Colombia

Se reanudaron los vuelos de Barranquilla a Ciudad de Panamá: se superó la contingencia por el terremoto del 9 de octubre

La Aerocivil dio un parte de tranquilidad a los viajeros que se vieron afectados con la ruta aérea, debido al sismo de 7,7 grados que sacudió al país centroamericano

Se normalizó la operación aérea en Barranquilla para los vuelos con destino a Ciudad de Panamá, tras el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter - crédito @veranodelarosa/X
Se normalizó la operación aérea en Barranquilla para los vuelos con destino a Ciudad de Panamá, tras el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter - crédito @veranodelarosa/X
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La operación aérea entre Barranquilla y Panamá volvió a la normalidad tras la contingencia causada por los movimientos sísmicos registrados el 9 de octubre en territorio panameño. En un comunicado divulgado el sábado 10 de octubre, la Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz recibió 17 vuelos alternos, que luego despegaron hacia Panamá.

Las autoridades también atendieron a los viajeros que permanecieron más tiempo del previsto en los aeropuertos. La Aeronáutica Civil, la administración aeroportuaria, Migración Colombia y la Alcaldía de Barranquilla trabajaron con Copa Airlines, Wingo y American Airlines para entregar agua, bebidas y alimentos, además de trasladar a hospedajes a los pasajeros de vuelos cancelados y de operaciones programadas para pasar la noche en la ciudad.

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Vuelo Barranquilla - Ciudad de Panamá
Volvieron a la normalidad los vuelos entre Barranquilla y Ciudad de Panamá, tras la contingencia por el terremoto que afectó a los pasajeros - crédito Aeronáutica Civil

La contingencia afectó la operación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, y activó protocolos de soporte regional para gestionar los vuelos desviados hacia Colombia. El plan incluyó el apoyo de los aeropuertos de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.

En Cartagena y San Andrés, las aeronaves que llegaron a los aeropuertos Rafael Núñez y Gustavo Rojas Pinilla despegaron según sus itinerarios. El vuelo de la ruta Santa Marta–Panamá completó el trayecto y aterrizó en su destino.

Asistencia de la Cancillería colombiana

El terremoto también activó el seguimiento de las autoridades de Colombia, que descartaron una amenaza de tsunami para la costa pacífica. La Dirección General Marítima (Dimar) también informó que no existía riesgo de tsunami para el litoral colombiano.

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El movimiento se ubicó a 58 kilómetros al suroeste de Santiago, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad pidió tranquilidad a las comunidades de esa región mientras se mantenía la vigilancia sobre posibles efectos del sismo.

La Cancillería expresó su solidaridad con Panamá y habilitó asistencia consular para los colombianos que se encuentran en ese país. Hasta el momento, no se habían reportado ciudadanos colombianos afectados; para emergencias, dispuso el WhatsApp +50762013244 y el correo cpanama@cancilleria.gov.co.

Terremoto en Panamá
Este es el número de teléfono para que los colombianos reciban asistencia por el terremoto en Panamá - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, recomendó seguir las instrucciones de las autoridades panameñas y consultar los canales oficiales. El Servicio Geológico Colombiano difundió los reportes del evento, mientras el Gobierno confirmó su disposición de apoyar a Panamá en la respuesta a la emergencia.

Balance del terremoto

El terremoto de magnitud 7.7 dejó al menos 27 heridos, provocó el colapso de edificios en el centro del país y desató evacuaciones en Ciudad de Panamá, mientras las autoridades evaluaban daños en infraestructuras, viviendas y centros educativos. No había reportes de fallecidos hasta ese momento, informó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García.

El sismo afectó al menos 188 escuelas, casas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil. Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentraron los mayores daños.

Las carreteras de algunas zonas quedaron “totalmente colapsadas”, añadió Mulino. El movimiento se registró a las 12:56 locales, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto en Panamá, hasta el momento, no dejó muertos, según las autoridades locales - crédito Enea Lebrun/REUTERS
El terremoto en Panamá, hasta el momento, no dejó muertos, según las autoridades locales - crédito Enea Lebrun/REUTERS

El Servicio Geológico de Estados Unidos modificó dos veces su cálculo inicial: primero estimó una magnitud de 8 y luego de 7.6 en la escala de Richter. Las autoridades señalaron que los sismos de esta intensidad son inusuales en la capital y suelen concentrarse en Chiriquí, la provincia occidental fronteriza con Costa Rica, donde también se percibió el movimiento.

Desde el terremoto se registraron más de 100 réplicas, algunas de hasta 6.0 grados. El Canal de Panamá, por donde transita el 5% del comercio marítimo internacional, continuó operando con normalidad, mientras que el aeropuerto de Tocumen cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Guatemala, Bernardo Arévalo, además de otros gobiernos, expresaron su solidaridad con Panamá y ofrecieron ayuda si fuera necesaria.

El Banco de Desarrollo de América Latina donó USD 250.000 para atención humanitaria inmediata y puso a disposición otros 50 millones de dólares mediante su línea de financiamiento para emergencias.

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