Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”

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Yerry Mina, capitán del Cagliari, respondió el 11 de octubre de 2026 a las acusaciones de Luciano Spalletti tras el empate 1-1 ante Juventus, un partido en el que sus gestos, cruces y reclamos generaron malestar en el equipo visitante. El defensor colombiano sostuvo que su conducta forma parte de su manera de competir y le dijo al entrenador rival que le tenía afecto.

“Juego a mi manera el fútbol y lo seguiré haciendo”, afirmó Mina después del encuentro. También negó haber tenido un enfrentamiento con Spalletti: “No supe nada de él y solamente le dije: ‘Te quiero, técnico’”

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Diferente fue la opinión de Spalletti, que cuestionó la conducta del central colombiano al término del partido y lo calificó de “antideportivo”, al considerar que había intentado burlarse de sus futbolistas. Mina fue protagonista de discusiones, empujones y celebraciones de acciones defensivas durante el juego.

El zaguero, nacido en Guachené, llevó la cinta de capitán y celebró recuperaciones de balón cerca de jugadores rivales. Sus actitudes alimentaron una tensión que se trasladó desde el campo hasta las declaraciones posteriores.

Yerry Mina defendió su estilo de juego tras el empate entre Cagliari y Juventus y negó un enfrentamiento con Luciano Spalletti - crédito Cagliari

La lectura fue especialmente crítica en Italia. “¿Deportividad? Una palabra casi desconocida para el defensor del Cagliari”, publicó Corriere dello Sport, que describió una actuación marcada por “celebraciones provocadoras, empujones y simulaciones”.

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El diario sostuvo que esas conductas buscaban alterar emocionalmente al adversario y obtener ventajas en el desarrollo del partido, incluso mediante acciones alejadas del juego limpio. La publicación también recuperó la opinión de Alessio Tacchinardi, exmediocampista de Juventus.

“Los jugadores no necesitan un entrenador que siempre tenga que defenderlos. Pueden y deben ganarse el respeto en el campo”, dijo Tacchinardi durante el programa televisivo Pressing. El exfutbolista añadió que no debía ser Spalletti quien interviniera constantemente por sus dirigidos.

Luciano Spalletti calificó de antideportiva la actitud del defensor colombiano durante las discusiones y festejos del partido - crédito Cagliari

La confrontación con Juventus se incorporó a una trayectoria en la que Mina ha construido una reputación de defensor físico y provocador. A lo largo de su carrera fue expulsado cinco veces: cuatro con clubes y una con la selección de Colombia, de acuerdo con La Gazzetta dello Sport.

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El periódico recordó un antecedente con Dusan Vlahovic, a quien Mina se rio en la cara después de un fallo frente al arco. En otro Cagliari-Juventus, tras un empate de su equipo, el colombiano hizo el gesto de tomar una fotografía dirigido a los hinchas visitantes.

También hubo episodios con Edinson Cavani en un Colombia-Uruguay. Tras un largo cruce durante el partido, el delantero uruguayo tomó del cuello a Mina, que cayó al césped.

La lista de rivales incluye a Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee y Victor Osimhen. Hojlund cuestionó en redes sociales una acción del colombiano y escribió: “Yerry Mina no juega al fútbol. Los árbitros siguen dejándole hacer de todo”.

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Durante su paso por Everton, entre 2018 y 2023, Mina recibió además una observación de Pep Guardiola después de un Manchester City-Everton. El entrenador español le manifestó que tenía calidad suficiente “para evitar este tipo de cosas”, mientras el defensor respondió: “Es mi fútbol”.

Así va el Cagliari en la Serie A 2025-2026

El zaguero colombiano protagonizó episodios previos de provocación ante el delantero Dusan Vlahovic y los aficionados de Juventus - crédito Cagliari

Inter Milán: 16 puntos / +10 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Lazio: 16 puntos / +7 diferencia de gol / 6 partidos jugados. AS Roma: 14 puntos / +11 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Cagliari: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados. AC Milán: 12 puntos / +6 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Juventus FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Como: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Napoli: 10 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.