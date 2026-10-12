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Regresa la Uefa Champions League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el debutante Viking Stavanger

El colombiano es llamado a ser titular en el partido que se jugará en Noruega contra el vigente campeón de fútbol de ese país, por la segunda fecha de la fase de Liga

Luis Díaz jugó 80 minutos en la goleada 5-0 del Bayern Múnich al Bodo/Glimt en la primera fecha de la fase de Liga de la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz jugó 80 minutos en la goleada 5-0 del Bayern Múnich al Bodo/Glimt en la primera fecha de la fase de Liga de la Champions League - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Viking Stavanger este martes a las 2:00 p .m. en su primer partido como visitante de la Liga de Campeones, una cita que pondrá al campeón alemán ante una superficie de césped artificial y un rival noruego que acaba de conquistar su liga. El encuentro llega después del 5-0 ante el Bodø/Glimt y será el primer duelo europeo entre ambos equipos.

El conjunto de Múnich permanece invicto ante clubes noruegos: ganó siete de sus nueve enfrentamientos y empató los otros dos, con 30 goles anotados, una media de 3,3 por partido. En los 13 cruces de Copa de Europa o Liga de Campeones entre equipos de Noruega y Alemania, los clubes noruegos solo lograron una victoria.

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Aquel triunfo se produjo en octubre de 1999, cuando el Rosenborg venció 3-0 al Borussia Dortmund. El Viking, en cambio, perdió 11 de sus 13 partidos en las dos principales competiciones europeas, con una victoria y un empate; su 85 % de derrotas solo es superado por el FC Valletta entre los equipos que disputaron al menos diez encuentros.

El equipo de Stavanger tampoco ganó sus últimos siete partidos contra rivales alemanes, con dos empates y cinco caídas. En el estreno de la actual fase de liga perdió 3-1 ante el VfB Stuttgart, aunque su registro como local frente a clubes de Alemania incluye dos victorias, dos igualdades y una derrota.

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Luis Díaz ha jugado ocho partidos en la temporada 2026-2027 con Bayern Múnich y registra un gol - crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Luis Díaz ha jugado ocho partidos en la temporada 2026-2027 con Bayern Múnich y registra un gol - crédito Teresa Kroeger/REUTERS

La última vez que el Viking derrotó en casa a un adversario alemán fue en septiembre de 1982: superó 1-0 al Lok. Leipzig en la Copa de la UEFA. El partido se disputará en un estadio donde la superficie artificial condiciona la velocidad de la pelota, el rebote y la tracción de las botas. El partido podrá verse en Colombia por Espn y Disney+

Manuel Neuer puede sumar un nuevo registro personal ante el Viking. El arquero igualó frente al Bodø/Glimt la marca de Iker Casillas al haber jugado contra 53 rivales distintos en la Liga de Campeones; el campeón noruego sería el número 54.

El capitán bávaro acumula 162 partidos en la competición y está a uno de igualar a Thomas Müller como el futbolista alemán con más presencias en la máxima competición europea. Müller cerró su participación con 163 encuentros.

En el Bayern Múnich, el colombiano sería inicialista, sumando su segunda titularidad en la temporada 2026-2027 de la Uefa Champions League. Esta sería la alineación del equipo semifinalista en la pasada edición de la Liga de Campeones: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upemecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane.

El césped sintético, una preocupación para el Bayern

Todo está listo en el estadio Viking en Stavanger, Noruega, para el primer partido de Champions League en la historia del Viking FK - crédito Viking Stavanger
Todo está listo en el estadio Viking en Stavanger, Noruega, para el primer partido de Champions League en la historia del Viking FK - crédito Viking Stavanger

El campo del Viking-Stadion está compuesto íntegramente por fibras sintéticas estabilizadas con arena y otros materiales de relleno. Esta clase de superficie resiste el uso durante todo el año y depende menos de la lluvia, la temperatura y la disponibilidad de luz natural, explicó Peter Sauer, jefe del equipo de mantenimiento de campos del FC Bayern.

En el Allianz Arena y en el centro de entrenamiento de Säbener Straße, el Bayern utiliza césped híbrido: hierba natural reforzada con fibras artificiales. Ese modelo conserva el tacto habitual del balón y una superficie que cede bajo los botines, mientras las fibras aportan estabilidad y resistencia.

Sauer advirtió que las características varían entre los campos artificiales según la antigüedad del revestimiento, el relleno y la amortiguación: “En comparación con el césped natural, se nota más rígido al tacto, cede menos y el balón rebota de forma diferente; además, suele rodar mucho más rápido”.

Viking fue el campeón de la Liga de Noruega en la temporada 2025-2026, superando a Bodo/Glimt, el equipo sensación en Europa del fútbol noruego - crédito Viking FK
Viking fue el campeón de la Liga de Noruega en la temporada 2025-2026, superando a Bodo/Glimt, el equipo sensación en Europa del fútbol noruego - crédito Viking FK

La adaptación no se limita al control de la pelota. Los cambios de dirección, los sprints y las detenciones bruscas modifican la interacción entre la bota y el suelo, que suele ofrecer menos amortiguación natural y puede aumentar la exigencia sobre rodillas y tobillos.

Por esa razón, el plantel realizó su último entrenamiento antes del partido en Stavanger, el lunes por la noche. Max Eberl, director general deportivo del FC Bayern, sostuvo tras el empate 2-2 ante el FC Augsburg que no viajar antes habría sido una “negligencia” para un equipo que disputa el 99 % de sus encuentros sobre césped natural.

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