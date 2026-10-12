Un fragmento de aguja terminó en el corazón de un paciente tras una anestesia odontológica en Antioquia: esto pasó

El hallazgo de la aguja ocurrió un mes después del procedimiento odontológico tras la aparición de episodios de agitación y problemas para respirar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Jorge Gómez fue operado de urgencia después de que los médicos detectaran un fragmento de aguja incrustado en su corazón. El comerciante y pastor evangélico, de 44 años, vinculó el hallazgo con una anestesia que recibió durante la extracción de una cordal.

El paciente afirmó que el elemento se partió mientras una odontóloga le aplicaba la anestesia en una clínica. Según su relato, la profesional no logró determinar entonces si el fragmento había quedado dentro de su boca o si había caído al suelo.

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Gómez sostuvo que, desde aquel procedimiento dental, sospechó que la aguja podía haber quedado en su organismo. Durante las semanas posteriores comenzó a tener dificultades para respirar y episodios frecuentes de agitación.

El comerciante buscó atención médica cuando los síntomas persistieron y se hicieron más difíciles de sobrellevar. Tras su ingreso a un centro asistencial, el personal médico encontró el fragmento metálico en su corazón.

Jorge Gómez denunció un presunto caso de mala práctica odontológica tras el hallazgo de un fragmento de aguja en su corazón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia en la Clínica Las Américas, donde recibió atención por la presencia de la aguja. El caso, según su denuncia, comenzó con un tratamiento odontológico que debía consistir en la extracción rutinaria de una muela.

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La situación expuso una posible complicación posterior a la aplicación de anestesia dental. Gómez afirmó que el fragmento habría permanecido dentro de su cuerpo durante cerca de un mes, hasta que las molestias respiratorias llevaron a los médicos a identificarlo y realizar la intervención cardíaca.

Atención odontológica

Para el paciente, lo ocurrido no debe reducirse a un error durante la consulta. Consideró que la situación plantea dudas sobre la respuesta que reciben los pacientes cuando surgen dificultades durante un procedimiento.

“Somos seres humanos cuidando a seres humanos”, expresó Gómez a La FM. El pastor evangélico pidió que se tome conciencia de las consecuencias que un episodio de este tipo puede tener para quien recibe la atención y para su familia.

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Jorge Gómez mantuvo dificultades respiratorias durante las semanas posteriores a la extracción de la cordal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El denunciante no atribuyó públicamente una explicación técnica definitiva sobre el recorrido del fragmento hasta el corazón. Su versión se concentra en que la aguja se rompió durante la anestesia y en que la incertidumbre sobre su ubicación se mantuvo desde ese momento.

Gómez relató que la odontóloga no pudo establecer en el instante del incidente si la pieza había quedado alojada en su boca. Esa duda, según indicó, fue la razón por la que empezó a creer que el objeto podía seguir dentro de su organismo.

El comerciante informó que sus abogados reúnen pruebas para documentar el caso. Entre los elementos que ya tienen figura la historia clínica de la atención posterior que recibió en la Clínica Las Américas.

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Según explicó, la clínica odontológica no le ha facilitado la documentación correspondiente al procedimiento en el que se habría roto la aguja. Por ese motivo, sus representantes legales acudieron a una acción de tutela para solicitar el documento.

La odontóloga a cargo no pudo precisar si el fragmento partido cayó al suelo o si permaneció en el organismo del paciente - crédito AdobeStock

La entrega de esa historia clínica forma parte de los elementos que Gómez busca incorporar a la denuncia. El paciente pretende reconstruir lo ocurrido desde la aplicación de la anestesia hasta la intervención que requirió por el fragmento detectado en el corazón.

El caso permanece a la espera de una respuesta de la clínica odontológica. Se prevé que la institución emita un pronunciamiento oficial en las próximas horas sobre la denuncia presentada por Gómez.

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Extracción de una cordal

Tras la extracción de una muela cordal, es habitual presentar durante los primeros días, según la Hall University:

Dolor en la zona intervenida.

Hinchazón de la encía, la mejilla o la mandíbula; puede aumentar durante los primeros dos o tres días y luego empezar a ceder.

Sangrado leve o saliva rosada durante las primeras horas.

Dificultad o molestia para abrir la boca, masticar o tragar.

Rigidez mandibular.

Moretón en la mejilla o el cuello.

Sensibilidad en dientes cercanos.

Adormecimiento temporal del labio, mentón o lengua, sobre todo después de extraer cordales inferiores.