Niño de 12 años recibió un disparo en el pecho cuando intentó defenderse de los delincuentes que robaron a su padre

El adolescente fue llevado a la Clínica Chicamocha luego de que un presunto delincuente accionara un arma traumática durante el robo de pertenencias a su familia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un niño de 12 años resultó herido en el pecho en medio de un robo que ocurrió mientras caminaba con su padre por el barrio Pablo VI de Bucaramanga (Santander), en la tarde del domingo 11 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió sobre las 2:45 p. m., cuando el niño y su padre, Juan Carlos Díaz Parra, de 38 años, salieron de una droguería antes de ser abordados por dos hombres que vestían de negro.

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Según la información conocida por la Policía local y divulgada por el medio Q’hubo Bucaramanga, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta Suzuki Gixxer negra y se acercaron al adulto para despojarlo de una cadena de oro cuyo valor fue calculado en cerca de $2 millones.

Después, los asaltantes exigieron al menor que entregara una pulsera que llevaba, pero él no accedió a la petición. De acuerdo con el relato entregado por el padre a los uniformados, tomó un casco de motocicleta y lo lanzó contra los atacantes, con el fin de defenderse.

El criminal atacó al menor de edad sin importar su condición de vulnerabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El menor recibió un disparo en el pecho

La reacción de uno de los asaltantes fue sacar un arma que, según la versión inicial, sería traumática, y disparar contra el niño. El proyectil lo impactó en el pecho, lo que desató preocupación entre las personas que se encontraban cerca, que buscaron ayuda de inmediato.

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Tras el ataque, los dos hombres escaparon en la motocicleta con dirección al sector de La Salle. Habitantes de la zona alertaron a los policías adscritos al CAI La Victoria, aunque para entonces el niño ya había sido trasladado por particulares a la Policlínica de la Ciudadela Real de Minas.

En ese primer centro asistencial, el personal médico examinó la herida y estableció que el impacto no representaba un riesgo vital para el menor. Sin embargo, los profesionales ordenaron su remisión en ambulancia a la Clínica Chicamocha, donde recibió una valoración especializada.

Fue durante la atención médica cuando agentes de la Policía entrevistaron a Díaz Parra para reconstruir la secuencia del asalto, identificar las características de los responsables y saber más detalles sobre la dirección que tomaron al abandonar el lugar.

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La Policía busca a dos sujetos que huyeron hacia La Salle en una Suzuki Gixxer negra, luego de despojar a un adulto de una joya y dispararle a su hijo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades inspeccionaron el lugar

Los investigadores que llegaron al punto del atraco hallaron una vainilla y un perdigón de goma negro, según Q’hubo Bucaramanga. Estos elementos fueron recogidos para su análisis dentro de la indagación que busca esclarecer las circunstancias en las que el menor fue herido y determinar el arma utilizada.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda en La Salle y sectores cercanos, ante la información de que los sospechosos huyeron por esa ruta.

Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda de los dos señalados por lo que piden que cualquier ciudadano que haya presenciado el hecho, cuente con grabaciones de cámaras de seguridad o conozca información sobre los ocupantes de esa motocicleta se dirija a la Policía, con el fin de orientar las labores de identificación y judicialización.

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Las autoridades piden apoyo de la comunidad para encontrar a los responsables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso reitera la importancia de tomar medidas básicas de prevención al caminar en esa y otras ciudades, incluso durante los recorridos cortos. Entre las recomendaciones está evitar exhibir cadenas, pulseras, teléfonos u otros objetos de valor, mantener atención al entorno y procurar desplazarse acompañado cuando sea posible.

Ante una interceptación, las autoridades suelen recomendar priorizar la integridad física y evitar reacciones que puedan escalar la violencia. También resulta útil memorizar, sin exponerse, rasgos de los responsables, el tipo de vehículo, placas, prendas de vestir y la dirección en la que huyen los delincuentes.

La denuncia formal ante las autoridades y la entrega de los datos son determinantes para que los investigadores relacionen casos, revisen registros de videovigilancia y avancen en la ubicación de aquellos que cometen actos en contra de la ley.

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