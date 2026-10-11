Caen delincuentes que engañaban a jóvenes en Bogotá con supuestas ofertas laborales: los amenazaban de muerte para que sus familias pagaran

Los señalados quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

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Las autoridades capturaron en Bogotá y Pereira a cinco presuntos integrantes de Los Chaguendo, una estructura señalada de atraer a menores de edad y jóvenes con falsas ofertas de empleo para retenerlos, agredirlos y exigir dinero a sus familias a cambio de su liberación.

La investigación, que se extendió durante un año, comenzó a partir de denuncias de ciudadanos y permitió identificar el presunto funcionamiento de la banda. Según las autoridades, los sospechosos contactaban a las víctimas con aparentes oportunidades laborales y las citaban a entrevistas en lugares previamente definidos.

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Una vez llegaban al punto acordado, los jóvenes eran privados de la libertad y sometidos a actos violentos. Después, los integrantes de la organización se comunicaban con sus familiares para pedir sumas de dinero bajo amenazas contra la integridad de las víctimas.

El caso involucra a adolescentes y jóvenes de hasta 19 años, un grupo que suele estar expuesto a engaños relacionados con convocatorias de empleo, promesas de ingresos rápidos o propuestas sin información clara sobre la empresa contratante.

Los jóvenes eran contactados mediante ofrecimientos laborales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Interceptaciones y seguimientos permitieron identificar a los sospechosos

La Policía Nacional reunió elementos durante 12 meses mediante labores de seguimiento e interceptaciones telefónicas. Con ese material, las autoridades establecieron que la estructura presuntamente combinaba el secuestro extorsivo con otras actividades ilegales, entre ellas el tráfico de estupefacientes y el hurto.

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Entre los detenidos están alias Ñato, Mono, Pecas y Chagüendo. De acuerdo con la investigación, este último tendría un papel central en la retención de las víctimas, las agresiones y las llamadas a los familiares para exigir los pagos.

Del mismo modo, las autoridades informaron que en Pereira fue detenido alias Viejo Chagüendo, al que identifican como el supuesto cabecilla de la organización. El hombre tenía una orden de captura vigente por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Ahora, los cinco capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y tendrán que responder, según el caso, por los delitos de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo sucesivo y hurto calificado y agravado.

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La captura busca esclarecer si existen más víctimas de la red y determinar el alcance de sus operaciones en Bogotá y otras ciudades. También se analizarán los elementos de comunicación y demás pruebas obtenidas durante los operativos.

Las denuncias permitieron dar con la ubicación y captura de los acusados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las falsas ofertas laborales son una vía de captación y engaño

El caso de Los Chaguendo se conoce en medio de las alertas de las autoridades de Bogotá sobre las falsas ofertas de empleo como mecanismo de engaño. Las propuestas pueden circular en redes sociales, aplicaciones de mensajería, carteles en el espacio público o llamadas de desconocidos.

Según la Alcaldía de Bogotá, en algunos casos, los delincuentes prometen trabajos con altos ingresos, contratación inmediata, escasos requisitos o actividades de modelaje y entretenimiento. El objetivo es generar confianza y conducir a la persona hacia un encuentro presencial o conseguir datos personales y financieros.

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La Secretaría Distrital de Seguridad ha advertido que otra modalidad comienza con una llamada en la que una grabación asegura haber recibido la hoja de vida de la persona y la invita a continuar la conversación por WhatsApp. Allí pueden pedir códigos de verificación, información bancaria o documentos, con el fin de apropiarse de la cuenta y suplantar a la víctima frente a sus contactos.

Las autoridades también han identificado amenazas directas a comerciantes, cobros ilegales para devolver motocicletas u otros bienes robados y mensajes en los que extorsionistas se hacen pasar por integrantes de grupos criminales para intimidar a sus objetivos.

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La Policía Nacional continúa adelantando operativos para luchar contra los delincuentes - crédito Colprensa

Verificar la oferta y denunciar puede prevenir nuevos casos

Ante una propuesta laboral, las autoridades recomiendan confirmar que la empresa exista y que publique canales de contacto verificables. También aconsejan desconfiar de convocatorias con pagos desproporcionados o condiciones imprecisas, y no entregar documentos originales, datos sensibles ni códigos enviados al celular.

Las entrevistas deben realizarse en lugares conocidos y se recomienda informar a familiares o personas de confianza sobre la ubicación, el nombre de quien convoca y las condiciones de la cita. Si la oferta cambia de manera repentina o exige pagos previos, la recomendación es suspender el contacto.

Los hechos de extorsión o secuestro pueden denunciarse ante la línea 165 del Gaula. Para emergencias y situaciones que afecten la convivencia o la seguridad en Bogotá, está habilitada la Línea 123.

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