La Policía incautó 450 kilos de marihuana tipo creepy en Antioquia: dos personas fueron capturadas

El cargamento fue encontrado en el sector El Planchón, entre La Pintada y Bolombolo, durante un control de tránsito que dejó dos detenidos y abrió una investigación sobre un automóvil reportado como robado - crédito @PoliciaColombia / X

Guardar

La Policía Nacional incautó 450 kilos de marihuana tipo creepy durante un operativo en el suroeste de Antioquia, donde dos personas fueron capturadas cuando transportaban el cargamento en un vehículo, presuntamente robado.

El procedimiento tuvo lugar en el sector de El Planchón, sobre la vía que conecta a La Pintada con Bolombolo. Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional detectaron la droga durante labores de control en este corredor vial del departamento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información divulgada por la institución el domingo 11 de octubre, el estupefaciente era movilizado bajo la modalidad conocida como kamikaze, una práctica que consiste en transportar cargamentos ilícitos por carretera con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

La Policía indicó que el automóvil en el que viajaban los detenidos y la marihuana tendría reporte de hurto en Cali. Ese elemento hará parte de las verificaciones que adelantarán las autoridades judiciales para determinar la procedencia del vehículo, su eventual vinculación con redes criminales y el destino final de la sustancia incautada.

El automóvil utilizado para transportar el cargamento registra un reporte de hurto en la ciudad de Cali - crédito @PoliciaColombia / X

El hallazgo se produjo en una zona que conecta el suroeste antioqueño con otros corredores del departamento y del país. La Ditra reforzó los controles sobre vehículos particulares, camiones y automotores de carga que circulan por esa ruta.

PUBLICIDAD

Según la Policía, las labores de inteligencia y las inspecciones en carretera permitieron identificar el vehículo que transportaba el cargamento. Tras la revisión, los uniformados encontraron la marihuana tipo creepy, una variedad que suele tener una mayor concentración de tetrahidrocannabinol, el principal componente psicoactivo del cannabis.

Las dos personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación deberá definir su situación judicial y establecer si los detenidos pertenecen a una estructura dedicada al transporte de estupefacientes o si cumplían una función puntual dentro de la cadena logística de una organización criminal.

La institución señaló que el operativo hace parte de las acciones para afectar las economías ilegales y reducir el uso de los corredores viales para el traslado de drogas. También sostuvo que la vigilancia en las carreteras busca anticipar movimientos de grupos que emplean vehículos con antecedentes irregulares o reportes de hurto para movilizar cargamentos ilícitos.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional incautó 450 kilos de marihuana tipo creepy en la vía entre La Pintada y Bolombolo - crédito @PoliciaColombia / X

Otro control vial permitió hallar 500 dosis de marihuana en un camión

La incautación de los 450 kilos se conoce pocos días después de otro procedimiento contra el transporte de marihuana en las carreteras de Antioquia. El 2 de octubre, una patrulla del cuadrante vial encontró un paquete con 500 dosis de marihuana dentro de un camión que transitaba por la vía Medellín-Llanos de Cuivá.

El procedimiento ocurrió hacia las 11:08 a. m., en el kilómetro 18+400, en el sector del peaje El Trapiche. De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la sustancia era transportada bajo la modalidad de encomienda.

Los agentes efectuaban actividades de registro y control dentro de la estrategia Juntos por Antioquia cuando inspeccionaron el vehículo de carga. El paquete quedó a disposición de la Fiscalía, que asumió los procedimientos correspondientes.

PUBLICIDAD

Un procedimiento en el peaje El Trapiche halló 500 dosis de marihuana enviadas bajo la modalidad de encomienda - crédito Policía Nacional

Las autoridades reportaron otras operaciones contra las economías ilegales

En paralelo, el Gobierno difundió un balance de operativos de la fuerza pública en varias regiones de Colombia. Según la información entregada por la Presidencia, las acciones dejaron 29 capturas en 24 horas, además de incautaciones de marihuana, cocaína y armas de fuego.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó que, en Mitú, Vaupés, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura Armando Ríos, señalada de pertenecer a las disidencias de las Farc. En ese operativo, según el reporte oficial, fueron decomisados 1.058 kilos de marihuana, dos lanchas y un motor.

En Ibagué, Tolima, la Policía informó la incautación de 611,8 kilos de cocaína que eran transportados en un camión. El procedimiento dejó una persona capturada. A su vez, en Yarumal, Antioquia, el Ejército Nacional reportó la muerte en combate de dos integrantes del Clan del Golfo y la incautación de un fusil y una pistola.

PUBLICIDAD

Una inspección en las vías de Ibagué permitió el decomiso de más de 600 kilos de cocaína dentro de un camión - crédito Policía Nacional

El balance oficial también incluyó operativos contra la refinación ilegal de combustibles en Puerto Asís, Putumayo, y Puerto Santander, Norte de Santander. Según el reporte, las autoridades destruyeron dos infraestructuras, afectaron cuatro estructuras de refinación clandestina e inhabilitaron o destruyeron 43.453 galones de combustible.

La Presidencia afirmó que, desde el 7 de agosto, las autoridades acumulan 32.503 capturas, 129.526 kilos de estupefacientes incautados y 3.456 armas de fuego retiradas de circulación.