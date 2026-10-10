Margarita Rosa de Francisco volvió a entrar al quirófano y se sometió a una cirugía de cadera: “Por fin”

Margarita Rosa de Francisco se operó de nuevo y estrenó una cadera derecha - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

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Margarita Rosa de Francisco se sometió a un reemplazo de cadera derecha y comenzó su recuperación, según informó la actriz y escritora en una publicación desde una clínica. La artista compartió una fotografía en la que aparece recostada en una camilla, con una vía intravenosa, y confirmó que la intervención ya había sido realizada.

“Por fin, cadera nueva. Ahora, a la recuperación. Gracias, doctor Rafael Pérez”, escribió Margarita Rosa de Francisco en su cuenta de Instagram. La publicación generó mensajes de acompañamiento de seguidores y colegas, después de que la actriz compartiera detalles de un proceso de salud que había anticipado desde 2025.

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La operación no estuvo vinculada con la cirugía estética facial que la protagonista de Café, con aroma de mujer, mostró semanas atrás. En esta ocasión, el procedimiento tuvo un propósito médico: el reemplazo de su cadera derecha, una intervención que había mencionado entre sus planes luego de recibir un diagnóstico relacionado con sus articulaciones.

“Por fin, cadera nueva”, escribió Margarita Rosa de Francisco luego de la operación - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

La actriz explicó en marzo de 2025 que los médicos le habían indicado la necesidad de reemplazar la cadera derecha y ambas rodillas. En esa oportunidad relacionó el desgaste con años de actividad física exigente. “Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas. Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, manifestó entonces.

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La artista no entregó detalles adicionales sobre el procedimiento realizado, el tiempo previsto de incapacidad ni el plan médico que seguirá durante las próximas semanas. Su mensaje se limitó a confirmar que la operación fue exitosa y que iniciaba la fase de recuperación.

La actriz ya había hablado del desgaste de sus articulaciones

Margarita Rosa de Francisco hizo público su diagnóstico en 2025, cuando explicó que requería una intervención en la cadera y que sus rodillas también presentaban afectaciones. En publicaciones posteriores, sostuvo que el ejercicio había sido una parte constante de su vida, aunque reconoció que el esfuerzo acumulado tuvo consecuencias en sus articulaciones.

La caleña también ha hablado en distintas ocasiones de una escoliosis progresiva que le diagnosticaron durante la adolescencia. Sin embargo, no ha informado si esa condición tuvo relación directa con la cirugía de cadera a la que se sometió ahora.

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La actriz había revelado desde 2025 que necesitaba reemplazar la cadera derecha y ambas rodillas - crédito Captura de Pantalla Archivo Colprensa

El reemplazo de cadera, también conocido como artroplastia, consiste en sustituir una articulación dañada por componentes artificiales. El procedimiento suele indicarse cuando existe dolor persistente, deterioro articular o limitaciones de movilidad que no responden de forma suficiente a otros tratamientos. Cada proceso de recuperación depende de la evaluación médica, la condición previa de la persona y las recomendaciones del equipo tratante.

Por ahora, Margarita Rosa de Francisco no ha precisado si deberá someterse próximamente a las intervenciones que había mencionado para sus dos rodillas. Tampoco ha dado a conocer si detendrá de forma temporal sus actividades profesionales o sus publicaciones habituales en redes sociales.

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La imagen desde la clínica llegó luego de varias semanas en las que la actriz fue tema de conversación por una transformación estética en el rostro. Aquella intervención fue diferente y estuvo enfocada en la apariencia facial y cervical, de acuerdo con la información compartida por el cirujano plástico Alan González.

En septiembre, Margarita Rosa de Francisco mostró el resultado de una cirugía de rejuvenecimiento de rostro y cuello. El procedimiento incluyó un trabajo en la zona de la mirada, además del manejo de estructuras profundas de la cara, músculos, ligamentos y piel.

Margarita Rosa de Francisco mostró en Instagram el resultado de una intervención facial - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

Según explicó el especialista que la atendió en ese proceso, la intervención buscó preservar los rasgos de la actriz y evitar cambios que alteraran su expresión. “Fue una cirugía asociada al rejuvenecimiento, tanto del segmento facial como del segmento cervical, es decir, cara y cuello, y en el mismo momento realizamos un procedimiento para mejorar las características de la mirada”, indicó González.

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La transformación generó comentarios divididos en redes sociales. Parte del público destacó el resultado y la continuidad de los rasgos de la actriz, mientras otros usuarios recordaron manifestaciones previas de Margarita Rosa de Francisco sobre el paso del tiempo y la posibilidad de aceptar los cambios físicos asociados con la edad.

Antes de realizarse el procedimiento facial, la actriz había expresado inquietudes sobre perder movilidad o naturalidad en el rostro. En un video difundido por el médico, manifestó: “Que yo no pueda mover mi cara, me preocupa”. La cirugía estética se realizó luego de esas conversaciones y fue presentada como una decisión personal de la intérprete.

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El antes y después de Margarita Rosa de Francisco tras someterse a una intervención para perfilar su rostro - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

Margarita Rosa de Francisco, de 61 años, ha mantenido actividad en redes sociales como actriz, escritora y comentarista de temas de actualidad. Hasta ahora, no ha compartido una nueva actualización sobre su evolución después del reemplazo de cadera derecha.