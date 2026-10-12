Colombia

Defensoría pide plan de protección para funcionarios del Inpec tras ataque a dragoneantes en Barranquilla

El atentado contra dos dragoneantes en Barranquilla se suma a una serie de agresiones registradas desde 2024 en distintas ciudades del país. El organismo pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones y verificar la autenticidad de un panfleto con amenazas

Cárcel El Bosque en Barranquilla (Atlántico) | Colprensa
Shirly Acosta Marroquín y Daniel Tapiero Alférez, dragoneantes del penal El Bosque, resultaron heridos cuando salían de su turno - crédito Colprensa
Guardar

Las decisiones que buscan recuperar el control de las cárceles colombianas se desarrollan en medio de amenazas contra las autoridades y agresiones al personal penitenciario. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre esta situación y pidió reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, tras un nuevo ataque ocurrido en Barranquilla.

El episodio más reciente involucró a Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque. Ambos resultaron heridos cuando salían de su turno, según informó el organismo en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo alertó sobre los ataques contra funcionarios del Inpec registrados en varias ciudades colombianas desde 2024 - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo alertó sobre los ataques contra funcionarios del Inpec registrados en varias ciudades colombianas desde 2024 - crédito @DefensoriaCol/X

La entidad también expresó su preocupación por las amenazas que el Ministerio de Justicia hizo públicas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director general del Inpec y los trabajadores del sistema penitenciario. Para la institución, estos hechos están relacionados con un escenario de intimidaciones que exige respuestas coordinadas de las autoridades.

Una cadena de ataques que viene desde 2024

La Defensoría recordó que las agresiones contra los servidores penitenciarios no son recientes. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, ocurrido en mayo de 2024, y los atentados perpetrados durante 2025 contra funcionarios del Inpec en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el organismo, esos episodios dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores de distintas áreas, incluidos dragoneantes y personal administrativo. La continuidad de los ataques, señaló, evidencia la necesidad de revisar y ampliar los mecanismos de protección para quienes trabajan en los centros de reclusión.

La entidad considera que las amenazas deben analizarse junto con las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la vigilancia y el control de las cárceles. Entre ellas están los traslados de personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos, decisiones que, según advirtió, pueden generar riesgos que deben anticiparse. “Las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades”, señaló la Defensoría al defender las actuaciones estatales orientadas a recuperar el control de los centros penitenciarios.

El megaoperativo en 123 cárceles de Colombia responde a una ola de ataques sicariales contra funcionarios del Inpec - crédito @DInpec / X
El organismo pidió a la Fiscalía esclarecer el atentado en Barranquilla e investigar las amenazas divulgadas contra autoridades nacionales y personal carcelario - crédito @DInpec / X

El organismo agregó que esas medidas “son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales”.

Fiscalía y autoridades deben coordinar la protección

Ante este panorama, la Defensoría retomó las recomendaciones formuladas desde octubre de 2025 y propuso establecer un plan de protección con participación del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades territoriales.

La iniciativa contempla evaluaciones individuales de riesgo, mecanismos de seguridad dentro y fuera de las cárceles, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicológico y jurídico para los funcionarios amenazados y sus familias. La entidad insistió en que la protección no debe limitarse al personal penitenciario, pues también debe considerar a sus allegados.

Otro de los llamados está dirigido a la Fiscalía General de la Nación, a la que solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones por el ataque ocurrido en Barranquilla y las intimidaciones contra las autoridades nacionales. En particular, pidió “verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y judicializar a los responsables”.

La propuesta de la Defensoría contempla evaluaciones de riesgo y medidas de seguridad para los funcionarios penitenciarios y sus familias - crédito Colprensa
La propuesta de la Defensoría contempla evaluaciones de riesgo y medidas de seguridad para los funcionarios penitenciarios y sus familias - crédito Colprensa

La Defensoría también pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec fortalecer el plan de seguridad penitenciaria y evaluar los riesgos asociados con los traslados de internos. Para ello, planteó considerar las condiciones de los establecimientos que reciben a la población privada de la libertad, garantizar sus derechos y anticipar las posibles consecuencias de los movimientos entre cárceles.

El organismo insistió en que recuperar el control de los centros de reclusión requiere medidas de seguridad respaldadas jurídicamente, pero también acciones preventivas que reduzcan la exposición de los funcionarios a nuevos ataques. La respuesta, sostuvo, debe integrar a las instituciones responsables de la seguridad, la investigación judicial y la protección de quienes trabajan en el sistema penitenciario.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloInpecBarranquillaAtaque dragoneantesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO América vs. Medellín HOY: se juega el segundo tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

El partido cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano y se juega en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volvió a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

EN VIVO América vs. Medellín HOY: se juega el segundo tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

Esta es la fórmula para saber el promedio que pagará Colpensiones a una persona que se pensiona: los últimos diez años de trabajo son clave

El Ingreso Base de Liquidación compara remuneraciones indexadas de los últimos 120 meses con toda la trayectoria de aportes y aplica el resultado más favorable

Esta es la fórmula para saber el promedio que pagará Colpensiones a una persona que se pensiona: los últimos diez años de trabajo son clave

Este es el Pico y placa regional que regirá para entrar a Bogotá el 12 de octubre: la multa por incumplir con la medida es de $633.200

Conductores que vuelvan a la capital tras el festivo tendrán que revisar el dígito final de sus matrículas y planear sus recorridos por los principales corredores hacia la capital

Este es el Pico y placa regional que regirá para entrar a Bogotá el 12 de octubre: la multa por incumplir con la medida es de $633.200

Australiano habría sido apuñalado 25 veces tras salir del festival EDC en Medellín

Las autoridades revisan cámaras y testimonios para identificar a los responsables del ataque contra un extranjero hallado con lesiones de arma blanca

Australiano habría sido apuñalado 25 veces tras salir del festival EDC en Medellín

De la Espriella anunció golpe a disidencias en Cauca: dos muertos y un laboratorio de coca desmantelado tras combates en Cajibío

La operación se desarrolló el domingo 11 de octubre en la vereda El Dinde, donde tropas de la Brigada 29 y la División de Aviación Asalto Aéreo se enfrentaron a la estructura Jaime Martínez

De la Espriella anunció golpe a disidencias en Cauca: dos muertos y un laboratorio de coca desmantelado tras combates en Cajibío
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

El Andariego sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba a un concierto en Antioquia: esto se sabe

El Andariego sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba a un concierto en Antioquia: esto se sabe

Aglomeración en Rock al Parque estuvo a punto de causar una tragedia: cuatro personas se sofocaron y fueron retiradas

Rock al Parque rompe récord con 191.000 asistentes en su primer día: hasta los tiburones celebraron la masiva jornada

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

Deportes

EN VIVO América vs. Medellín HOY: terminó el primer tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

EN VIVO América vs. Medellín HOY: terminó el primer tiempo del partido de Liga BetPlay 2026-II

Espectadores en el estadio La Independencia de Tunja hicieron que se suspendiera otro partido de la Liga BetPlay 2026-II: tenían cuchillos

Jorge Carrascal, jugador de la selección Colombia, le dio la victoria a Flamengo con su gol ante Fluminense en Brasil

Roymer Osorio, juvenil de Atlético Nacional, podría ser “el sucesor” de Virgil van Dijk, del Liverpool, según Tekky Net: tiene 17 años

Así fue el Gran Fondo de Nairo Quintana en Cartagena: Froome, Contador, Rigoberto Urán y Egan Bernal lo acompañaron