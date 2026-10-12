Cuáles son las ideas de Robert E. Hall y Michael Woodford, ganadores del Nobel de Economía de 2026, que se enseñan en Colombia: “Una sola tasa. No castiga el ahorro”

Robert E. Hall y Michael Woodford recibirán USD1,2 millones por el Premio Nobel de Economía de 2026 - crédito Real Academia Sueca de Ciencias

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Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por desarrollar los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Hall pertenece a la Universidad de Stanford y Woodford a la Universidad de Columbia.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, reconoce que ambos economistas demostraron cómo las decisiones de hogares y empresas sobre consumo, ahorro y fijación de precios están guiadas por sus expectativas de futuro, no solo por datos del presente. Las investigaciones fortalecieron los modelos que bancos centrales y gobiernos utilizan para enfrentar crisis, inflación y choques energéticos.

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El premio tiene una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente USD1,2 millones ($3.8 billones), que Hall y Woodford compartirán por partes iguales.

Luego de conocerse los nombres de los ganadores, surgieron varios análisis en Colombia sobre cómo se aplican las investigaciones de Hall y Woodford en el país. El de la economista Andrea Otero, investigadora del Departamento de Estudios de Política Económica del Banco de la República, sintetizó, junto con el economista Julián Parra-Polanía, creador del Curso de Banca Central del Emisor, e investigador principal de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República, explicaron el alcance del reconocimiento.

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Andrea Otero, investigadora del Departamento de Estudios de Política Económica (Depe) del Banco de la República, dijo que los hogares y empresas deciden mirando hacia adelante - crédito @AcoCotero/X

Ambos, por medio del X de Otero, explicaron que “el Nobel de Economía 2026 reconoce a Robert E. Hall y Michael Woodford por construir fundamentos microeconómicos para la estabilización macroeconómica: explicar los grandes resultados de la economía desde las decisiones de hogares y empresas”.

Sobre la centralidad de las expectativas en esos aportes, aclaron: “¿Por qué importan las expectativas? Porque hogares y empresas deciden mirando hacia adelante. Lo que esperan sobre ingresos, inflación y tasas futuras influye en el consumo, la fijación de precios y los efectos de la política monetaria”.

Relacionaron esas ideas con la enseñanza en el Curso de Banca Central. Según ellos, ese cambio exige modelos coherentes con el comportamiento de los agentes.

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Como ejemplo, dijeron que “en nuestro curso estudiamos expectativas racionales y la Crítica de Lucas (argumento de la macroeconomía que demuestra que los gobiernos no pueden predecir los efectos de un cambio en la política económica basándose únicamente en datos y relaciones estadísticas del pasado): una política puede cambiar las decisiones de las personas y, con ellas, las relaciones que el modelo pretendía usar”.

Dejaron entrever el núcleo analítico que se trabaja en el curso. Resaltaron que dan un salto al núcleo del análisis monetario moderno, ya que derivan, en una versión accesible para pregrado, el modelo neokeynesiano de tres ecuaciones que vincula:

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Demanda agregada.

Inflación.

Tasa de interés del banco central.

Andrea Otero, investigadora del Departamento de Estudios de Política Económica (Depe) del Banco de la República, el modelo vincula demanda agregada, inflación y la tasa de interés del banco central - crédito @AcoCotero/X

Añadieron que “este modelo nos permite abordar preguntas reales: ¿cómo afecta una tasa de interés más alta a la actividad económica y la inflación?, ¿qué papel cumple la brecha del producto?, ¿por qué los precios rígidos cambian la respuesta de la economía?”.

Analizaron también la credibilidad de las autoridades monetarias: “También estudiamos el problema de inconsistencia dinámica y credibilidad. Si hogares y empresas forman expectativas sobre la política futura, no basta con anunciar una decisión: deben creer en ella. Por eso la coherencia y la comunicación son parte de la política monetaria”. Sobre el vínculo entre teoría y práctica, sostuvieron que “este Nobel nos deja una gran lección: la teoría rigurosa puede convertirse en una herramienta para enfrentar problemas económicos reales. Ese puente entre modelos y decisiones es el que propone el Curso de Banca Central”.

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Sobre el curso, dejaron claro que el Banco de la República y la Red Investigadores de Economía ofrecen el Curso de Banca Central, gratuito y dirigido a estudiantes de Economía. La formación se imparte cada año de manera presencial y virtual en distintas regiones del país, con universidades coorganizadoras y profesores del equipo técnico del Banco con trayectoria docente y profesional.

Expectativas y política monetaria en los aportes de Hall y Woodford

Por su parte, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, destacó el alcance del reconocimiento: “Más allá de los nombres, de sus innumerables trabajos y de haber escrito prácticamente la biblia de la macroeconomía moderna (especialmente en política monetaria), lo que más me gusta del Nobel de este año es el reconocimiento a la conexión entre la micro y la macro”.

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César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, anotó que , lo que más le gusta del Nobel de este año es el reconocimiento a la conexión entre la micro y la macro - crédito @CesarPabon/X

Remarcó el peso de esos aportes en la formación económica al decir que para quienes estudian macroeconomía, buena parte de lo que aprendieron viene de los aportes de Hall y Woodford: cómo las decisiones de los hogares y las empresas, sus expectativas y sus respuestas a los incentivos terminan moviendo toda la economía.

Según él, “lo más interesante es cómo todo eso se traduce en mejores políticas monetarias y fiscales para controlar la inflación y suavizar los ciclos económicos. Al final, detrás de las grandes decisiones de política económica están las decisiones cotidianas de millones de personas”.

Del consumo de los hogares a las decisiones de política económica

El director de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) en Colombia, Mario Fernando Cruz, analizó la obra de Hall con la teoría moderna del consumo. “Robert Hall junto a Milton Friedman son padres de la teoría moderna del consumo de los hogares. Entendieron que el consumo actual no depende del ingreso corriente (Keynes) sino de expectativas de ingresos futuros, ahorros, patrimonio, estabilidad laboral, tasa de interés, etc”, destacó.

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Y manifestó que es un aporte crucial en el entendimiento del consumo de las familias y agregado.

“De esta manera, por ejemplo, el consumo puede caer en el presente ante un panorama difícil en materia de empleo o crecimiento económico. No se requiere una recesión para que esto ocurra”, agregó el economista.

Impuesto de tarifa única en Colombia

Por su parte, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN ) Lisandro Junco trasladó la discusión al ámbito tributario. Destacó que Hall, junto a Alvin Rabushka, también escribió el libro The Flat Tax en donde propone sustituir la complejidad tributaria (renta) por un impuesto de tarifa única, haciendo de la simplicidad el eje del sistema tributario”.

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Junco añadió que “curiosamente, a muchos economistas de este país no les gusta y por eso han querido eliminar el Régimen Simple de Tributación que establecimos en Colombia”.

Camilo Guzmán, director de Libertank, apuntó que la declaración de impuestos debería caber en una postal - crédito @CamiloGuzmanSa/X

Asimismo, el director de Libertank destacó el libro The Flat Tax y remarcó que es necesario “una sola tasa, baja para todos, fácil de declarar, fácil de pagar, fácil de recaudar. No castiga el ahorro, ni la inversión. La declaración de impuestos debería caber en una postal”.

Guzmán sostuvo que el esquema contempla una exención para los sectores de menores ingresos: “Los pobres pagan cero gracias a una exención generosa. Es un impuesto al consumo progresivo, simple y eficiente. Exactamente lo contrario de lo que tenemos en Colombia: un sistema complejo, lleno de huecos, que castiga el trabajo y el ahorro”.

Guzmán valoró la vigencia de la propuesta: “Hall y Rabushka lo escribieron en 1985. Sigue siendo la propuesta más clara de reforma tributaria pro-crecimiento”.