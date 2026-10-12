Colombia

Suena el celular y nadie contesta: así usan los delincuentes las “llamadas fantasma” para preparar estafas en Colombia

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre esta práctica, que permite identificar líneas telefónicas activas y abrir la puerta a posibles engaños. La CRC anunció nuevas medidas para bloquear comunicaciones sospechosas y reducir el uso irregular de números telefónicos

llamadas spam - llamadas fantasma - celulares - fraude - Android - tecnología - 29 de julio
Las llamadas fantasma pueden utilizarse para comprobar qué números telefónicos están activos y seleccionar posibles víctimas de fraude -crédito Imagen ilustrativa Infobae
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Contestar el celular y encontrarse con unos segundos de silencio, antes de que la comunicación termine abruptamente, puede parecer una equivocación. Sin embargo, detrás de algunas de estas llamadas hay una práctica que preocupa a las autoridades: verificar qué líneas telefónicas están activas para identificar posibles víctimas de estafas.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió que las llamadas fantasma pueden servir para recopilar información sobre los usuarios y preparar nuevos intentos de fraude. Aunque en el primer contacto no se soliciten datos ni se escuche una voz al otro lado, la respuesta del destinatario puede aportar información útil para quienes buscan establecer comunicaciones engañosas.

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Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Los delincuentes pueden hacerse pasar por empleados de bancos, operadores telefónicos o empresas para obtener datos personales y financieros -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El riesgo está en lo que puede ocurrir después. Una vez identificada una línea activa, los responsables pueden intentar contactar nuevamente a su propietario mediante llamadas en las que se hacen pasar por distintas personas o entidades, con el fin de robar los recursos de los ciudadanos.

Cómo utilizan las llamadas para preparar posibles estafas

El procedimiento comienza con comunicaciones de prueba dirigidas a diferentes números. El objetivo es establecer cuáles funcionan y en cuáles alguien responde cuando recibe una llamada de un contacto desconocido. Con esos resultados, los delincuentes pueden organizar bases de datos para orientar sus siguientes intentos de engaño.

La Secretaría de Seguridad explicó que responder a este tipo de comunicaciones puede aumentar la exposición de los usuarios a posteriores contactos fraudulentos. La entidad resumió la advertencia con un mensaje dirigido a quienes reciben estas llamadas: “Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”.

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Después de comprobar que una línea está activa, los responsables pueden recurrir a la suplantación de identidad para generar confianza. En esos casos, la llamada puede aparentar que proviene de una entidad bancaria, una compañía de telecomunicaciones o una organización que anuncia un supuesto beneficio. A partir de ese primer acercamiento, buscan conseguir información que les permita avanzar con el engaño.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Las autoridades recomiendan no compartir contraseñas, códigos de seguridad ni información bancaria durante llamadas de origen desconocido -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los datos que pueden solicitar están las claves, los códigos de seguridad y la información financiera. Estos elementos pueden facilitar operaciones fraudulentas cuando el usuario los entrega creyendo que está hablando con una organización legítima. Otra modalidad consiste en inducir a la persona a devolver una llamada a números internacionales o líneas con tarifas elevadas. En estas situaciones, el riesgo puede reflejarse en los costos de la comunicación, además de las posibles consecuencias de interactuar con contactos sospechosos.

Recomendaciones y medidas para frenar las llamadas sospechosas

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la entrega de contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios y otra información personal durante llamadas cuya procedencia no se haya confirmado. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) aconseja comprobar directamente con la entidad correspondiente cualquier solicitud de información, dinero o códigos recibida por teléfono.

Para hacerlo, es importante acudir a los canales oficiales de la empresa o institución, en lugar de seguir instrucciones de desconocidos. También conviene desconfiar de las solicitudes que exigen actuar de inmediato o entregar información bajo presión. Cuando las comunicaciones sospechosas se repiten, los usuarios pueden reportarlas a su operador de telefonía para recibir orientación. Si consideran que existe un intento de fraude, también pueden acudir a las autoridades competentes.

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció medidas para identificar llamadas sospechosas y bloquear comunicaciones realizadas con numeración irregular -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A las recomendaciones de prevención se suman nuevas disposiciones regulatorias. La CRC expidió la Resolución 8308 de 2026, que contempla medidas para identificar llamadas sospechosas y publicitarias, además de mecanismos para bloquear comunicaciones efectuadas mediante numeración irregular.

La aplicación de estas medidas será gradual. La Comisión aclaró que una alerta sobre una llamada sospechosa tiene carácter preventivo y no demuestra, por sí sola, que se haya cometido un fraude. Adicionalmente, el 29 de septiembre, la entidad anunció la creación de una lista nacional de números no habilitados para originar llamadas telefónicas. Según lo previsto, los operadores deberán bloquear las comunicaciones que utilicen alguno de esos números como identificador.

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