Dian confirmó que Fundación Luz y Sonrisas de la primera dama Ana Lucía Pineda cuenta con toda su documentación en regla

La primera dama le salió al paso a los señalamientos por sectores de la oposición en el Congreso y del caricaturista 'Matador', que la llamó "ratita" al preguntarle por el destino de las donaciones que recibió su fundación para atender a los damnificados por el terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026 - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @DIANColombia/X | @colombialuzysonrisas/IG

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está habilitada para recibir donaciones y pertenece al Régimen Tributario Especial, luego de los cuestionamientos sobre la procedencia y el manejo de los recursos recolectados para atender a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La organización fue creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y presentó un informe sobre las donaciones privadas que recibió entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, y en medio de varios señalamientos por congresistas de oposición y el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

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Según el documento oficial que emitió el viernes 16 de octubre, la fundación con su balance, canalizó $54.589.523.791 para ayuda humanitaria y proyectos de reconstrucción en las zonas impactadas por el sismo.

Mientras tanto, la Dian señaló en un comunicado emitido el martes 13 de octubre de 2026 que la fundación tiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y que figura dentro del Régimen Tributario Especial (RTE).

La entidad indicó que las versiones que aseguraban que Colombia Luz y Sonrisas no tenía reconocimiento ante la administración tributaria o que no pertenecía a ese esquema “no corresponden a su situación jurídica actual”.

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El comunicado por parte de la Dian se emitió el martes 13 de octubre de 2026 - crédito @DIANColombia/X

La Dian explicó qué permite el Régimen Tributario Especial

La precisión de la autoridad tributaria se produjo después de que surgieran inquietudes sobre la habilitación de la organización para recaudar recursos destinados a los damnificados, tras un informe por parte de Noticias Uno.

Al respecto, desde la agencia tributaria se sostuvo que una entidad sin ánimo de lucro constituida legalmente puede recibir donaciones para desarrollar su objeto social, incluso si no está inscrita en el Régimen Tributario Especial.

Sin embargo, la Dian hizo hincapié en su comunicado en que la pertenencia al RTE tiene una diferencia relevante para los aportantes. Las entidades que forman parte de ese régimen pueden expedir certificados que permiten a quienes realizan las donaciones acceder a los beneficios tributarios establecidos por la legislación.

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En el caso de Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la Dian avaló ambas condiciones: puede recibir recursos privados y se encuentra incorporada al régimen especial.

La organización, por su parte, afirmó que esa situación “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas mantiene su registro activo en el Régimen Tributario Especial - crédito Dian

Más de $54.000 millones provinieron de aportes privados

El informe indica que el 81% de los aportes fue entregado por el Grupo Gilinski. La entidad sostuvo que los recursos tienen como fin atender las necesidades derivadas de la emergencia y financiar proyectos para recuperar infraestructura educativa, sanitaria y habitacional en las áreas afectadas.

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La fundación señaló que no ha recibido ni administrado recursos públicos, e informó que los gastos administrativos registrados en el periodo ascendieron a $11.916.639.

El balance de la organización destacó que la administración de los aportes está sujeta a los compromisos definidos con los donantes y al seguimiento de cada iniciativa que recibe financiación.

La información financiera forma parte de la rendición de cuentas presentada por Ana Lucía Pineda, que incluyó el detalle de la ayuda humanitaria entregada en una primera fase y las obras proyectadas para los meses siguientes.

La primera etapa incluyó ayuda para más de 48.000 personas

La fundación informó que movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios durante las primeras acciones tras el terremoto.

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Para esas labores, contó con más de 30 centros de acopio, la participación de 1.250 voluntarios, el respaldo de más de 100 empresas y el apoyo de 24 compañías dedicadas al transporte y la logística.

Dentro de esa primera fase, la entidad incluyó la estrategia ‘Un Corazón Contigo’. El programa reunió a 600 profesionales voluntarios que ofrecieron acompañamiento psicológico y emocional a las personas afectadas por el desastre.

La fundación indicó que estas acciones buscaron responder a las necesidades inmediatas de las comunidades golpeadas por el sismo. Después de la entrega inicial de ayudas, la gestión se concentró en proyectos de recuperación de colegios, centros de salud y viviendas.

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Seis instituciones de Cali hacen parte de los proyectos de reconstrucción

El informe contempla la intervención de seis instituciones en Cali, tres educativas y tres de salud, en alianza con la Fundación Solidaridad por Colombia. El valor total estimado de esos proyectos es de $61.988 millones.

La organización consignó un aporte inicial aprobado de $6.400 millones para una fiducia. Las obras en los planteles educativos prevén beneficiar a 3.300 estudiantes, mientras que la reconstrucción o recuperación de la infraestructura sanitaria apunta a restablecer la atención para aproximadamente 152.000 pacientes al mes.

Asimismo, desde la fundación se aclaró que el avance dependerá de revisiones técnicas, financieras y de verificación.

Durante la fase de atención humanitaria, la organización movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios, con el apoyo de empresas, voluntarios y centros de acopio - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La organización vinculó esos planes a una segunda etapa de respuesta tras el terremoto. El objetivo, según el balance, es recuperar espacios considerados esenciales para la prestación de servicios y el retorno de las comunidades a sus actividades habituales.

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Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas concentran los planes de vivienda

El componente de vivienda incluye iniciativas en Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas, en Risaralda. En conjunto, los proyectos prevén la construcción de 35 viviendas nuevas y dos mejoramientos, con la participación de cuatro aliados.

En Quibdó, la fundación informó el inicio del proyecto Urbanización Tierra Nueva, que contempla 27 casas para familias afectadas por el terremoto. Para esa iniciativa, la organización gestionó $1.000 millones, de acuerdo con el informe.

En Dosquebradas, un convenio con ACF S. A. S. plantea la construcción de dos viviendas nuevas y la mejora de otras dos. El reporte incluye aportes en especie de la empresa por hasta $376 millones y una donación de $50 millones de Durapanel para el sistema estructural.

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