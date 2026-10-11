Colombia

El Gobierno nacional pidió celeridad y personal para las obras del metro de Bogotá, debido a retrasos: “La Nación financia el 70%”

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 82,33%, pero acumula un rezago de 4,46 puntos frente a lo previsto, con demoras concentradas en la infraestructura de estaciones

El proyecto acumula un rezago de 4,46 puntos porcentuales frente al cronograma, con las estaciones entre los frentes más afectados - crédito @infopresidencial/X
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La Presidencia de la República recordó que la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un rezago de 4,46 puntos porcentuales frente al cronograma previsto, con las estaciones como el principal frente de atraso y, por ende, pidió al consorcio constructor aumentar el personal para recuperar el ritmo de ejecución.

El balance oficial, con corte al 31 de agosto de 2026, indicó que la obra tenía un avance ejecutado de 82,33%, frente a un 86,79% programado.

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Por tanto, la Presidencia señaló que, porque la Nación financia el 70% del proyecto, la Gerencia Presidencial para Bogotá hará seguimiento a los frentes con mayores demoras. El portavoz del Ejecutivo, Miller Soto, aseguró que ya se pidió al consorcio constructor incorporar el personal requerido para destrabar las actividades críticas y ajustar el cronograma.

“La Nación pone siete de cada diez pesos. Por eso también es importante que el presidente De la Espriella haya creado la Gerencia Presidencial para Bogotá y haya puesto al frente de ella a la doctora Clara Lucía Sandoval Moreno, para articular con el Distrito, destrabar, hacer seguimiento, para ayudar a hacer que las cosas sucedan. Sandoval ya habló, llamando al consorcio constructor de la línea 1: incorporen el personal necesario, que la obra no se quede corta de manos, que baje el riesgo de atraso”, dijo el vocero oficial del Ejecutivo, Miller Soto.

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“Bogotá no puede esperar”, añadió en un mensaje divulgado sobre la obra.

La Gerencia Presidencial para Bogotá solicitó al consorcio constructor aumentar el personal en los puntos con mayores demoras - crédito Enea Lebrun/Reuters
La Gerencia Presidencial para Bogotá solicitó al consorcio constructor aumentar el personal en los puntos con mayores demoras - crédito Enea Lebrun/Reuters

El viaducto suma 18 kilómetros construidos

El reporte señala que el viaducto de la Línea 1 ya completa 18 de los 24 kilómetros previstos. También informó que se han instalado más de nueve kilómetros de doble vía férrea y que el tren número 19 ya llegó a la capital.

La Presidencia indicó que la estructura principal de la obra muestra avances, aunque advirtió que el mayor desfase se concentra en la construcción de las estaciones, que serán parte de la operación directa para los usuarios.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha reconocido retrasos en el proyecto, pero “Nación y Distrito están para trabajar unidos, para recuperar los días, no para competir entre ellos. El presidente, cuando designó a la doctora Sandoval, también le dio esa misión, que la Primera Línea llegue hasta el final, sacar la línea dos, factibilidad de la línea tres, pensar en la línea cuatro. Hoy lo urgente es esto, que la uno no se atasque. Los colombianos de Bogotá y del resto del país pagamos este metro”, agregó Soto.

Primer vagón del Metro de Bogotá está listo - crédito Alcaldía de Bogotá

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá comunicó oficialmente que “ya están en Colombia 20 de los 30 trenes, que hacen parte de este proyecto. Y tres de las 16 estaciones ya tienen obras civiles avanzadas. Los bogotanos, las bogotanas y visitantes son testigos del avance de las obras y del trabajo en cada frente o tramo de este megaproyecto que se entiende desde Bosa en la calle 55 sur con carrera 107, hasta la calle 72 con avenida Caracas. Son en total 23,9 kilómetros de trazado con 16 estaciones”.

La Gerencia Presidencial para Bogotá exigió más personal

Por su parte, desde la Gerencia Presidencial para Bogotá se solicitó al consorcio responsable de la Línea 1 reforzar la mano de obra, particularmente en los puntos donde persisten las demoras.

Según Soto, esa dependencia tiene como tareas articular acciones con el Distrito, hacer seguimiento a los compromisos y apoyar la solución de obstáculos que afecten las obras de movilidad de la capital.

El viaducto de la Línea 1 del Metro alcanzó 18 kilómetros construidos, cifra equivalente a tres cuartas partes del trazado proyectado - crédito Empresa Metro de Bogotá
El viaducto de la Línea 1 del Metro alcanzó 18 kilómetros construidos, cifra equivalente a tres cuartas partes del trazado proyectado - crédito Empresa Metro de Bogotá

La Gerencia Presidencial no se creó para recortar cintas, se creó para que cuando el porcentaje se desvíe, alguien del Gobierno Nacional llame y pida cuentas. Eso es lo que está ocurriendo. Se llama trabajo. Que el metro llegue en la fecha y que cada peso se vea, porque así también estamos cada día más cerca de la patria y largo”, indicó el mensaje oficial.

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