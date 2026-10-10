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Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo

René Rosero, del Deportivo Pasto, se convirtió en el nuevo timonel “descabezado” previo a la fecha 14 de la Liga BetPlay y con menos de dos meses en el cargo

Deportivo Pasto
René Rosero, con menos de dos meses, fue el décimo entrenador en la Liga BetPlay que salió del cargo como técnico - crédito Deportivo Pasto
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La Liga BetPlay 2026-II ha sido compleja para casi la mitad de los equipos porque los malos resultados, críticas y descontento de los aficionados, junto con los directivos, recaen principalmente en los entrenadores, quienes deben “pagar los platos rotos” por el mal momento.

Al parecer, es por eso que 10 técnicos fueron sacados de su cargo con apenas tres meses de campeonato, los cuales trabajaron en nueve clubes que, en medio de líos porque iban mal en el segundo semestre, decidieron removerlos del cargo para buscar un cambio de rumbo.

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Sin embargo, esa decisión no terminó bien para las instituciones que cambiaron de entrenador, como ocurrió en el Deportivo Pasto, que en el mismo torneo contará con tres timoneles, lo que refleja la crisis deportiva en el Volcánico y el inconformismo de los hinchas con los directivos no para de crecer.

Deportivo Pasto agravó la crisis de técnicos

De los equipos que viven una campaña difícil en el segundo semestre de 2026, los volcánicos viven momentos de angustia porque no se les han dado los mismos resultados que los llevaron a los playoffs en el torneo anterior, sumado a que el público dejó de acompañar en el estadio por esa razón.

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El 9 de octubre, René Rosero se convirtió en el décimo técnico que se fue del cargo por decisión del Deportivo Pasto, que anunció su salida. El técnico no logró levantar al club desde el 24 de agosto, cuando tomó el puesto en reemplazo de Jonathan Risueño, el cual se fue en medio de polémicas por sus choques con la prensa, rivales y sanciones que derivaron de esos hechos.

Deportivo Pasto
Este fue el comunicado con el que Deportivo Pasto removió del cargo a René Rosero, junto a su asistente Wilson Morelo - crédito Deportivo Pasto

“El Club Deportivo Pasto agradece a René Rosero y Wilson Morelo su compromiso, dedicación y contribución durante el tiempo en que desempeñaron sus funciones, y les desea éxitos en esta nueva etapa dentro de la institución”, decía un aparte del comunicado del club.

De esta manera, el conjunto nariñense es el primero en la Liga BetPlay que despide dos técnicos el mismo semestre, en el que suma apenas nueve puntos en 13 partidos, producto de dos victorias, tres empates y siete derrotas, además de que apenas marcó nueve goles y recibió 18.

Deportivo Pasto
René Rosero llegó al Pasto el 24 de agosto de 2026, en reemplazo del español Jonathan Risueño - crédito Deportivo Pasto

Hasta el momento, Pasto aún no anuncia la persona que tomará el puesto de entrenador por lo que queda del campeonato, en el que aún le faltan siete encuentros y un futuro desconocido no solo para quien asuma el reto, sino para el resto de la plantilla, porque muchos no continuarían por el bajo rendimiento mostrado hasta el momento.

Los que estarían amenazados

De los 10 entrenadores que salieron en la Liga BetPlay hasta el momento, nueve de ellos, al parecer, se fueron por malos resultados, y solo uno salió por diferencias con su juego, que fue Fabián Bustos en Millonarios, pues el 2 de septiembre lo despidieron por las críticas a su esquema táctico, pese a que el equipo ocupaba la quinta casilla.

En ese orden de ideas, tres entrenadores se encontrarían al borde del abismo en el campeonato y son los de Fortaleza, Internacional de Bogotá y Águilas Doradas, pues actualmente están afuera de los ocho primeros y, en caso de no clasificar, podrían enfrentar ese mismo escenario.

Diego Arias
Diego Arias dirige a Fortaleza desde julio de 2026, un mes después de salir de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Para empezar, Diego Arias no ha encontrado el equipo para que Forta pueda figurar como en otros años, mientras que los extranjeros Ricardo Valiño, del Inter, y Flavio Robatto, de los dorados, están obligados a conseguir el cupo a cuadrangulares para no pender de un hilo de cara a la temporada 2027, pues ambas escuadras invirtieron mucho en contratarlos por su experiencia y la única forma de hacer valer ese dinero es con las semifinales.

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