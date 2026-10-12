Colombia

Asocapitales cuestionó los comentarios de Matador contra la primera dama: “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada”

La organización anunció que remitirá la publicación a la FLIP y a la Defensoría del Pueblo, con una petición de evaluación bajo normas sobre derechos de las mujeres y libertad de expresión

La entidad anunció que pondrá el contenido en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa y de la Defensoría del Pueblo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE
La entidad anunció que pondrá el contenido en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa y de la Defensoría del Pueblo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales anunció que remitirá a la Fundación para la Libertad de Prensa y a la Defensoría del Pueblo un mensaje publicado por el caricaturista Julio César González, Matador, contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, durante la emergencia por el terremoto de Pereira.

El pronunciamiento cuestionó que una situación que afecta a numerosas familias se emplee para lanzar señalamientos personales contra una mujer vinculada a las tareas de acompañamiento humanitario.

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Para Asocapitales, la situación trasciende el debate sobre una publicación puntual. La asociación consideró que el sufrimiento de las familias damnificadas no debe convertirse en un recurso para ataques contra quienes participan en tareas de asistencia humanitaria.

La organización sostuvo que las víctimas necesitan acompañamiento durante la recuperación de sus comunidades y reclamó que las discusiones públicas no desplacen esa prioridad.

Asocapitales rechazó la publicación del caricaturista Matador sobre la primera dama Ana Lucía Pineda tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Asocapitales
Asocapitales rechazó la publicación del caricaturista Matador sobre la primera dama Ana Lucía Pineda tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Asocapitales

Asocapitales afirmó que las críticas o expresiones dirigidas contra mujeres no pueden desconocer su dignidad ni su aporte a las comunidades. “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada a la popularidad de una publicación, al alcance de las redes sociales ni a la condición pública de quien recibe una descalificación”, señaló la asociación.

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El comunicado advirtió que las plataformas digitales y los espacios de comunicación influyen en la conversación pública. Según la entidad, esos escenarios deben favorecer el respeto por la dignidad humana y evitar que se normalicen expresiones de humillación o menosprecio hacia las mujeres.

Asocapitales recordó que Colombia asumió compromisos internacionales para prevenir la violencia y la discriminación basadas en razones de género. Entre los instrumentos citados figuran la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW.

La asociación indicó que esos acuerdos establecen referentes para enfrentar prácticas discriminatorias y estereotipos que afecten la dignidad de las mujeres.

Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X
La organización afirmó que la popularidad de una publicación no debe prevalecer sobre la dignidad de las personas - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X

Desde esa perspectiva, solicitó que las expresiones públicas que puedan contribuir a la humillación, el menosprecio o la deslegitimación de mujeres en escenarios sociales y públicos reciban una revisión rigurosa.

Ayudas movilizadas para las familias damnificadas

El pronunciamiento también reconoció la participación de Ana Lucía Pineda en la articulación y movilización de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

Asocapitales extendió ese reconocimiento a las gestoras sociales de las ciudades capitales que han acompañado a las personas que requieren asistencia.

“Reconocemos y valoramos el liderazgo de la primera dama y de las gestoras sociales de las ciudades capitales en la articulación y movilización de ayudas humanitarias para las familias damnificadas”, expresó la organización.

La asociación indicó que el trabajo de estas mujeres ha permitido vincular instituciones, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos en las acciones de acompañamiento.

Ana Lucía Pineda articula la entrega de asistencia humanitaria para las familias damnificadas por el sismo en Colombia- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP
Ana Lucía Pineda articula la entrega de asistencia humanitaria para las familias damnificadas por el sismo en Colombia- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP

Para la entidad, esa participación debe ser reconocida, en lugar de ser objeto de burlas que desconozcan su contribución a la respuesta frente a la emergencia. Asocapitales afirmó que las mujeres involucradas en iniciativas de atención humanitaria merecen respeto por el trabajo que realizan en favor de las comunidades.

La organización agregó que la libertad de expresión es un derecho fundamental, aunque señaló que su ejercicio debe respetar los derechos de los demás.

En ese sentido, planteó que ninguna persona debería recibir expresiones humillantes que afecten su dignidad, incluso cuando ocupe un lugar público o sea objeto de debate en redes sociales.

La asociación cerró su declaración con un llamado a concentrar los esfuerzos en las personas afectadas por el terremoto y en la reconstrucción de sus comunidades. “Las víctimas del terremoto merecen atención, solidaridad y reconstrucción”, afirmó Asocapitales en el comunicado.

La entidad añadió que las mujeres que participan en la movilización de recursos y en las labores de asistencia merecen “respeto y reconocimiento”. Con ese planteamiento, Asocapitales reafirmó su compromiso con las ciudades afectadas y con los procesos de recuperación de las familias damnificadas.

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