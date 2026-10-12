Cayeron cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia vinculados al crimen de dos policías en Betulia

Alias Caliche, señalado como coordinador de sicarios, cayó en Antioquia junto a los integrantes conocidos como Pachito, Valeria y Lina - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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El presidente Abelardo De la Espriella confirmó un golpe simultáneo contra el Clan del Golfo con la captura de cuatro presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en Santa Fe de Antioquia y Betulia, señalados de participar en el ataque en el que murieron dos policías. También se refirió a la captura de alias Niño Potro en Nuquí, Chocó, requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

Los cuatro detenidos fueron identificados con los alias Caliche, señalado como coordinador de sicarios, y alias Pachito, Valeria y Lina. Según los informes de inteligencia, todos habrían tenido participación directa en el ataque armado ocurrido en Betulia, en el que fallecieron los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastida. Ese hecho generó rechazo nacional y mantuvo la presión sobre las autoridades para avanzar en el esclarecimiento.

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Con estas cuatro capturas, las autoridades aseguran que se avanza de forma significativa en la investigación por el homicidio de los uniformados y en el debilitamiento de la capacidad sicarial de esa subestructura en el suroeste antioqueño.

El mensaje del presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció directamente sobre los resultados a través de su cuenta en X, red social en la que calificó las acciones como golpes contundentes contra los narcoterroristas del Clan del Golfo.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó una operación simultánea contra el Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Chocó - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

En su mensaje textual, el mandatario afirmó: “En Santa Fe de Antioquia y Betulia fueron capturados cuatro integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, entre ellos alias ‘Caliche’, coordinador de sicarios, y alias ‘Pachito’, ‘Valeria’ y ‘Lina’. Estos bandidos participaron en el ataque en Betulia donde fallecieron los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastida”.

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En el mismo pronunciamiento, De la Espriella confirmó la captura en Nuquí y reiteró la línea de su gobierno. “En Nuquí, Chocó, cayó alias ‘Niño Potro’, requerido en extradición por Estados Unidos y señalado de coordinar el envío de cerca de dos toneladas de cocaína al mes. Vamos a desmantelar al Clan del Golfo y a llevar a sus integrantes ante la justicia. Ya estos miserables saben lo duro que muerde el Tigre”, expresó.

El pronunciamiento marca la postura de ofensiva sostenida que anunció la Casa de Nariño contra esa organización criminal, a la que el Gobierno califica como la principal amenaza narcoterrorista en varias regiones del país.

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La caída de alias Niño Potro, un objetivo de alto valor para EE. UU.

De manera paralela a las capturas en Antioquia, en Nuquí, Chocó, fue detenido Yovanys Chaverra Vargas, alias Niño Potro. Su caso representa un componente distinto dentro de la misma operación contra el Clan del Golfo, ligado al narcotráfico internacional.

Yovanys Chaverra Vargas es solicitado por una corte del Distrito de Texas por concierto para delinquir y tráfico de drogas, en una petición formal de extradición presentada por Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El detenido es solicitado en extradición por una corte del Distrito de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Es considerado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, como un objetivo de alto valor por su capacidad logística y financiera.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dijín en coordinación con la Fiscalía y la agencia estadounidense, este hombre habría coordinado el envío de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína cada mes hacia Norteamérica. Ese volumen lo ubicaba como una pieza relevante dentro de la cadena internacional del narcotráfico que opera desde el Pacífico chocoano.

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El modelo de tercerización con el Clan del Golfo

Uno de los elementos centrales que reveló la investigación es la modalidad bajo la cual operaba la organización de “Niño Potro”. Los investigadores identificaron un esquema denominado outsourcing o tercerización.

Bajo ese modelo, narcotraficantes con capacidad financiera y redes de comercialización no operan necesariamente como parte de la estructura de mando del Clan del Golfo, sino que utilizan sus capacidades logísticas y territoriales para articular el envío de cargamentos. En este caso, Chaverra Vargas habría establecido esa relación particularmente con la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez, perteneciente al Clan.

La policía detuvo en Nuquí a alias Niño Potro, un sujeto requerido por una corte del Distrito de Texas por delitos de narcotráfico - crédito Policía Nacional

Las labores de inteligencia establecieron que esa alianza le permitió mover grandes volúmenes de cocaína sin necesidad de mantener un ejército propio, aprovechando el control territorial del grupo armado en corredores estratégicos del Pacífico.

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La trayectoria criminal de Chaverra Vargas, según los reportes de la Dijín, incluye vínculos con otros cabecillas del narcotráfico. Inicialmente, habría trabajado directamente para alias Negro Perea, otro señalado cabecilla del grupo armado que llegó a integrar el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento de Córdoba. Posteriormente, habría pasado a ser hombre de confianza de alias Mono Esguey, también solicitado en extradición, lo que le permitió ampliar su participación en el negocio.

Tras su detención, Yovanys Chaverra Vargas quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, encargada de adelantar las actuaciones correspondientes dentro del procedimiento de extradición hacia Estados Unidos.

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