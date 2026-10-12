Colombia

El ELN se habría apoderado del territorio que abandonaron Los Pachenca tras muerte de 'Bendito Menor' en La Guajira: qué se sabe

Fuentes de las poblaciones de Nazareth y Siapana reportaron la presunta llegada de hombres armados y nuevos controles en el norte de Uribia, luego de los golpes contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Bendito Menor
La caída del cabecilla alias Bendito Menor debilitó la estructura de Los Pachenca y facilitó la expansión del ELN en la Alta Guajira - crédito @MarioCordoba/X / @CNotiWeb/X
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El ELN habría ampliado su margen de acción en la Alta Guajira tras la caída de alias Bendito Menor, ocurrida el 4 de septiembre junto a su pareja, alias La Bebecita, y dos escoltas, que debilitó fuertemente la estructura de Los Pachenca.

De hecho, una investigación adelantada por el diario El Colombiano consultó fuentes de las comunidades de Nazareth y Siapana, que señalaron que el debilitamiento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) abrió espacio para nuevos hombres armados y controles en comunidades del norte de Uribia.

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Todo parece indicar que la salida parcial de las Acsn no implicó que el Estado retomara el control del territorio ni que desaparecieran las economías ilegales. El reacomodamiento ocurre en una zona conectada con Venezuela, donde la guerrilla ya mantenía una presencia histórica vinculada al narcotráfico hacia el Caribe y a negocios transfronterizos.

La subestructura Javier Cáceres, a la que pertenecía Bendito Menor, tenía cerca de 170 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo. Sus rentas principales provenían de la extorsión, el narcotráfico, el control de corredores y el tráfico de armas.

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La investigadora Paula Tobo definió el escenario entre el ELN y el Clan del Golfo como una coexistencia con desorden criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, la ofensiva contra la organización comenzó antes de la muerte de su jefe. En abril de 2026, nueve integrantes de su anillo de seguridad y de su red de apoyo fueron abatidos en la vereda Kamuishisain, en Uribia, durante una operación que el Ejército presentó como un golpe decisivo contra el frente Javier Cáceres.

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Después se produjeron nuevas capturas y, el 21 de septiembre, fue detenido alias Cholo, identificado como segundo cabecilla de las Acsn. Días más tarde, el Gobierno ordenó el traslado de 76 personas recluidas en cárceles del Caribe por sus presuntos vínculos con la estructura, al considerar que podían continuar impartiendo órdenes desde prisión.

Una fuente con conocimiento de Nazareth sostuvo a El Colombiano que las células de las Acsn presentes en la Alta Guajira y en el casco urbano de Uribia comenzaron a retirarse después de esos golpes. Ese repliegue habría dejado disponible un territorio en el que otros grupos armados ya contaban con capacidad de actuación.

El Clan del Golfo también habría intentado aprovechar el escenario, en medio de su disputa con las Acsn, pero encontró al ELN instalado en la zona, según una de las fuentes consultadas.

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, era señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Composición fotográfica X
Una operación del Ejército en la vereda Kamuishisain causó la muerte de nueve integrantes de las Acsn en abril de 2026 - crédito Composición fotográfica X

Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó al medio nacional que La Guajira no está dominada por una sola estructura armada. El departamento reúne al menos cuatro actores con algún grado de influencia y la presencia predominante cambia según la subregión.

Las Acsn han tenido una incidencia fuerte en sectores asociados con Dibulla y Riohacha, mientras que el ELN adquiere mayor presencia hacia la frontera con Venezuela. Para la investigadora, la actuación de esa guerrilla en La Guajira es más discreta que en el Catatumbo y no reproduce el modelo de confrontación abierta que mantiene allí contra el Frente 33.

La frontera con Venezuela, área histórica de influencia guerrillera

El ELN no habría llegado a la Alta Guajira después de la muerte de Bendito Menor. La Alerta Temprana de Inminencia 013-26, emitida por la Defensoría del Pueblo en junio de 2026, describió una disputa entre las Acsn, el ELN, la Segunda Marquetalia y estructuras criminales locales.

La Defensoría advirtió que Los Pachenca buscaban consolidarse en Maicao, un movimiento que chocaba con el dominio que se atribuía al ELN. El organismo identificó a La Majayura y Carraipía como áreas de control hegemónico de esa guerrilla.

- créditos archivo Colprensa | Defensoría del Pueblo | Cristian Bayona / Colprensa
La Alerta Temprana 013-26 de la Defensoría del Pueblo situó el dominio del ELN en los sectores de La Majayura y Carraipía - crédito Defensoría del Pueblo | Cristian Bayona / Colprensa

Tobo ubicó la principal concentración del grupo armado en Maicao y otros municipios cercanos a Venezuela, aunque aclaró que no se trata de un control comparable al ejercido por el ELN en el Catatumbo. El foco de confrontación más importante del departamento continúa alrededor de Magdalena, Dibulla y Riohacha, en la disputa entre las Acsn y el Clan del Golfo.

En las zonas donde coinciden el Clan del Golfo y el ELN se registran hechos violentos y señales de tensión, pero sin la frecuencia ni la magnitud necesarias para clasificarlos como una disputa territorial consolidada. La investigadora caracterizó el escenario como una coexistencia atravesada por el desorden criminal.

Una de las fuentes describió un corredor desde Castilletes, pasando por Puerto López, Flor del Paraíso, Wimpeshi y Siapana, hasta Punta Espada, con conexión hacia la frontera venezolana. En el último mes, agregó otra fuente, se habrían producido retenciones sucesivas de jóvenes: algunos fueron interrogados y regresaron a sus hogares, mientras que otros no habrían vuelto.

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