Capitana Kelly Lozano, bajo la lupa: las acusaciones que surgieron en el esquema de seguridad de Verónica Alcocer

La capitana Kelly Lozano, parte del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, ya tenía una investigación en la Policía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La capitana Kelly Daniela Lozano podría volver a Colombia tras una orden que, según informó Semana, habría impartido el presidente Abelardo de la Espriella al director de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera.

a instrucción contemplaría cancelar su comisión en la Embajada de Colombia en Catar; sin embargo, Infobae Colombia se comunicó con la Casa de Nariño y no dieron respuesta alguna sobre el hecho.

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El caso gira alrededor de la oficial que dirigió el esquema de seguridad de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro. La posible decisión presidencial coincide con cuestionamientos previos sobre su desempeño y con el pedido de revisar una queja anónima que no avanzó en su momento.

Investigación contra capitana del esquema de seguridad de Alcocer ya tenía queja en la Policía - crédito Prensa Llanera/Facebook

Una antigua queja volvió a quedar bajo la lupa

Los señalamientos contra Lozano cobraron fuerza luego de las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y se convirtió en una de sus críticas. Su versión puso de nuevo en discusión el funcionamiento del esquema de protección de la entonces primera dama.

Fuentes de la Policía dijeron a la Unidad Investigativa de El Tiempo que el nombre de la capitana ya había sido mencionado ante la Inspección de la institución y en reclamos radicados en Presidencia que no tuvieron consecuencias.

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Una de esas denuncias llegó el 18 de marzo de 2025 a Protección Presidencial. Un oficial activo aseguró al diario que el escrito señalaba a Lozano por un presunto abuso de poder, aunque el trámite no produjo decisiones conocidas.

“Pero nunca pasó nada porque era una intocable”, afirmó el oficial de la institución al medio de comunicación que realizó la investigación. La fuente sostuvo que la queja quedó registrada y que apuntaba contra la entonces edecán de la primera dama.

La capitana Kelly Daniela Lozano, ex jefe del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, al parecer, deberá regresar a Colombia tras presunta orden de cancelar su comisión en Catar - crédito Presidencia

El documento estaba identificado como “respuesta ticket 654200-20250318”. Según la investigación del diario, allí se resumían conductas que el autor anónimo pidió examinar dentro del equipo de seguridad.

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El documento cuestionaba su liderazgo dentro del esquema

El texto remitido a Protección Presidencial acusaba a la capitana de tener un supuesto “mal liderazgo” y de tratar con falta de respeto al personal que estaba bajo su mando. También planteaba que favorecía a algunos funcionarios cercanos.

La queja sostenía que esas decisiones podían afectar a quienes no pertenecían a su “rosca”. El escrito no establecía pruebas concluyentes sobre esas acusaciones ni identificaba a su autor.

El coronel Luis Alfredo Bermúdez Benjumea, entonces jefe encargado de Protección Presidencial, respondió el reclamo. De acuerdo con el documento citado por El Tiempo, dispuso coordinar un espacio con los integrantes del esquema de seguridad de la primera dama.

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La primera dama de la nación Verónica Alcocer se refirió a los señalamientos hechos por la ciudadana española Eva Ferrer en su contra - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

La finalidad era activar una ruta para atender los presuntos malos tratos reportados. Bermúdez propuso una intervención sobre el clima laboral con profesionales de psicología de esa dependencia.

El coronel explicó en el escrito de respuesta que la revisión debía permitir verificar de manera puntual los asuntos denunciados, con confidencialidad y respeto por los funcionarios involucrados. También pidió al autor del anónimo que aportara elementos que respaldaran los hechos expuestos.

Las versiones sobre los protocolos de seguridad

El mismo oficial consultado por el diario afirmó que existían versiones no confirmadas según las cuales Lozano impedía que algunos miembros del esquema aplicaran protocolos de seguridad durante desplazamientos de Alcocer y de las personas que la acompañaban.

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Esa referencia coincide con parte de los cuestionamientos que hizo Eva Ferrer sobre el entorno de la ex primera dama. Aun así, el material disponible no establece que esas versiones hubieran sido comprobadas mediante una investigación formal.

El mandatario habría ordenado al director de la Policía Nacional gestionar el regreso de Lozano al país y la institución estudiaría las medidas que podrían adoptarse frente a su situación - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Dentro de la Policía, el anónimo fue atribuido entonces a posibles rivalidades internas por el puesto que ocupaba la capitana. Otros sectores de la institución la describen como una oficial con una hoja de vida sin reproches.

Esas mismas fuentes destacan que Lozano pertenece a una familia ligada desde hace décadas a la Policía Nacional. Ese respaldo interno contrasta con las críticas que ahora volvieron a circular alrededor de su paso por el esquema presidencial.

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