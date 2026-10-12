Colombia

La venta de vivienda nueva en Colombia tuvo una dura caída en 2026: así la afectó el terremoto del 10 de agosto

Camacol calculó que los inmuebles dañados en cuatro departamentos equivalen a 7,4 veces el volumen de obras iniciadas durante los últimos 12 meses

El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA
El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó la venta de vivienda nueva en Cali, Pereira, Armenia y Manizales - crédito VisualesIA
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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, profundizó las dificultades de un mercado de vivienda en Colombia que ya mostraba señales de desaceleración, advirtió la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), gremio que preside Guillermo Herrera.

A nivel nacional, el sector acumula 79.226 lanzamientos de vivienda, 105.226 ventas y 70.264 iniciaciones de obra en lo corrido de 2026. Esas cifras representan caídas de 17,5%, 11,7% y 14,1%, respectivamente, frente al mismo período del año anterior, sin que el análisis atribuya la contracción exclusivamente al sismo.

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El informe precisa que el terremoto dejó 138.896 viviendas afectadas en el país, según datos del Registro Único de Damnificados (RUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De ese total, 119.748 sufrieron daños y 19.148 quedaron destruidas.

Brecha de vivienda entre las zonas afectadas y el resto del país

Las mayores afectaciones se concentraron en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Por limitaciones en la información del mercado inmobiliario de Chocó, Camacol centró parte de su análisis en los otros cuatro departamentos, donde se ubican 99.780 viviendas afectadas, equivalentes al 72% del total nacional.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Cali fue una de las ciudades con mayores consencuencias ante el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @alejoeder/X

Dichas regiones ya registraban menor dinamismo que el resto del país antes del sismo, y el terremoto agravó esa situación. En agosto de 2026, el índice de ventas de vivienda se ubicó en 40 puntos en los departamentos más afectados, frente a 84 puntos en el resto de Colombia.

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Y la brecha se extendió a los lanzamientos de nuevos proyectos: 24 puntos en las zonas impactadas frente a 47 en el resto del territorio. En iniciaciones de obra, la diferencia fue aún mayor: 19 puntos en las regiones afectadas frente a 77 en el resto del país.

Ventas, lanzamientos e iniciaciones en agosto

Todas las zonas analizadas registraron descensos en ventas durante agosto. Risaralda presentó la caída anual más pronunciada, con una contracción de 80,2%. En lanzamientos, todas las regionales reportaron reducciones o ausencia de nuevos proyectos; Quindío no registró ninguno en el mes.

En iniciaciones de vivienda, únicamente Caldas mostró actividad relevante, con 429 unidades. Los demás departamentos incluidos en el análisis no reportaron nuevas obras durante ese período.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol denunciará los decretos 0264 y 0265 de marzo de 2026, del Ministerio de Comercio - crédito suministrada a Infoabe
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, solicitó varias medidas de reactivación al Gobierno nacional - crédito suministrada a Infoabe

Piden ampliar la capacidad para la reconstrucción

El informe advierte sobre la magnitud del reto que plantea la reconstrucción. En Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, las viviendas afectadas por el terremoto equivalen a 7,4 veces las iniciaciones de vivienda registradas durante los últimos 12 meses. Las viviendas destruidas, por su parte, superan en 10% el volumen de iniciaciones de obra acumuladas en ese mismo período.

Para Camacol, esas cifras indican que la reconstrucción requerirá “un aumento significativo en la capacidad de producción de vivienda en las zonas impactadas por el sismo”. El gremio sostiene que será necesario “facilitar las condiciones para desarrollar nuevos proyectos y atender simultáneamente la demanda asociada a la reconstrucción y las necesidades habituales del mercado habitacional”.

Precio de la vivienda en Colombia

El precio de la vivienda nueva en Colombia aumentó 2,41% durante el segundo trimestre de 2026 frente al período anterior, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El incremento estuvo impulsado por el alza de 3,68% en el valor de las casas y de 2,37% en los apartamentos.

El comportamiento de los precios coincidió con una reducción de la actividad comercial del sector. Entre enero y agosto, se vendieron 105.226 viviendas nuevas, una caída de 11,7% frente al mismo período de 2025, según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Los lanzamientos de nuevos proyectos, a su vez, retrocedieron 17,5%.

El aumento del salario mínimo de 2026, de 23,7%, aumentó el precio de las VIS y las VIP - crédito Luisa González/Reuters
El aumento del salario mínimo de 2026, de 23,7%, aumentó el precio de las VIS y las VIP - crédito Luisa González/Reuters

Para 2026:

  • La vivienda de interés prioritario (VIP) tiene un precio máximo de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con un salario mínimo de $1.750.905, el tope equivale a $157.581.450.
  • La vivienda de interés social (VIS) general puede alcanzar hasta 135 salarios mínimos, es decir, $236.372.175.
  • En las ciudades con más de un millón de habitantes, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, el límite de la VIS llega a 150 salarios mínimos, equivalente a $262.635.750.
  • Para los proyectos de renovación urbana, el techo se ubica en 175 salarios mínimos, o $306.408.375.

El acceso al crédito también incide en el mercado. Las tasas para préstamos hipotecarios en pesos destinados a vivienda nueva o usada parten desde el 10% efectivo anual para los afiliados por cesantías del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La evolución de las ventas, los lanzamientos y las condiciones de financiación marcará el ritmo de la oferta residencial durante el cierre de 2026.

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