excusa del ministro de agricultura, Indalecio Dangond Baquero, para el debate programado para el día de mañana (13 de octubre). Solicita que se reprograme la fecha”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

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De igual forma, el legislador imploró que se brinden las garantías para la labor de la oposición en el Congreso. “Por mi parte, espero que el debate se haga lo antes posible. Al control político que ejerce la oposición en el Congreso se le debe dar prioridad. El control político además de estricto debe ser oportuno”, mencionó.

Detalles del debate al ministro de Agricultura

Uno de los ejes de la discusión era la derogatoria de decretos que habían establecido Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, conocidas como Appa, en distintas regiones del país. Estas delimitaciones buscaban resguardar terrenos destinados al cultivo y priorizar su uso para actividades agrícolas.

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Las Appa contemplaban restricciones para otros proyectos, entre ellos los inmobiliarios e industriales, dentro de los territorios delimitados. La medida se había aplicado en zonas de La Guajira, Antioquia, Santander y Tolima.

La discusión abordará la derogatoria de las normas sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos - crédito Colprensa

Uno de los casos mencionados se ubica en el sur de La Guajira, donde la delimitación había priorizado la producción de arroz.

La continuidad de esas áreas había desatado una disputa entre integrantes del Pacto Histórico y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La bancada opositora sostiene que eliminar esas disposiciones podría afectar las actividades rurales y las condiciones de producción de alimentos.

La gestión del agua también figura entre los asuntos planteados por la bancada, que vincula la administración del recurso con las políticas agrícolas, pese a que existe una cartera encargada específicamente de esos temas.

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