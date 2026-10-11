Ciudadano colombiano fue capturado en Estados Unidos: su cónyuge le encontró videos relacionados con presunto abuso sexual infantil

Leonel Orozco, ciudadano colombiano de 26 años, fue detenido en Miami tras una denuncia presentada por su esposa - crédito onlyindade/Instagram - Miami-Dade Corrections and Rehabilitation Department / Facebook

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Leonel Orozco es un ciudadano colombiano de 26 años residente en Miami, Estados Unidos, que fue detenido luego de que su esposa alertara a la Policía por el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en su teléfono celular, según el informe de arresto citado por medios locales del Estado de Florida.

De acuerdo con la información publicada por el portal informativo NBC6, la pareja sentimental de Orozco encontró una carpeta oculta con videos que consideró sospechosos en el dispositivo móvil.

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Las autoridades norteamericanas encontraron cinco archivos con contenido de pornografía infantil - crédito Kirby Lee-Imagn Images/Reuters

De inmediato, la mujer contactó a las autoridades después de descubrir también imágenes que, presuntamente, habían sido manipuladas de forma digital para simular desnudos de dos menores de edad.

Luego de que los detectives de la Policía de Miami recibieron una declaración jurada de la mujer, lograron acceder al contenido del dispositivo durante la investigación.

En el informe de arresto, citado en medios norteamericanos, quedó consignado que, tras recoger los testimonios, los agentes confrontaron a Leonel Orozco, que aceptó responder preguntas sin la presencia de un abogado luego de que le leyeran sus derechos. El señalado también habría firmado una autorización para que los investigadores revisaran su teléfono.

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En ese procedimiento, la Policía dijo haber encontrado cinco videos clasificados como material de abuso sexual infantil bajo la legislación del Estado de Florida. Algunos de los videos involucraban a menores de entre cinco y siete años.

De hecho, se conoció que una de las menores que aparecía en las fotografías fue entrevistada por los agentes. Según el reporte policial, la niña explicó que la imagen original fue tomada durante una reunión familiar y que no autorizó ninguna modificación para que pareciera desnuda.

El acusado continúa detenido por una retención migratoria

Un juez de Miami-Dade encontró causa probable para formular los siete cargos contra Orozco. Cinco corresponden a la presunta posesión de material de abuso sexual infantil y dos a la presunta difusión de imágenes sexuales alteradas sin autorización.

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El joven colombiano permanece privado de la libertad mientras se investiga el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un tribunal de Miami-Dade fijó una fianza total de 10.000 dólares, aunque permanece bajo custodia por una retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El ciudadano colombiano permanece recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami. Además de la fianza judicial, registra una retención de ICE, por lo que podría quedar bajo custodia de las autoridades migratorias incluso si cumple los requisitos para recuperar la libertad dentro del proceso penal.

Incrementa la cifra de colombianos detenidos por el ICE

Sobre los arrestos de colombianos en el país norteamericano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 7.157 colombianos entre enero y julio de 2026, un promedio de una detención cada 43 minutos, de acuerdo con los registros recopilados por el Deportation Data Project y publicados por El Tiempo.

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La cifra supera en 74% los 4.108 arrestos de ciudadanos colombianos registrados durante todo 2024. El aumento se produjo durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha reforzado las operaciones migratorias, las detenciones y la ejecución de órdenes de deportación.

Los datos disponibles también muestran una aceleración en los últimos meses del periodo analizado. En abril se registraron 820 arrestos de colombianos; en mayo, 882; en junio, 1.135, y en julio, 1.400 detenciones. Los estados con más detenciones de colombianos fueron Texas y Florida.

En Texas y Florida son los estados que concentran el mayor número de detenciones de inmigrantes, que se incrementó con la llegada de Donald Trump al poder- créditos Shannon Stapleton / Reuters | Jim Watson / AFP | Blake Fagan / AFP

Colombia ocupó el séptimo lugar entre las nacionalidades con más arrestos en julio

Dichos datos indicaron que, en julio de 2026, Colombia se ubicó en el séptimo puesto entre las nacionalidades con mayor número de arrestos de ICE.

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México encabezó la lista con 20.433 detenciones, seguido por Guatemala, con 7.259; Honduras, con 5.210; Venezuela, con 3.196; El Salvador, con 1.830, y Nicaragua, con 1.447.

El Deportation Data Project indicó que junio y julio fueron los meses con más arrestos de ICE desde el inicio del actual mandato de Trump. El informe también señaló que en julio solo el 27% de las personas arrestadas tenía condenas penales, el porcentaje más bajo de la serie disponible.