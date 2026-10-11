Un pedazo de hueso legítimo de un santo italiano terminó en una parroquia de Antioquia: así fue encontrada

El fragmento óseo del santo francés quedó expuesto a la veneración pública en Nuestra Señora del Carmen el 5 de octubre de 2026, durante el aniversario 98 de la parroquia - crédito Parroquia Nuestra Señora del Carmen

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La iglesia de Cisneros, Antioquia, recibió el 5 de octubre de 2026 una reliquia de primer grado de San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes y párrocos, después de que una cruz hallada entre objetos destinados a la basura en Boston, Estados Unidos, fuera declarada auténtica por la Diócesis de Girardota. La pieza, que contiene un fragmento óseo del santo francés, quedó expuesta a la veneración pública en el templo de Nuestra Señora del Carmen.

La entronización coincidió con los 98 años de la erección canónica de la parroquia, establecida el 5 de octubre de 1928 con la virgen del Carmen como patrona y el santo cura de Ars como titular. Más de 30 sacerdotes participaron de la ceremonia junto a familias, feligreses y visitantes de distintos lugares.

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Según una investigación adelantada por El Colombiano, la historia comenzó durante unas vacaciones que el párroco de Cisneros, Iván Tobón Zapata, realizó en Estados Unidos en 2025. Un conocido salvadoreño que lo trasladaba por Boston le contó que, mientras trabajaba en una mudanza para una familia europea, encontró una pequeña cruz dorada entre los objetos que le habían ordenado desechar.

La pieza había quedado cerca de un desagüe de la calle, en una ciudad afectada por tormentas. El hombre terminó el trabajo y se retiró, pero luego regresó para llevarse la cruz a su casa.

San Juan María Vianney figura como titular de la parroquia de Cisneros desde 1928, mientras que la Virgen del Carmen es la patrona - crédito Facebook

Al revisarla con su esposa, encontró una inscripción en francés: “S. Joan. Vianney, Curé D’Ars”, en referencia a San Juan María Vianney. Junto al texto había un fragmento rodeado por una flor bordada, cuya naturaleza la pareja no pudo identificar.

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El vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Juan Sebastián Henao García, relató que la familia conservó el objeto en un altar doméstico donde rezaba el rosario. Cuando Tobón Zapata conoció el hallazgo, pidió que se lo regalaran para trasladarlo a Colombia y dejarlo bajo custodia de la Iglesia.

Una cruz de Boston y la titularidad de Cisneros

La posible llegada del objeto volvió a discutirse en marzo de 2026, durante los retiros espirituales del clero de la Diócesis de Girardota. Allí, el sacerdote Gabriel Jaime propuso que la pieza fuera destinada al seminario, debido a que Juan María Vianney es patrono de los sacerdotes, los párrocos y las vocaciones sacerdotales.

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Sin embargo, una consulta al sacerdote Víctor Weimar, quien fue párroco de Cisneros durante 11 años, llevó la discusión hacia la historia local. Weimar confirmó que el Santo Cura de Ars era el titular de la parroquia, un dato que después apareció en las actas de construcción del templo.

Las iglesias católicas se consagran a un patrono y también pueden tener un titular. En Cisneros, la patrona es la Virgen del Carmen y el titular es San Juan María Vianney, cuya imagen ya figuraba en un cuadro de la casa cural.

“Se llamó al padre Víctor Weimar, sacerdote que fue por 11 años párroco de Cisneros, y le preguntaron si sabía algo del Cura de Ars y dijo: ‘Sí, claro, es el titular’. En efecto revisamos las actas de construcción de la iglesia y ahí estaba el dato corroborando la titularidad”, señaló el padre Henao a El Colombiano.

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Una cruz dorada con una inscripción dedicada al santo fue hallada entre objetos destinados a la basura en Boston durante 2025 - crédito Facebook

Henao describió la coincidencia como una diocidencia, un neologismo que une las palabras Dios y coincidencia para aludir a hechos que parecen casuales, pero que se interpretan como guiados por la divinidad. Para los sacerdotes de la parroquia, el vínculo histórico entre el santo y el templo dio un nuevo sentido a la cruz encontrada en Boston.

Un amigo de Tobón Zapata trasladó el objeto desde Estados Unidos a Colombia en mayo de 2026. A partir de entonces, la Diócesis de Girardota inició el proceso para determinar si la pieza podía ser reconocida como una reliquia.

El obispo Juan Manuel Toro Vallejo advirtió a El Colombiano que no bastaba con recibir la cruz sin conocer su procedencia. Como no existían actas que documentaran su recorrido anterior, se convocó una reunión con el obispo, tres sacerdotes y un abogado civil conocedor de estos asuntos.

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La revisión requirió abrir el objeto y verificar los elementos internos que acreditan la autenticidad y la inviolabilidad de una reliquia. En el interior encontraron un relicario y, dentro de él, una teca: un pequeño estuche hermético bordado con hilos de oro que guardaba lo que parecía un fragmento de hueso.

La teca contenía además un sello de cera y unos hilos que, de acuerdo con la verificación eclesiástica, confirmaban que el contenido no había sido alterado. Henao recordó la reacción de quienes participaron del procedimiento: “Era una reliquia auténtica. ¡Qué emoción tan grande!”.

La procedencia previa de la cruz no pudo reconstruirse con certeza y tampoco apareció el acta original. Ante esa ausencia, Toro Vallejo evaluó el caso, cumplió el procedimiento canónico y expidió un decreto que reconoció la autenticidad de la pieza para la veneración pública.

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La iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Cisneros expuso a la veneración pública una reliquia de primer grado de San Juan María Vianney - crédito Facebook

Las reliquias de primer grado corresponden a restos corporales de un santo, como huesos, cabello o sangre. Las de segundo grado son objetos que pertenecieron a esa persona durante su vida, mientras que las de tercer grado incluyen objetos que estuvieron en contacto con el santo, incluso después de su muerte.

La imagen inédita y el relicario de Villanueva

La confirmación eclesiástica desencadenó una preparación acelerada para presentar la reliquia en octubre. La parroquia encargó una imagen de San Juan María Vianney al artista religioso Santiago Ocampo Higuita, de El Carmen de Viboral.

La escultura fue realizada específicamente para la iglesia de Cisneros, sin un molde previo. También se necesitaba un nuevo relicario que pudiera albergar la cruz procedente de Boston y exhibir el fragmento óseo del santo.

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Los comercios especializados consultados no aceptaron elaborar la pieza. La Orfebrería Italiana, una casa de orfebres ubicada en Villanueva, Medellín, asumió el encargo y entregó el relicario que hoy contiene la reliquia.

La parroquia comenzó entonces a presentar gradualmente la historia a sus fieles al final de las eucaristías. Los sacerdotes anunciaban que se preparaba una fiesta parroquial y explicaban la relación entre el templo, su titular y el objeto llegado desde Estados Unidos.

La ceremonia se realizó el 5 de octubre, pese a que la fiesta litúrgica de San Juan María Vianney se celebra el 4 de agosto. La fecha fue elegida por el aniversario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y por la titularidad del santo desde 1928.

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San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, Francia, en el seno de una familia campesina católica. Ingresó al seminario de Verrières a los 25 años y enfrentó dificultades académicas, especialmente con el latín, antes de ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 en Grenoble.

En 1818 fue enviado a Ars, donde su labor pastoral atrajo a peregrinos que buscaban confesarse con él. Se cuenta que llegó a pasar hasta 18 horas escuchando confesiones y que promovió la educación de niñas necesitadas mediante la institución La Providence.

Murió el 4 de agosto de 1859, a los 73 años, y fue canonizado en 1925. Cuatro años después fue proclamado patrono de todos los párrocos del mundo.